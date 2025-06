Israel intercepta un barco cargado de activistas ‘humanitarios’ con destino a Gaza y arresta a Greta Thunberg

Muy progres todos ellos.

Hoy, lunes 9 de junio de 2025, las fuerzas israelíes han interceptado un barco con ayuda humanitaria que se dirigía a la Franja de Gaza, deteniendo a bordo a la activista climática Greta Thunberg y a otros 11 activistas, entre ellos el actor de «Juego de Tronos« Liam Cunningham.

El incidente, que ha ocurrido en aguas internacionales durante la madrugada, ha generado una nueva crisis diplomática en el contexto del conflicto entre Israel y Hamas.

El yate británico «Madleen«, organizado por la Coalición Flotilla de la Libertad, partió de Sicilia hace una semana transportando suministros básicos como fórmula para bebés, alimentos y material médico con el objetivo declarado de romper el bloqueo marítimo israelí sobre Gaza y visibilizar la crisis humanitaria en el territorio palestino.

Greta Thunberg Detained by IDF

On June 9, 2025, Greta Thunberg and 11 activists were detained by the IDF after their Gaza-bound aid ship, Madleen, was intercepted in international waters. The Freedom Flotilla Coalition aimed to deliver humanitarian aid and protest Israel’s… pic.twitter.com/En4DSOavSb

