Demolición, guerra de túneles y cierre de rutas de escape: así atacará el Ejercito de Israel la ‘capital de Hamás’

El jefe del Estado Mayor de la IDF, Eyal Zamir, con sus tropas, en Gaza.

Es la ‘capital‘ de Hamas y el último refugio de los terroristas.

También el lugar donde esconden a los 20 rehenes que presumiblemente siguen vivos.

Y el objetivo es no dejar un túnel ni permitir que los fanáticos puedan huir hacia otro lado, camuflados entre la población civil.

El ambiente en Gaza City es de máxima tensión.

Las fuerzas israelíes han iniciado maniobras de avance, mientras el gabinete de seguridad de Israel autoriza una ofensiva de gran escala.

El objetivo es claro: desmantelar los últimos bastiones de Hamás mediante combates urbanos intensos, demoliciones masivas y el enfrentamiento directo contra la temida red de túneles bajo la ciudad.

A día de hoy, 22 de agosto de 2025, la ofensiva supone un giro significativo en la guerra, tras meses de combates que han reducido la capacidad militar visible de Hamás, pero no han logrado eliminar su presencia en Gaza City, considerada su “capital” operativa y simbólica.

This is Jabaliya, Gaza, completely destroyed. This is a reminder of what the consequences of starting a war with Israel look like. I stand with Israel. This is justice.pic.twitter.com/PByBAedn8E — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) August 21, 2025

Un asalto total: objetivos y métodos

El plan, aprobado tras más de diez horas de deliberación en el gabinete de seguridad, contempla:

La evacuación masiva de civiles palestinos hacia los campamentos centrales y otras áreas fuera del foco de combate.

El cerco y asedio de los combatientes de Hamás restantes en la ciudad.

restantes en la ciudad. El despliegue de cinco divisiones del IDF (Ejército de Defensa de Israel), apoyadas por hasta 60.000 reservistas recién movilizados.

(Ejército de Defensa de Israel), apoyadas por hasta 60.000 reservistas recién movilizados. La demolición sistemática de infraestructuras que puedan servir de refugio o apoyo a la insurgencia.

Operaciones dirigidas a neutralizar la extensa red de túneles de Hamás, clave para su capacidad de resistencia y su estructura de mando.

Según declaraciones del portavoz militar israelí, “de una organización militar terrorista, Hamás se ha convertido en una organización de guerrilla golpeada y debilitada”. Sin embargo, la prioridad ahora es evitar que sus combatientes vuelvan a mezclarse con la población civil y escapen hacia otras zonas de Gaza.

Los antecedentes de la ofensiva: éxitos y limitaciones

Entre mayo y julio de 2025, el IDF logró avances notables en el norte y centro de Gaza, retomando áreas ya limpiadas previamente, pero nunca llegando a controlar completamente Gaza City ni los campamentos centrales. Los combates en barrios como Zeitoun y Sabra han sido recurrentes, y tras cada retirada del IDF, Hamás ha logrado reconstituir células y atacar con tácticas de guerrilla, apoyadas en su red de túneles y el apoyo de una parte de la población local.

En episodios recientes, como el intento de infiltración en una posición fortificada de la brigada Kfir en Khan Yunis, el ejército israelí logró eliminar a una decena de combatientes en enfrentamientos a corta distancia, respaldados por ataques aéreos. Estos incidentes muestran que, pese a los duros golpes sufridos, Hamás mantiene capacidad de acción y un alto grado de disciplina operativa.

El dilema de las evacuaciones y los rehenes

La decisión de evacuar a más de un millón de civiles palestinos de Gaza City plantea retos humanitarios enormes. El gabinete israelí ha instruido al IDF para que facilite corredores y zonas seguras, pero organizaciones internacionales alertan sobre el riesgo de una crisis de desplazados sin precedentes.

Dentro del propio ejecutivo israelí hay divisiones sobre la estrategia.

El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ha mostrado reservas sobre el plan, advirtiendo que una ocupación total podría poner en peligro a los rehenes aún en manos de Hamás y forzar a Israel a asumir el control directo de una población de dos millones de personas. Sin embargo, la mayoría del gabinete ha considerado que cualquier alternativa no lograría ni la derrota de Hamás ni el retorno de los secuestrados.

¿Cómo será la batalla por Gaza City?

El asalto a Gaza City se perfila como una de las operaciones urbanas más complejas de la historia reciente del conflicto. Los mandos israelíes reconocen que la clave será:

Eliminar la capacidad de Hamás para replegarse y fundirse entre la población.

para replegarse y fundirse entre la población. Localizar y destruir los túneles, incluso a costa de demoliciones extensivas de edificios.

Mantener el control de los barrios conquistados, evitando la repetición de ciclos de retirada y regreso de los milicianos.

Presionar sobre los mandos de Hamás para forzar su rendición o eliminación, acortando al máximo los plazos de la operación.

El propio jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ha visitado recientemente el lugar del ataque sorpresa de Hamás en Khan Yunis, elogiando la actuación de los soldados que lograron repeler la incursión. Zamir ha insistido en que “no se detendrán hasta derrotar a Hamás”.

Perspectivas y riesgos

Permitir que los milicianos de Hamás sigan huyendo entre la población civil y se refugien en otras zonas, como sucedió en combates anteriores, ya no es una opción asumible, según los analistas militares israelíes. El éxito de la operación depende menos del número de reservistas y más de la capacidad del IDF para aislar a los combatientes y evitar su fuga, incluso recurriendo a métodos tan controvertidos como las demoliciones masivas y el cierre hermético de la ciudad.

El debate sobre la gestión del “día después” sigue abierto.

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha afirmado que Israel no desea quedarse en Gaza, sino establecer un perímetro de seguridad y entregar el control a fuerzas árabes “que gobiernen Gaza de forma adecuada”. Sin embargo, la realidad apunta a una ocupación prolongada y a la posibilidad de una insurgencia persistente, alimentada por la destrucción y el desplazamiento masivo.

A medida que el asedio a Gaza City avanza, la comunidad internacional observa con preocupación la escalada del conflicto y la magnitud de la crisis humanitaria.

El desenlace de la batalla por la “capital” de Hamás podría marcar un punto de inflexión no solo para el futuro de Gaza, sino para toda la región.

Mientras tanto, en las calles vacías y los túneles oscuros de Gaza City, el eco de la guerra urbana y la incertidumbre sobre el destino de sus habitantes definen el pulso de una ofensiva que, según la cúpula militar israelí, no se detendrá hasta que Hamás sea derrotado o desaparezca.