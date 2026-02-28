  • ESP
ATAQUE CONJUNTO ISRAEL-EEUU

Netanyahu justifica el ataque a Irán como fin de la amenaza existencial del régimen rival

Benjamin Netanyahu anuncia una ofensiva junto a Estados Unidos contra Irán con el objetivo de erradicar su amenaza nuclear y terrorista. Irán responde lanzando misiles

Netanyahu
Netanyahu. PD
Trump en su declaración de guerra a Irán este 28 de febrero.

Trump advierte a Irán y los iraníes: "No tendrán la bomba nuclear. Dejad las armas o enfrentaréis una muerte segura"

Israel vs Irán

¡GUERRA TOTAL! EE.UU e Israel bombardean Irán: ataque relámpago para acabar con el Régimen

Benjamin Netanyahu ha dejado claro cuál es su propósito: eliminar la amenaza que representa Irán.

En un vídeo difundido este sábado 28 de febrero, el primer ministro israelí detalló que Israel y Estados Unidos han iniciado una operación militar conjunta para desmantelar lo que él califica como el «régimen terrorista» de los ayatolás.

Los bombardeos se dirigieron a objetivos estratégicos cerca de Teherán, afectando incluso áreas relacionadas con el líder supremo Jamenei. Donald Trump, por su parte, expresó su apoyo a esta acción y animó al pueblo iraní a hacerse cargo de su propio gobierno.

Netanyahu, agradecido, elogió el «liderazgo histórico» de Trump y mencionó que la ofensiva podría abrir la puerta a que persas, kurdos, azeríes, baluchis y ahwazis se liberen de la opresión.

Antecedentes de la escalada

La rivalidad entre ambos países se remonta varias décadas atrás. Netanyahu ha estado advirtiendo durante años sobre los peligros del programa nuclear iraní y lo que él denomina su «eje del terror», que incluye a Hamás, Hezbolá y los hutíes.

  • Desde 1979, Irán ha repetido consignas como «Muerte a Israel» y «Muerte a Estados Unidos».
  • Ha respaldado ataques provenientes de Gaza (el 7 de octubre de 2023), Líbano, Siria y Yemen.
  • Desarrolla misiles balísticos con un alcance de hasta 2.000 km y enriquece uranio, aunque sostiene no tener intenciones nucleares.
  • Las protestas internas aumentan debido a la represión; Trump ha vinculado estas manifestaciones con la intervención externa.

Las negociaciones sobre el programa nuclear han fracasado. Trump otorgó un mes para llegar a un acuerdo, pero Irán se negó a aceptar limitaciones en sus misiles y grupos aliados. Israel exige restricciones permanentes sin «cláusulas de vencimiento».

La situación actual

Irán ha respondido lanzando misiles. En el norte de Israel, las sirenas han empezado a sonar; los sistemas de defensa han logrado interceptar algunos proyectiles. Se escuchan explosiones en Teherán, mientras que Irak ha decidido cerrar su espacio aéreo. Los hutíes han amenazado con llevar a cabo ataques en el Mar Rojo.

Netanyahu ha instado a los israelíes a mantener la calma: «Paciencia y fortaleza. Juntos resistiremos». Asimismo, advierte sobre una guerra que podría ser «mucho más intensa» y prolongada. Los objetivos se centran en el ejército iraní, símbolos gubernamentales e instalaciones de inteligencia.

ActorAcción claveRespuesta
Israel-EEUUBombardeos preventivos
IránMisiles hacia IsraelExplosiones en Teherán
HutíesAmenaza a rutas marítimas

Posible evolución

El objetivo de esta ofensiva es provocar un cambio de régimen en Irán; no obstante, este país promete una «venganza contundente». Entre los riesgos se contemplan:

  1. Escaladas regionales: posibles ataques a bases estadounidenses en Oriente Medio.
  2. Guerra prolongada: Netanyahu afirma que hará «lo necesario».
  3. Una oportunidad para los iraníes: Netanyahu les llama a despojarse de las armas sin temor alguno.

Trump ha reconocido que podrían haber bajas estadounidenses. Si Irán sufriera un colapso interno, podría surgir un «Irán libre». Sin embargo, una respuesta masiva podría tensar aún más la situación global. La calma entre los israelíes y su unidad serán claves para definir los próximos pasos a seguir.

Este sábado representa un punto de inflexión en la historia reciente del Medio Oriente.

