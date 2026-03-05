Un submarino de EE. UU. hunde un buque de guerra iraní en el Estrecho de Ormuz

El momento del hundimiento del barco iraní, alcanzado por un torpedo submarino.

EE. UU. ha confirmado el hundimiento de un destructor iraní a manos de un submarino nuclear en el Estrecho de Ormuz.

Este acontecimiento eleva las tensiones en una región crucial para el comercio mundial de petróleo.

El miércoles, un submarino de la clase Virginia perteneciente a la Armada de Estados Unidos lanzó torpedos contra el destructor IRIS Sahand de Irán.

El buque iraní se hundió, resultando en la muerte de 28 tripulantes. La cadena CNN informó sobre este incidente citando fuentes del Pentágono.

El ataque tuvo lugar en aguas internacionales, a unas 12 millas náuticas de la costa omaní.

Irán ha acusado a EE UU de llevar a cabo una agresión sin justificación. Desde Teherán, sostienen que su buque realizaba labores de patrullaje contra «piratas».

Por su parte, Washington argumenta que el Sahand estaba bloqueando rutas comerciales y apuntaba con misiles al submarino estadounidense.

Particularidades de la guerra submarina

La guerra submarina es conocida por su sigilo y capacidad letal. Los submarinos pueden operar sin ser detectados durante largos períodos.

En este caso, el submarino estadounidense empleó tácticas de guerra electrónica para desactivar los sonares iraníes. Lanzó dos torpedos Mk 48, que impactaron el casco del buque en tan solo 90 segundos. Este es el primer hundimiento confirmado por un submarino desde 1945, durante la Batalla del Atlántico.

Irán no cuenta con submarinos nucleares avanzados, y sus Kilo rusos son ruidosos y vulnerables en el estrecho, que apenas mide 33 km de ancho.

La pugna por el Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz es responsable del tránsito del 20% del petróleo mundial. Desde 1979, Irán ha amenazado con cerrarlo como medida para presionar ante las sanciones impuestas.

Antecedentes : Década de 1980: Guerra Irán-Irak conocida como «guerra de los petroleros». En 2019: Irán llevó a cabo ataques contra buques utilizando minas y drones. En 2025: Se incrementan los ataques a embarcaciones comerciales.

:

La Quinta Flota estadounidense está desplegada en Baréin, patrullando estas aguas para asegurar el flujo del crudo. Tras este reciente incidente, los precios del petróleo se dispararon un 8%, alcanzando los 92 dólares por barril.

Irán ha respondido con ejercicios navales y ha amenazado con cerrar el estrecho, lo que podría hacer que los precios se disparen hasta los 150 dólares.

Antecedentes y evolución posible

Las tensiones han ido en aumento desde octubre de 2025. Israel bombardeó instalaciones nucleares iraníes y EE UU impuso sanciones totales al régimen teocrático.

Con Donald Trump nuevamente en la Casa Blanca, se autorizó una «respuesta proporcional». El Pentágono ha decidido enviar dos portaaviones adicionales al Golfo.

Posibles escenarios:

Escenario Probabilidad Consecuencias Escalada limitada Alta Incremento en choques navales y sanciones adicionales. Cierre del estrecho Media Crisis energética a nivel global. Guerra abierta Baja Involucra aliados como Arabia Saudí.

Tanto China como Rusia han condenado las acciones estadounidenses y piden diálogo en la ONU. Además, Teherán podría optar por atacar bases en el Golfo utilizando misiles balísticos.

La Armada iraní pierde capacidad operativa: el Sahand era su buque más moderno hasta ahora. Mientras tanto, EE UU continúa dominando las aguas con su tecnología superior.

Irán está buscando aliados estratégicos y ha comenzado a recibir drones rusos así como misiles chinos. Así, el estrecho se convierte cada vez más en un polvorín.

Este hundimiento marca un cambio significativo en las reglas del juego dentro del Golfo Pérsico. Washington envía un mensaje claro: no tolerará bloqueos sobre sus rutas comerciales. El mundo observa atentamente si esta frágil paz podrá resistir ante tales provocaciones.