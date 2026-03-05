Trump incita a los kurdos iraníes contra el régimen de los ayatolás para que sean sus «botas sobre el terreno»

Donald Trump ha tomado la iniciativa y ha establecido contacto con líderes kurdos. Axios y Rudaw lo confirman: conversó con Mustafa Hijri, dirigente del PDKI, y también con figuras iraquíes como Bafel Talabani. El objetivo es evidente. Busca que los kurdos iraníes actúen como sus aliados en el terreno durante una invasión terrestre destinada a derrocar a los ayatolás.

La situación se ha intensificado en los últimos días. Estados Unidos e Israel han comenzado a bombardear Irán desde el pasado sábado. Entre las víctimas se encuentra el ayatolá Jamenei, junto a varios altos mandos militares. Ahora, la CIA está armando a milicias kurdas en el norte de Irak. Grupos como PJAK, PAK, PDKI y Komala llegaron a un acuerdo en Erbil el 22 de febrero para luchar juntos por la democracia y los derechos del pueblo kurdo.

Khalil Nadiri, del PAK, ha indicado que sus fuerzas están avanzando hacia la frontera iraní, a la espera de órdenes. Fuentes kurdas han comentado a Associated Press sobre un apoyo solicitado por parte de los kurdos iraquíes. Estos grupos cuentan con miles de combatientes bien entrenados, siendo considerados como la oposición más organizada frente al régimen iraní.

El respaldo israelí es claro. La vicecanciller Sharena publicó en Twitter: «Los kurdos son los mejores aliados de las democracias occidentales. Derrotaron a ISIS y ahora pueden colaborar con EE.UU. e Israel contra el régimen opresor de Irán». Los bombardeos israelíes están preparando el terreno en el noroeste de Irán, mientras que Mossad y la CIA coordinan esfuerzos con los kurdos para llevar a cabo incursiones.

Por su parte, Irán no se queda de brazos cruzados. Los Guardianes de la Revolución han atacado con drones las bases kurdas en Irak, mientras que Kataib Hezbollah ha amenazado con una guerra de desgaste a quienes colaboren con Washington, llevando a cabo bombardeos sobre posiciones del PDKI. Teherán considera esto un desafío extremadamente grave.

Antecedentes de la jugada kurda

La población kurda en Irán oscila entre 7 y 15 millones, principalmente situada en el noroeste del país, donde sufren bajo la opresión del régimen teheraní. Desde Erbil, los exiliados intentan lanzar ataques, aunque sus ideologías están divididas: hay quienes son marxistas y otros apoyan al conservador Barzani. Estos últimos son reacios; no desean un Kurdistán independiente ni arriesgarse a represalias por parte de Irán.

Trump busca provocar un cambio de régimen sin necesidad de tropas estadounidenses sobre el terreno. Sus contactos con Netanyahu han impulsado esta estrategia. Israel lleva años forjando alianzas con los kurdos, y ahora, tras la muerte de Jamenei, se abre una nueva oportunidad. La oposición pide garantías políticas para avanzar. El analista Alex Plitsas lo resume así: «EE.UU. arma a los kurdos para inspirar un levantamiento; el pueblo iraní está desarmado».

La situación se complica aún más debido a Turquía. El presidente Erdogan clasifica al PKK como grupo terrorista y recientemente, OTAN interceptó un misil iraní dirigido hacia su espacio aéreo. El apoyo estadounidense a los kurdos tensa las relaciones dentro de esta alianza.

Grupo kurdo Base Ideología clave Estado actual PDKI Erbil Democrático Sufre ataques por parte de Irán; mantiene conversaciones con Trump PJAK Norte Irak Marxista Ha firmado un pacto en Erbil; listo para cruzar la frontera PAK Kurdistán iraquí Libertad Sus fuerzas están en movimiento Komala Exilio Comunista Ha firmado un pacto anti-régimen

¿Cómo evoluciona?

En las próximas 24-48 horas se prevé un aumento en los bombardeos. Tanto Pentágono como Israel utilizarán bombas guiadas de precisión. Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz y ha atacado embajadas estadounidenses en Riad y bases militares en Bagdad, dejando ya más de 500 muertos.

Los kurdos podrían entrar pronto por el noroeste del país. Fuentes cercanas han señalado a CNN: «Creemos que tenemos una gran oportunidad ahora». Sin embargo, la inteligencia estadounidense mantiene ciertas dudas; consideran que los kurdos solos no podrán derrocar al régimen sin un suministro constante de armas y deserciones dentro del ejército iraní.

Los riesgos son elevados. Irak podría verse atrapado en este conflicto complejo. Las milicias proiraníes amenazan directamente a Erbil, mientras Turquía observa atentamente cada movimiento. Si los kurdos deciden avanzar, podría desencadenarse una rebelión popular o fracasar estrepitosamente, lo que aumentaría la represión.

Trump evalúa cómo utilizar a los kurdos como proxies para evitar enviar tropas estadounidenses al terreno directamente. Pero el tablero geopolítico en Oriente Medio está temblando ante estos movimientos audaces. Una simple llamada ha cambiado las reglas del juego ¿Lograrán las botas kurdas pisar Teherán? El mundo entero está atento.