Los iraníes en España acusan al socialista Sánchez de apoyar a un régimen terrorista

Nilfar Saberi durante una protesta en España contra la opresión a las mujeres en Irán.

Nilufar Saberi, exiliada iraní en España desde 1980, no se guarda nada.

En diversos debates en televisión y radio, ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez por amparar a un régimen criminal que ejecuta a cientos y reprime a su población.

«Me da vergüenza que el régimen español apoye a los islamistas», afirma con contundencia.

La comunidad iraní en el extranjero clama por apoyo internacional.

Solicitan la caída de la teocracia y facilitan la llegada de Reza Pahlaví, hijo del último sah, como figura de transición.

Saberi subraya que el pueblo iraní, compuesto por 93 millones dentro del país y 10 millones en el exterior, rechaza el yugo islamista. Desde 2005 han invocado la Responsabilidad de Proteger de la ONU, pero Occidente permanece en silencio.

Enfrentamiento en TVE

El enfrentamiento directo tuvo lugar en La Hora de La 1 de TVE. Nilufar Saberi confrontó a Irene Intxaurrondo, periodista vinculada al PSOE.

Saberi: «Durante medio siglo hemos sido masacrados por la teocracia islamista y vosotros os habéis mantenido callados«.

Intxaurrondo defendió el derecho internacional y la postura de Sánchez, que prioriza la soberanía iraní.

La activista respondió: «Ahora se acuerdan del derecho internacional. ¿Cómo vamos a derrocar a un gobierno tan salvaje?»

Saberi detalló atrocidades: más de 500 ejecuciones oficiales este año, sentencias de muerte emitidas por videoconferencia en tribunales revolucionarios sin garantías. La Guardia Revolucionaria, ahora considerada terrorista por la UE, se dedica al tráfico de drogas, armas y órganos para mantener su opresión.

Antecedentes de la tensión

El régimen de los ayatolás ha saqueado recursos para financiar grupos terroristas. Mujeres lapidadas y protestas aplastadas desde helicópteros son parte del panorama. Saberi hace una comparación impactante: «Es como un maltratador en casa; hay que llamar a la policía».

Pedro Sánchez ha rechazado utilizar las bases de Rota y Morón para llevar a cabo ataques contra Irán. Condena las acciones de EE.UU. e Israel, que eliminaron a Alí Jamenei. Otra disidente, Masih Alinejad, le lanzó una dura crítica en el Congreso: «¿Cómo te atreves a usar los cuerpos heridos de los iraníes como munición política?«.

La oposición no se queda atrás. Alberto Núñez Feijóo califica a Sánchez de tener una ética del engaño. Critica envíos previos de explosivos hacia Irán y el «feminismo superficial» frente al verdadero feminismo que se vive en Teherán.

¿Protege España un Estado mafioso?

Saberi percibe «simpatías islamistas» dentro del Gobierno, aunque no en su totalidad. Denuncia «amistades ocultas con un régimen criminal». Si no hay más remedio, pide contundencia: «Estamos dispuestos a usar bombas contra verdugos, aunque eso implique dolor para las familias».

La diáspora insiste: la UE ya ha designado a la Guardia como organización terrorista, pero España suaviza sus críticas debido a acuerdos nucleares. Saberi advierte: sin derrocar la teocracia, las mujeres no serán libres, tal como sucede en Afganistán.

En cuanto a la situación actual, hay júbilo y miedo en Irán ante el debilitamiento del régimen. Trump llama al levantamiento popular, pero Saberi muestra desconfianza. España queda sola; Trump tilda al país como «perdedor» y hostil hacia la OTAN.

El pueblo clama por rescate. Tres mujeres iraníes enfrentan la horca; el Gobierno ignora su SOS. ¿Cambiará algo en la postura de Sánchez? La presión aumenta, con activistas listas para más confrontaciones.

Datos clave en tabla

Aspecto Realidad iraní Postura España Ejecuciones +500 en 2026 Silencio histórico Guardia Revolucionaria Mafia terrorista (UE) Simpatías parciales Mujeres Lapidadas, reprimidas Feminismo «superficial» Ayuda internacional Pedida durante 50 años «No a la guerra»

Saberi concluye: «Ojalá más gobiernos acudan a nuestro rescate». La diáspora sigue firme; el régimen tiembla ante su determinación.