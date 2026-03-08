Israel arrasa 30 instalaciones petroleras de Irán para asfixiar la ya maltrecha economía de los ayatolas

Ni pausa ni clemencia.

Israel ha llevado a cabo este sábado, 7 de marzo de 2026, una serie de bombardeos aéreos sobre 30 instalaciones petroleras en Irán, vitales para la economía bélica del régimen de los ayatolás.

Estos ataques tienen como objetivo frenar el flujo de capital que sostiene armamento, drones y grupos afines como Hizbulá o los hutíes.

En las calles de Teherán, columnas de humo llenaron el cielo durante lo que se ha convertido en la noche más dura del conflicto, que ya ha entrado en su segunda semana.

Desde el Air Force One, Donald Trump mostró su apoyo a esta ofensiva. «Son uno de los regímenes más malvados del mundo. Miren lo que han hecho en 47 años», declaró ante los periodistas.

También acusó a Keir Starmer de querer involucrarse en la guerra «después de que ya hayamos ganado».

El primer ministro británico está considerando el envío de un portaaviones, pero Trump desestimó la ayuda: «No los necesitamos, pero lo recordaremos».

Objetivos centrales de EEUU e Israel

La coalición se centra en infraestructuras que sostienen el poder militar iraní:

Depósitos de combustible en Teherán y sus alrededores, utilizados por el Ejército para sus bases y logística.

en y sus alrededores, utilizados por el Ejército para sus bases y logística. El búnker de Alí Jamenei , destruido el sábado pasado; el líder supremo falleció a los 86 años.

, destruido el sábado pasado; el líder supremo falleció a los 86 años. Defensas aéreas, misiles balísticos y toda la cadena de suministro, desde la Guerra de los Doce Días en 2025.

y toda la cadena de suministro, desde la Guerra de los Doce Días en 2025. Un complejo industrial militar, vinculado al petróleo controlado por la Guardia Revolucionaria (IRGC).

En un mensaje desafiante, Benjamín Netanyahu prometió «sorpresas» y libertad para el pueblo iraní. «No dividimos el país, lo liberamos», subrayó tras el sabbat. Por su parte, EEUU avanza con la Operación Epic Fury, con planes de lograr control aéreo total en un plazo de 4 a 6 semanas, según fuentes oficiales.

Pérdidas significativas para los ayatolás

El régimen afronta la pérdida de elementos clave:

La muerte de Alí Jamenei , sin un sucesor claro que le sustituya.

, sin un sucesor claro que le sustituya. La IRGC , compuesta por 125.000 efectivos, enfrenta un ataque tanto a su fanatismo como a su control económico (petróleo). Su líder actual, Ismail Ghaani , hereda una situación complicada tras la muerte de Qasem Soleimani en 2020.

, compuesta por 125.000 efectivos, enfrenta un ataque tanto a su fanatismo como a su control económico (petróleo). Su líder actual, , hereda una situación complicada tras la muerte de en 2020. El debilitamiento del llamado Eje de la Resistencia: grupos como Hamás , Hizbulá , hutíes e iraquíes chiíes carecen ahora del apoyo necesario para actuar efectivamente.

, , hutíes e iraquíes chiíes carecen ahora del apoyo necesario para actuar efectivamente. Protestas internas han dejado miles de muertos desde 2022; esta represión ha llevado al régimen a vivir su «mayor debilidad histórica».

Fuerza iraní Efectivos Debilidades actuales IRGC 125.000 Pérdida del control sobre petróleo y líderes clave Fuerzas regulares Variable Vulnerabilidad en el espacio aéreo Proxies regionales 5.000-15.000 Desmantelados por Israel

En respuesta, Irán ha contraatacado: drones han sido lanzados hacia Riad, mientras misiles apuntan a bases estadounidenses en países como Kuwait, Qatar, Bahréin, así como en las costas de los Emiratos Árabes Unidos y hasta en Dubái (Palm Jumeirah). Un enorme incendio afectó una torre en Kuwait City, donde Trump rindió homenaje a seis soldados fallecidos allí, llamándolos «grandes héroes». También se registraron ataques contra una refinería en Haifa y contra la embajada estadounidense en Bagdad.

Las explosiones en un hotel de Erbil y otra serie en Beirut suman caos a la situación. En este contexto, Arabia Saudita logró interceptar un dron sobre su capital [Riad]. A pesar del panorama complejo, Trump descartó cualquier apoyo kurdo: “La guerra ya es complicada”. Insistió nuevamente en exigir «rendición incondicional» o designar un líder que sea “grande y aceptable” .

Los antecedentes son claros: la Guerra de los Doce Días (junio 2025) ya había causado daños significativos al programa nuclear iraní; ahora se vive una ofensiva total desde el 28 de febrero del 2026 (Operation Lion’s Roar, Epic Fury) . Según Trump, Irán está cada vez más cerca de desarrollar una bomba nuclear .

El régimen intenta justificar algunos ataques pero no cesa sus acciones bélicas. Sin la figura dominante de Jamenei, es posible que la IRGC tenga que negociar con Trump o enfrentarse al colapso debido a protestas internas . Netanyahu ve a Israel como una “potencia regional”, mientras califica a Irán como “el perdedor” del escenario medioambiental. La presión sobre sus recursos petroleros parece acelerar su fin inminente, con Estados Unidos dominando pronto los cielos .

Mientras las sirenas retumban en Teherán, toda la región se prepara para lo que está por venir.