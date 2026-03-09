La OTAN intercepta un nuevo misil iraní dirigido contra Turquía

El conflicto sigue expandiéndose.

Un nuevo misil lanzado por Irán con el objetivo de impactar en Turquía ha sido interceptado por las baterías antiaéreas de la OTAN.

Es el segundo incidente de este tipo en menos de una semana.

El Ministerio de Defensa de Turquía lo ha dado a conocer hace escasos minutos:

«Munición balística lanzada desde Irán y que entró en el espacio aéreo turco fue neutralizada por los medios de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental», ha indicado el Ministerio turco en un comunicado en el que concreta que restos de la munición interceptada cayeron en una zona deshabitada de Gaziantep.

Las autoridades turcas han detallado que no ha habido víctimas ni heridos tras el ataque.

El país ha vuelto a llamar a una resolución pacífica, ya que confiere «gran importancia a las relaciones de buena vecindad y a la estabilidad regional».

Sin embargo, estos ataques de Irán a un país miembro de la Alianza del Atlántico permiten invocar el artículo 5 del tratado, que daría pie a una contraofensiva por parte de la OTAN contra la nación que ataque a uno de sus miembros.