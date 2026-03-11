EE.UU. destruye 16 barcos minadores iraníes en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos ha dado un golpe contundente. El Comando Central (CENTCOM) ha confirmado que fuerzas estadounidenses destruyeron 16 embarcaciones minadoras iraníes el pasado 10 de marzo, en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

En redes sociales, se han compartido videos donde se aprecian barcos estallando tras recibir impactos.

La situación se complicó cuando Irán comenzó a colocar minas. De acuerdo con fuentes de inteligencia estadounidenses, se han detectado varias docenas en los últimos días.

Sin embargo, la Guardia Revolucionaria Iraní aún tiene bajo su control entre el 80 y el 90% de sus pequeñas embarcaciones y minadores.

Esto significa que podrían sembrar cientos más en esta ruta fundamental.

Donald Trump ya lo había anticipado. Anunció la destrucción de diez barcos y lanzó una advertencia: “Si por cualquier motivo se colocan minas y no se retiran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto”.

Para él, retirar las minas sería un paso positivo.

Importancia del estrecho de Ormuz

Este pasaje entre Irán y Omán es crucial para el suministro energético mundial.

A través de él transita el 20% del petróleo mundial .

. También gran parte del gas natural licuado y minerales.

Cualquier intento de bloqueo podría hacer que los precios del petróleo se disparen.

Impacto en precios del petróleo Variación reciente Pre-apertura Ormuz Estable Tras minas iraníes +5-8% en un día Post-ataque EE.UU. Baja temporal

Los mercados son muy sensibles a estas situaciones. El precio del petróleo sube ante tensiones y baja cuando hay acciones contra Irán. Hoy, tras la destrucción de los barcos, los futuros caen un 2%, aunque la alerta sigue presente.

Cómo puede evolucionar

Irán no parece dispuesto a rendirse fácilmente. Han anunciado misiles dirigidos hacia “el corazón de Tel Aviv”, marcando una escalada significativa. Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo, ha logrado ganar apoyo en las calles. El régimen persiste más allá de lo esperado; el plan para un cambio rápido ha fracasado.

Trump sugiere que podría haber negociaciones: afirma que la guerra está “casi terminada”. Sin embargo, los bombardeos continúan. Israel ha manifestado que consultará con EE.UU. antes de cualquier acción futura. Por su parte, Rusia se ofrece como mediador.

En Europa hay opiniones divididas sobre este asunto. Ursula von der Leyen apoya los ataques, mientras que António Costa y Teresa Ribera abogan por el respeto al derecho internacional: “La libertad no se logra con bombas”. El presidente Pedro Sánchez tiene previsto explicar la posición española en el Congreso el próximo 25 de marzo.

Los riesgos son significativos:

Más minas: EE.UU. podría recurrir a misiles como hizo contra narcotraficantes en Latinoamérica. “Actuarán rápida y violentamente. ¡CUIDADO!”, advierte Trump.

Bloqueo total: Podría llevar los precios del petróleo hasta los 150 dólares o más.

Escalada: Involucra al Golfo y afectaría al suministro global.

La Casa Blanca ha negado que haya escoltas para petroleros, aunque algunos tuits han sido eliminados después. El tráfico marítimo en Ormuz está colgando de un hilo; si Irán decide intensificar su estrategia, las repercusiones se sentirán profundamente en los surtidores y bolsillos alrededor del mundo.