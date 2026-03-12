Se disparan los rumores sobre el ‘mal’ estado de salud de Mojtaba Jamenei, el líder supremo de Irán con una fortuna en Europa

Mojtaba Jamenei, de 56 años, se convirtió en líder supremo de Irán tras el fallecimiento de su padre, Alí Jamenei, durante ataques perpetrados por Israel y EE UU.

La Asamblea de Expertos lo eligió el domingo en una reunión urgente celebrada en Teherán. En medio de la guerra regional, surgen interrogantes acerca de su salud: ha dejado de aparecer en público y lo apodan janbaz, un término que denota a alguien herido en combate.

El régimen no proporciona muchos detalles al respecto. Algunos afirman que sufrió lesiones en el mismo bombardeo que acabó con la vida de su padre y su esposa, Sara Hadadel. Otros sostienen que podría tratarse de una antigua lesión derivada del conflicto con Irak en los años 80. El uso del término janbaz intenta elevar su figura, pero también alimenta especulaciones sobre un posible coma o debilidad física.

Rumores sobre su salud y la inteligencia artificial

Los rumores han estallado en redes sociales y medios informativos. El Debate menciona teorías que sugieren un coma que obligaría al régimen a recurrir a la inteligencia artificial para simular normalidad en discursos o apariciones públicas. Aunque no hay confirmación oficial, la falta de apariciones de Mojtaba desde el inicio del conflicto despierta sospechas. Servicios de inteligencia occidentales citan al Daily Mail: parece que su estado es delicado.

No hay fotos ni vídeos recientes que muestren a Mojtaba .

. Se le describe como un colaborador vital para los Guardianes de la Revolución , aunque aún no ha asumido un liderazgo formal.

, aunque aún no ha asumido un liderazgo formal. El ejército ideológico ha prometido lealtad inmediata, dispuesto a «obedecer sin reservas».

Esta falta de transparencia llega en un momento crucial. Irán enfrenta ataques a sus instalaciones petroleras, con humo negro cubriendo Teherán y advertencias sobre un posible aumento del precio del petróleo hasta 200 dólares por barril si las agresiones continúan. Donald Trump lo tacha de «peso ligero» y asegura que no podrá resistir sin el visto bueno de EE UU.

Una fortuna millonaria que contrasta con la austeridad

Mientras tanto, se hace público el patrimonio acumulado por Mojtaba, que supera los 400 millones de euros dispersos entre Europa y Dubái, utilizando testaferros como Ali Ansari, vinculado al fallido Banco Ayandeh. Aunque no figura oficialmente a su nombre, emplea empresas pantalla en paraísos fiscales para evadir sanciones.

Entre sus propiedades más destacadas se encuentran:

El lujoso Hilton Frankfurt Gravenbruch , ubicado en Alemania.

, ubicado en Alemania. Mansiones situadas en Bishops Avenue , Londres, valoradas en hasta 236 millones de euros solo en la capital británica.

, Londres, valoradas en hasta 236 millones de euros solo en la capital británica. El Steigenberger Golf & Spa Resort Camp de Mar , en Mallorca, que cuenta con 164 habitaciones.

, en Mallorca, que cuenta con 164 habitaciones. Villas en Dubái y un hotel de esquí en Austria.

Medios como Bloomberg y Financial Times han rastreado el origen de esta riqueza: proviene principalmente de la venta del petróleo iraní desde 2011, canalizada a través de cuentas bancarias ubicadas en Suiza y Emiratos Árabes Unidos. Ansari, quien posee un pasaporte chipriota, ha actuado como banquero para los ayatolás. En Irán, esto provoca indignación: los hijos del poder son llamados aghazadeh, señalados por enriquecerse mediante el nepotismo mientras el país enfrenta una grave crisis económica.

Contexto histórico y guerra activa

Mojtaba, originario de Mashhad, es el único hijo con una función pública reconocida. Aunque rechazó cargos oficiales, ha influido notablemente tanto en la represión interna como en las ambiciones regionales junto a los Guardianes. Su padre había bloqueado la posibilidad de herederos hasta 2024 para evitar establecer una dinastía; sin embargo, la guerra ha cambiado las reglas del juego.

La escalada del conflicto es palpable:

Ataques israelíes causaron la muerte de Alí Jamenei hace nueve días. La respuesta por parte de Hezbolá desde Líbano ha dejado 394 muertos, entre ellos 83 niños. En Irán se reportan ya 1.200 fallecidos y 10.000 heridos debido a los enfrentamientos. Vladimir Putin ha enviado un mensaje público mostrando su apoyo.

Las amenazas desde Israel son claras: cualquier sucesor será considerado «un objetivo». Mientras tanto, Rusia ofrece respaldo, pero las presiones por parte de EE UU son incesantes.

¿Qué sucederá ahora?

La salud actual de Mojtaba será determinante para el futuro del régimen. Si los rumores sobre su coma resultan ciertos, es posible que se recurra a la inteligencia artificial para crear hologramas o voces sintéticas durante sus apariciones públicas, como algunos sugieren especulativamente[web:0]. Su considerable fortuna ofrece una especie de refugio financiero ante las sanciones internacionales, lo cual es clave para sostener la guerra . Aunque cuenta con el respaldo firme de los Guardianes, crecen las protestas internas debido a su riqueza desmedida .

Irán parece estar preparando un conflicto prolongado: misiles, drones y milicias aliadas están listos para entrar en acción junto al programa nuclear . Mientras tanto, Trump afirma que esta guerra «terminará pronto», aunque muchos expertos prevén una resistencia sólida . En definitiva, Mojtaba se encuentra heredando un régimen tambaleante, con una salud incierta y oro acumulado en Europa que podría convertirse tanto en su salvaguarda como en su perdición política.