Ataque con drones en Irak mata a un soldado francés y deja cinco heridos

Un dron ha atacado una base conjunta peshmerga-francesa en Makhmour, cerca de Erbil.

En el ataque ha fallecido el suboficial mayor Arnaud Frion, perteneciente al 7º Batallón de Cazadores Alpinos. Además, cinco de sus compañeros han sufrido heridas mientras llevaban a cabo labores de entrenamiento con fuerzas kurdas para combatir el terrorismo.

El presidente Emmanuel Macron ha calificado este ataque como inaceptable.

Ha señalado que la misión francesa en Irak se centra exclusivamente en la lucha contra Dáesh desde 2015 y que la guerra con Irán no justifica este tipo de agresiones. También ha expresado su solidaridad con la familia de Frion y sus compañeros heridos.

Los heridos han sido trasladados a un hospital cercano. El gobernador de Erbil, Omed Koshnaw, ha informado que las lesiones son leves, aunque cuatro personas requieren atención médica. No se han registrado bajas entre las fuerzas kurdas. La base también alberga a tropas italianas.

Antecedentes de la escalada

La situación se agrava desde el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva sorpresa contra Irán. En respuesta, Teherán ha realizado ataques con misiles hacia territorio israelí y bases estadounidenses en el Golfo Pérsico.

Desde ese momento, en el Kurdistán iraquí se han reportado:

Cinco muertos y 24 heridos debido a ataques con drones.

y debido a ataques con drones. Milicias chiitas proiraníes operan cerca de Makhmour , ubicándose entre Erbil y Mosul .

, ubicándose entre y . Este es el tercer bombardeo a una base europea: primero fue la británica en Akrotiri, Chipre (1 de marzo), seguida por instalaciones italianas en Erbil este jueves.

Italia ha confirmado que un dron cayó en su base de Erbil, pero el ministro Guido Crosetto ha afirmado que no hubo víctimas. Por ahora, nadie se atribuye los ataques.

Ataques cruzados en las últimas horas

Mientras tanto, Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra aviones iraníes. Por su parte, Israel ha alertado sobre nuevos misiles provenientes de Irán. La tensión aumenta tras el accidente de un avión cisterna estadounidense que se estrelló en Irak, coincidiendo con el ataque francés.

Las fuerzas estadounidenses han destruido aeronaves iraníes como respuesta a las agresiones sufridas.

Israel ha detectado misiles novedosos procedentes de Teherán, lo que ha llevado a elevar las defensas en la región.

El incidente del reabastecedor estadounidense en Irak se produce justo cuando se produce el ataque a la base francesa, lo que podría señalar un vínculo con esta zona caliente.

El presidente Macron advirtió que Francia respondería si sus tropas eran agredidas. Este incidente parece haber cruzado esa línea roja.

¿Cómo evoluciona?

Francia está evaluando posibles represalias. Las maniobras antiterroristas continuarán, pero las medidas de seguridad aumentarán considerablemente. Las milicias chiitas proIrán han intensificado sus acciones contra los aliados occidentales.

Entre los posibles pasos a seguir destacan:

Una retirada parcial de las tropas francesas e italianas. Estados Unidos e Israel podrían ampliar sus ataques contra los proxies iraníes. Aunque Irán niega cualquier vínculo, está respondiendo a las ofensivas iniciales.

Las imágenes del fuego arrasando la base circulan rápidamente por las redes sociales sin que nadie asuma la responsabilidad hasta ahora. La región sigue siendo escenario de más enfrentamientos. En un homenaje sentido, Macron recuerda a Frion, afirmando: Murió por Francia. El conflicto continúa extendiéndose sin señales claras de freno ante esta espiral violenta.