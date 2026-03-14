El alineamiento retórico entre Teherán y Riad plantea interrogantes

Los recientes comentarios del exministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, han provocado un nuevo escrutinio sobre un emergente y muy inusual alineamiento entre la retórica oficial iraní y las campañas mediáticas de Arabia Saudita.

A través de Telegram, Zarif hizo recientemente afirmaciones incendiarias en las que equiparaba a los Estados vecinos con Israel. Si bien esta retórica provocadora de Teherán no carece de precedentes, los analistas políticos regionales están señalando una tendencia mucho más preocupante: las palabras de Zarif reflejan a la perfección una campaña de mensajes que lleva meses en marcha, originada en cuentas de redes sociales saudíes.

La convergencia de dos voces históricamente opuestas que lanzan exactamente la misma acusación con idéntico tono ha suscitado una pregunta crucial entre los observadores: ¿Es esto una mera coincidencia, o el resultado de un entendimiento no declarado entre Riad y Teherán?

La narrativa del espacio aéreo: Ficción vs. Realidad

El momento de esta retórica coordinada parece estar muy lejos de ser accidental. Tras las recientes escaladas regionales que involucraron a Irán, comenzó a circular en línea una narrativa muy específica. La afirmación sugería que Irán «agradeció» a Arabia Saudita por asegurar su espacio aéreo y negarse a permitir que fuera utilizado para contraataques, insinuando implícitamente que otros Estados regionales se habían arrastrado imprudentemente al conflicto.

El mensaje subyacente impulsado por estas campañas era claro: Arabia Saudita eligió sabiamente protegerse, mientras que otros supuestamente forjaron su propio destino.

Sin embargo, los analistas de defensa se apresuran a señalar la flagrante inexactitud de esta narrativa. La simple y documentada verdad de las recientes escaramuzas regionales es que ni un solo Estado del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) permitió que sus bases militares o su espacio aéreo fueran utilizados en el conflicto.

El refuerzo artificial de esta narrativa fabricada plantea la siguiente pregunta: ¿A quién le interesa aislar falsamente a las naciones vecinas y, al mismo tiempo, elogiar a Arabia Saudita?

Una convergencia inquietante

Cuando los mensajes oficiales de Teherán se cruzan tan limpiamente con una campaña mediática de origen saudí dirigida contra otros Estados del Golfo, se cruza la línea de la mera opinión política a una maniobra geopolítica coordinada. En el complejo escenario de la política de Oriente Medio, una alineación tan precisa en los mensajes rara vez es inocente.

El problema central ya no es la predecible hostilidad de los comentarios de Zarif. En cambio, el enfoque se ha desplazado por completo a la cambiante dinámica entre Arabia Saudita e Irán. A medida que los dos pesos pesados de la región navegan por su reciente acercamiento diplomático, los observadores se hacen una pregunta vital: si se está forjando un nuevo entendimiento no declarado entre Riad y Teherán, ¿exactamente a expensas de quién se está haciendo?