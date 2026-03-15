Trump inflexible ante la tiránica teocracia iraní: «Los ayatolas quieren un acuerdo, pero las condiciones no me convencen»

Trump no cede. Asegura que Estados Unidos no está en condiciones de alcanzar un acuerdo con Irán.

Los ayatolás buscan negociar, pero él exige una rendición total. En las últimas 24 horas, países del Golfo, como Baréin y los Emiratos Árabes Unidos, han interceptado misiles iraníes que causaron daños en edificios y resultaron en una víctima mortal.

El conflicto se inició el 28 de febrero. EE.UU. e Israel llevaron a cabo ataques centrados en el programa nuclear iraní.

Diez días después, falleció el ayatolá Alí Jamenei, y su hijo, Mojtaba Jamenei, de 56 años y de postura dura, asumió el liderazgo. Con vínculos a la Guardia Revolucionaria, ha lanzado misiles hacia Israel y naciones del Golfo. Trump, decepcionado, esperaba un líder más conciliador.

En Teherán, se registraron más de 20 explosiones, el ataque más devastador hasta la fecha. Israel bombardeó instalaciones en Isfahán, donde se fabrican drones y misiles. En respuesta, Irán atacó a Baréin, dejando un muerto, y también atacó a Ruwais, en los Emiratos, donde hubo un incendio sin heridos. Los precios del petróleo experimentan altibajos: primero subieron tras la llegada de Mojtaba, para luego bajar gracias a las promesas optimistas de Trump.

Por su parte, Trump ha confirmado bombardeos en la estratégica isla de Kharg, que es vital para el transporte del 90% del crudo iraní. Se destruyeron objetivos militares como búnkeres de misiles y minas navales; sin embargo, no se tocaron los pozos por «decencia». A pesar de ello, advirtió que podría reconsiderar esta decisión si Irán bloquea el paso por el Estrecho de Ormuz. “Si interfieren en el tránsito libre de buques, me lo replantearé”, escribió en sus redes sociales.

El secretario del Pentágono, Pete Hegseth, advierte que hoy se prevén ataques más contundentes para eliminar la marina iraní y sus buques minadores. Además, Trump cuestiona la supervivencia de Mojtaba Jamenei, afirmando: “Sería inapropiado decir si es objetivo”. Desde ya, Israel ha lanzado sus advertencias. Mientras tanto, desde Irán llega la amenaza: “Cuídese de no ser eliminado”, sentenció Alí Larijani a la figura de Trump.

El ex presidente estadounidense insta a sus aliados del Reino Unido a desplegar barcos en el estratégico canal de Ormuz para asegurar el libre paso del petróleo. Por su parte, Arabia Saudí ha criticado los ataques iraníes a su instalación petrolera en Shaybah. Aunque Irán propone negociar cargas utilizando yuanes chinos, el diplomático Kamal Jarazi aclara que no habrá diálogo sin poner fin a la agresión.

Antecedentes clave : Conflicto por un nuevo sitio nuclear tras los bombardeos de 2025. En junio pasado, se destruyeron sitios nucleares por parte de EE.UU. Hay uranio enriquecido disponible: se teme que Mojtaba pueda desarrollar una bomba.

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Los mercados están nerviosos. El petróleo fluctúa y las bolsas suben tras las promesas de un final rápido por parte de Trump. Sin embargo, él advierte sobre combates peores si bloquean Ormuz; ya han sido destruidos 16 barcos minadores por parte de EE.UU.

La presión militar aumenta cada día más. Según afirma Trump, están cerca de desmantelar los misiles balísticos iraníes mientras habla sobre “construir un nuevo país”. Irán mueve lanzacohetes cerca de áreas civiles como medida disuasoria. Una explosión en una escuela dejó 150 muertos, aunque Hegseth no hizo comentarios al respecto.

¿Cómo seguirá esta situación? La postura negociadora de Mojtaba parece ser menos flexible que la de su padre. Un asesor iraní advierte sobre una posible guerra prolongada. Mientras tanto, Trump tiene el control sobre las decisiones bélicas: más ataques cada semana son lo previsto. Si sus aliados envían barcos al Golfo Pérsico, Ormuz podría abrirse; si Irán ataca instalaciones petroleras, sería una escalada total. El Golfo observa conteniendo el aliento ante lo que pueda suceder.

La situación en Kharg es dolorosa para Teherán; sin exportaciones su economía podría colapsar. Y mientras tanto, Trump se mantiene firme: sin rendición incondicional no habrá pacto alguno. La opresión ayatolá sigue adelante, pero comienza a resquebrajarse.