¿Tiene Israel diferentes objetivos que EE.UU. en la guerra contra Irán?

Israel tiene como objetivo debilitar el régimen iraní desde sus cimientos.

En un solo día, ha atacado más de 200 objetivos que incluyen centros de mando, instalaciones de defensa aérea y fábricas de armamento.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) describen esta acción como una campaña destinada a «debilitar considerablemente al régimen».

El general Effie Defrin ha señalado que tienen planes para continuar las operaciones al menos hasta Pésaj, lo que equivale a unas tres semanas, y tal vez incluso más.

La ofensiva ya está en su tercera semana. Israel busca establecer superioridad aérea y desactivar misiles balísticos.

Hasta ahora, han destruido la mitad de los lanzadores de misiles iraníes y han eliminado a decenas de altos mandos. Por su parte, Teherán responde con ataques mediante drones y misiles dirigidos a Israel y a bases estadounidenses en la región. Sin embargo, Israel sigue detectando miles de nuevos objetivos cada día.

El enfoque de EE.UU., por otro lado, es diferente. Donald Trump promueve negociaciones: «Irán desea un acuerdo, pero las condiciones no son satisfactorias». Insiste en que Teherán renuncie a sus aspiraciones nucleares. A diferencia de Israel, que prioriza prolongados ataques militares, Washington se inclina por una resolución rápida para evitar una recesión global debido a la crisis del petróleo. El secretario de Energía Chris Wright anticipa un cierre «en las próximas semanas».

Aquí se encuentra la diferencia esencial entre ambos: Israel busca un cambio en el régimen o al menos paralizar militarmente a Irán. En contraste, EE.UU. prefiere una diplomacia acompañada de presión, aunque apoya los ataques militares. Trump se pregunta si el líder supremo Mojtaba Khamenei ha sobrevivido tras un bombardeo que acabó con la vida de su padre.

Trump y el desafío de Ormuz

Trump se da cuenta de que formar una coalición contra Irán en el Estrecho de Ormuz resulta más complicado de lo previsto. Irán bloquea esta ruta marítima, interrumpiendo un quinto del petróleo mundial. Como consecuencia, los precios del crudo aumentan y se cancelan vuelos.

Trump solicita buques de guerra a Europa, China, Japón y Reino Unido.

solicita buques de guerra a Europa, China, Japón y Reino Unido. Advierte a la OTAN : «Su futuro será muy complicado si no colaboran».

: «Su futuro será muy complicado si no colaboran». Países del Golfo como Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Kuwait interceptan misiles iraníes, aunque aún no se suman a la coalición.

EE.UU. está considerando desplazar escoltas navales hacia Ormuz. Sin embargo, los riesgos son elevados: podría haber consecuencias graves que escalen hacia una guerra total. Irán ha advertido que «si otros intervienen, el conflicto se extenderá». El canciller Abbas Araghchi insta a evitar acciones que puedan intensificar la situación.

Para profundizar en los objetivos de Israel e Irán, así como las estrategias bajo el liderazgo de Trump, puedes leer este análisis de CNN sobre metas en Ormuz y OTAN.

La otra guerra: Líbano al límite

Los ataques israelíes en Líbano ponen de manifiesto profundas divisiones. Hezbolá, aliado estratégico de Irán, ha lanzado misiles «sofisticados» hacia bases aéreas como Palmajim, cerca de Tel Aviv.

Se confirmó la muerte de Ibrahim Ghazali , comandante de Hezbolá , junto con miembros de su familia durante un ataque el 5 de marzo.

, comandante de , junto con miembros de su familia durante un ataque el 5 de marzo. Una semana después, un familiar suyo atacó una sinagoga en Detroit, EE.UU.

En respuesta, Hezbolá ha realizado ataques en el norte de Israel y contra tropas ubicadas en Líbano.

Líbano enfrenta múltiples desafíos: una economía colapsada, refugiados y lealtades divididas entre diferentes facciones. Ante esta situación, Israel presiona para cortar el apoyo iraní hacia Hezbolá, lo cual complica aún más la coalición liderada por Trump, ya que Europa muestra reticencias por temor a generar más caos.

Irán ha negado mantener conversaciones con EE.UU., pese a las afirmaciones realizadas por Trump. Según Araghchi, «Somos estables y fuertes; defendemos a nuestro pueblo». Sin embargo, los ataques a refinerías están generando humo tóxico sobre Teherán.

¿Cómo evoluciona?

Mientras tanto, Israel coordina esfuerzos con EE.UU., pero extiende sus planes por tres semanas adicionales. Según afirma Trump, Irán está «diezmado», desmintiendo rumores sobre lanchas kamikaze o daños sufridos por portaaviones estadounidenses. Además, el presidente ucraniano Zelensky acusa a Rusia de proporcionar drones a Irán.

Entre los posibles giros futuros:

Se forma una coalición en Ormuz que obliga a Irán a sentarse a negociar. La situación escala si Europa interviene: Irán amenaza con atacar «objetivos legítimos». Líbano podría estallar en violencia abierta, abriendo otro frente bélico.

El secretario Wright prevé un desenlace cercano: «Soportar un dolor breve puede evitar que Irán se convierta en potencia nuclear». La BBC también detalla estos desafíos en Líbano provocados por los ataques israelíes. La guerra transforma todo lo conocido; no obstante, es posible alcanzar un acuerdo si Trump presiona lo suficiente.

Mientras tanto, los misiles siguen cayendo sobre Tel Aviv y el Golfo resiste ante la tensión creciente. El equilibrio geopolítico pende ahora del hilo del Estrecho de Ormuz.