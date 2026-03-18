La eliminación de Ali Larijani, ejecutada por Israel, profundiza la crisis de liderazgo en el corazón del Irán de los ayatolás

El viernes 13 de marzo de 2026, Ali Larijani caminaba con aparente confianza en un mitin de leales al régimen en el centro de Teherán. Era su primera aparición pública desde el estallido de la guerra, un conflicto en el que se le consideraba un objetivo prioritario de asesinato. “Pueblo valiente, funcionarios valientes, líderes valientes. Esta combinación no puede ser derrotada”, escribió el alto cargo iraní en X, en un mensaje que buscaba proyectar resiliencia y unidad.

Cuatro días después, estaba muerto.

En las primeras horas del martes, la inteligencia israelí localizó a Larijani —junto a otras figuras clave del régimen— en un escondite en las afueras de Teherán. Un ataque aéreo acabó con su vida. Esa misma noche, el comandante de la Basij —la milicia voluntaria pro-régimen—, Gholamreza Soleimani, también fue eliminado. Civiles iraníes, según reportes, alertaron a Israel de que se ocultaba con sus adjuntos en una tienda en la capital, y el golpe fue inmediato.

Los bombardeos israelíes en Teherán (Vídeo: FDI) marcan una escalada dramática en la campaña de eliminaciones selectivas que Washington y Jerusalén justifican como parte de una estrategia mayor: crear las condiciones para que el pueblo iraní derrote desde dentro al régimen teocrático.

Fuentes de seguridad indican que el personal de protección está bajo presión extrema, con muchos huyendo de sus puestos, mientras se advierte a la población que no salga a protestar a las calles por riesgo de represalias o caos. Según The Wall Street Journal, miles de miembros del régimen —desde altos mandos hasta soldados rasos— han sido abatidos en esta ofensiva sistemática.

Documentos filtrados, también revelados por el WSJ, exponen una lista de objetivos y evaluaciones de daños que ilustran la amplitud de la operación. La campaña contra las fuerzas de seguridad iraníes comenzó en los primeros días del conflicto y se ha intensificado notablemente en las últimas semanas.

Irán muestra signos crecientes de desorden interno: comunicaciones interrumpidas, lealtades fracturadas y un aparato represivo que pierde cohesión. Sin embargo, por ahora, el régimen se mantiene en pie, aunque visiblemente debilitado.

Este doble golpe —a Larijani, quien había emergido como figura central tras la muerte del ayatolá Khamenei, y a Soleimani, pilar de la represión interna— representa un hito en la guerra. Israel y Estados Unidos apuestan a que la decapitación continuada del liderazgo y la erosión de las estructuras de control interno precipiten un colapso desde dentro. La pregunta ahora es si el descontento latente en la sociedad iraní encontrará el momento y la fuerza para traducirse en cambio real, o si el régimen logrará recomponerse en medio del caos.

El 17 de marzo, Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos que resultaron en la muerte de Larijani, quien ocupaba el cargo de jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Irán, así como de Soleimani, comandante de las milicias Basij. Esta acción profundiza la crisis en el núcleo del régimen tras el fallecimiento de Ali Jamenei el 28 de febrero durante una operación conjunta con Estados Unidos.

Larijani, un colaborador veterano de Jamenei, estuvo al mando durante la represión de las recientes protestas. Israel lo acusa de haber dado órdenes para llevar a cabo masacres contra manifestantes. Su muerte deja un vacío considerable, ya que ocupaba el segundo puesto en la jerarquía después del líder supremo. La prensa iraní había anunciado un comunicado desde su oficina, pero la falta de información solo alimenta las especulaciones.

Por otro lado, la represión y los bombardeos han generado un clima de miedo constante en Irán. La población se enfrenta a ataques aéreos incesantes y detenciones masivas. Las milicias Basij, ahora sin su líder Soleimani, están al frente de operaciones violentas contra civiles. Esto debilita el control del gobierno central y exacerba las divisiones étnicas y políticas existentes.

En el ámbito internacional, Israel ha atacado posiciones en el centro de Beirut dirigidas a Hezbolá, un grupo respaldado por Teherán. Además, EE.UU. ha señalado sitios donde se almacenan misiles iraníes en el Estrecho de Ormuz. Estas acciones son respuesta a amenazas nucleares y ataques por parte de grupos aliados. La Guardia Revolucionaria ha prometido represalias contra bases estadounidenses e israelíes.

Ataques clave recientes : Bombardeos en Teherán causan la muerte de 40 altos funcionarios. Cierre del espacio aéreo en Dubái y Abu Dabi. Grupos proxy iraníes llevan a cabo ataques coordinados con posibilidad de denegación.

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Por ahora, un consejo temporal –formado por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe judicial Gholamhossein Mohseni Ejei y un jurista– se encarga del gobierno interino. La Asamblea de Expertos tiene pendiente elegir al nuevo líder supremo, pero las luchas internas por el poder amenazan con provocar un colapso total.

Mientras tanto, en Israel, Benjamin Netanyahu enfrenta desafíos políticos serios. Su coalición se tambalea debido al presupuesto para 2026 y la ley sobre reclutamiento haredí. Partidos ultraortodoxos como Shas y Judaísmo Unido del Torá están bloqueando votaciones a menos que se avancen exenciones para el servicio militar obligatorio.

Si no se aprueba el presupuesto antes del 31 de marzo, el Knesset podría disolverse, lo que llevaría a elecciones anticipadas. En este contexto, Netanyahu ha convocado reuniones urgentes con líderes como Arye Deri, Moshe Gafni y Bezalel Smotrich; este último exige desvincular la cuestión del reclutamiento del presupuesto durante tiempos bélicos.

La oposición, encabezada por Yair Lapid, está presionando por la disolución del Knesset. Las encuestas sugieren que Likud está recuperando fuerza; sin embargo, Netanyahu no conseguiría alcanzar los 61 escaños necesarios sin aliados haredíes o árabes como Ra’am. La cuestión del reclutamiento haredí genera divisiones: el IDF solicita más tropas tras dos años marcados por conflictos bélicos.

Las esperanzas de cambio de régimen en Irán parecen desvanecerse poco a poco; incluso, Trump retiró ese objetivo como parte de sus metas oficiales. Aunque Netanyahu aún persigue esta idea, es probable que la guerra se prolongue durante meses y ponga a prueba la determinación de EE.UU. ante esta situación caótica e impredecible según informes de inteligencia previos.

Irán responde con retórica antioccidental y discursos sobre martirio para justificar su represión interna. Sin embargo, la oposición dentro del país carece de una coordinación efectiva que le permita tomar el control del poder político. Los bombardeos constantes están erosionando la cadena jerárquica del mando militar, dando lugar a ataques erráticos y descontrolados.

La inestabilidad en Irán está avivando tensiones regionales significativas; los grupos proxy intensifican sus ataques mientras crecen las protestas en Irak contra embajadas estadounidenses. En este contexto, Netanyahu utiliza Cisjordania como una válvula para desahogar tensiones internas; los asentamientos siguen aumentando pese al silencio cómplice de Trump.

Este torbellino deja a los iraníes atrapados en un estado perpetuo de pánico y coloca a Israel al borde de unas elecciones caóticas e inciertas. El futuro del Medio Oriente pende ahora más que nunca de un hilo.