Fragmentos de un misil iraní impactan en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén

Jerusalén se encuentra en estado de alerta. Un misil balístico lanzado por Irán impactó en las proximidades de la Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los lugares más venerados por los cristianos. Los fragmentos del proyectil interceptado cayeron en la Ciudad Vieja, alcanzando el área de la escuela primaria Custodia de Tierra Santa, junto a la Puerta de Jaffa.

Por fortuna, no había nadie en el edificio. No se registraron heridos. El padre Ibrahim Faltas comentó: «Son trozos de metal pesado que llegan a gran velocidad y pueden matar». La escuela no ha tenido clases desde el 28 de febrero debido al conflicto.

Este ataque se produce en un momento crítico. La coalición formada por EEUU e Israel ha estado combatiendo al régimen chií durante semanas. Irán ha prometido venganza tras la muerte de un alto mando de seguridad en un ataque israelí, y dos personas perdieron la vida en el centro de Israel como resultado de un ataque balístico iraní.

Mientras tanto, EEUU lanzó bombas guiadas de 5.000 libras sobre instalaciones relacionadas con misiles iraníes en el Estrecho de Ormuz. Desde Teherán, se advierte sobre posibles represalias. Todo indica que se avecinan más enfrentamientos.

Antecedentes de la tensión

El conflicto comenzó el 28 de febrero, cuando Irán inició una serie incesante de bombardeos. Nunca antes había dirigido su artillería hacia Jerusalén. El portavoz israelí, Oren Marmorstein, afirmó junto a la iglesia: «Un misil balístico procedente de Irán impactó en este lugar».

Los restos también rozaron la explanada de las mezquitas, donde se encuentran la Mezquita Al-Aqsa y la Cúpula de la Roca, que es el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. En sus cercanías está el emblemático Muro de los Lamentos, fundamental para los judíos, así como el histórico Monte del Templo.

La Ciudad Vieja ha quedado completamente cerrada. Nadie puede entrar si no reside allí. Por primera vez, el Santo Sepulcro permanece sellado durante tanto tiempo, justo en plena Cuaresma. La cercanía a la Semana Santa genera inquietud. Dignatarios cristianos han solicitado autorización para llevar a cabo sus ceremonias.

El Papa León XIV hizo un llamado al alto el fuego durante el Ángelus, instando a abrir los ojos ante el sufrimiento ajeno.

Impactos clave : Escuela Custodia de Tierra Santa : vacía y sin daños significativos. Barrio judío y Monte del Templo : bajo amenaza constante. Campo de los Pastores en Beit Sahour: misil cerca de una capilla, sin heridos.

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Israel condena lo sucedido: «El ataque a los lugares sagrados de las tres religiones revela la naturaleza oscura del régimen de los ayatolás».

Cómo puede evolucionar

En su interior, Irán está intensificando su represión. Se han llevado a cabo detenciones bajo acusaciones de «espionaje» y se han incrementado los controles en las calles. Mientras tanto, en el frente bélico, responde con más misiles. Ya hemos visto cómo actuó EEUU en Ormuz; si Israel decide responder con fuerza, lo que podría resultar es una escalada del conflicto.

La situación en la Ciudad Vieja es preocupante; hay escasos refugios disponibles. En el sector occidental judío hay 550, mientras que en el oriental palestino solo hay 51, lo que aumenta aún más el pánico entre sus habitantes.

Este ataque tuvo lugar durante Ramadán, lo que denota una falta total de respeto hacia lo sagrado, incluso dentro del ámbito islámico. Israel defiende todos sus lugares sagrados sin distinción.

Más detalles están disponibles en este reportaje de El Debate sobre el impacto cerca del Santo Sepulcro.

La paz parece estar lejos aún. Jerusalén, símbolo espiritual para millones, sigue resistiendo entre sirenas y escombros.