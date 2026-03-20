Trump planea una operación relámpago de marines para asegurar la reapertura del Estrecho de Ormuz

El Pentágono ha dado la orden de mover parte de su flota del Pacífico hacia el golfo Pérsico, en una maniobra que representa un cambio significativo en la estrategia estadounidense frente a Irán.

Esta operación involucra a 2.500 marines y tropas navales pertenecientes a la 31.ª Unidad Expedicionaria de los Marines, junto al buque USS Tripoli, especializado en asaltos anfibios.

Estas unidades están equipadas con cazas, misiles de crucero antibuque, helicópteros y embarcaciones de asalto que pueden operar tanto en tierra como en mar.

El objetivo es evidente: romper el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del comercio mundial de petróleo.

Con el tráfico marítimo prácticamente paralizado y los precios del crudo superando los 100 dólares por barril, la economía global comienza a sentir los efectos de un conflicto que Trump no supo prever adecuadamente. El presidente afirmó que Estados Unidos «no necesita a nadie» para alcanzar sus metas tras la negativa de la OTAN y sus aliados a formar una coalición internacional. No obstante, en la misma intervención admitió que haría «todo lo necesario» para mantener estables los precios del petróleo, una afirmación que contrasta con su firme rechazo a enviar tropas «a ninguna parte».

La estrategia de conquista de islas clave

Expertos sugieren que este despliegue anfibio podría estar dirigido hacia las islas bajo soberanía iraní que controlan el acceso al estrecho. La isla de Kharg, vital para la industria petrolera iraní, al igual que Kish, Ormuz y Qeshm, son posiciones estratégicas utilizadas por el régimen para operaciones petroleras, lanzamiento de misiles y fortificaciones militares. Además, los puertos de Bushehr y Bandar Abbas completan el panorama del dominio iraní sobre una de las rutas marítimas más cruciales del mundo.

Según informa The Wall Street Journal, Estados Unidos podría estar considerando un ataque anfibio combinado con bombardeos desde el mar y un apoyo aéreo para apoderarse de estas posiciones. Los analistas coinciden en que esta táctica permitiría a Trump evitar un despliegue masivo de tropas terrestres —cumpliendo así su promesa electoral— mientras debilita las capacidades iraníes por tierra. Lo que no ha logrado desde el aire, podría conseguirlo mediante operaciones terrestres.

La situación es compleja. Estados Unidos mantiene entre 40.000 y 60.000 efectivos en bases militares repartidas por Kuwait, Baréin, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Catar. A estos efectivos se suman ahora los nuevos despliegues anfibios y el movimiento del portaaviones USS Abraham Lincoln desde el Indo-Pacífico hacia el Golfo Pérsico, consolidando un control militar sin precedentes en la región.

La trampa de una guerra sin fin

A pesar del discurso oficial que sostiene que Estados Unidos está cumpliendo sus planes en Irán, ni el Gobierno ni el Ejército se atreven a establecer plazos para finalizar la ofensiva. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció su intención de solicitar 200.000 millones de dólares adicionales al Congreso a pesar de afirmar que están «ganando decisivamente» contra el régimen. Esta contradicción evidencia la incertidumbre real sobre cuándo y cómo concluirá el conflicto.

Trump se encuentra ante una complicada disyuntiva geopolítica. Subestimó la capacidad de resistencia iraní, creyendo que el régimen caería en tres o cuatro semanas como sucedió en Venezuela. Sin embargo, ya hemos entrado en la tercera semana de guerra sin claridad sobre los verdaderos motivos detrás de los ataques planificados con Israel ni los objetivos finales; tampoco se vislumbra una salida digna. La crisis energética provocada por el bloqueo del estrecho afecta a grandes exportadores como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, así como a países dependientes como China, India, Japón y Corea del Sur.

Los recientes movimientos de Trump —el envío adicional de marines, los ataques a instalaciones militares en Kharg y la amenaza sobre estructuras petrolíferas— muestran una estrategia en plena evolución. Ha propuesto incluso una misión naval internacional con China y otros países para proteger a los petroleros que transitan por Ormuz; un gesto interpretado por muchos analistas como signo de debilidad. La decisión es compleja: dejar escapar a los ayatolás con el riesgo latente de que se rearmen o entrar en Irán e intentar forzar militarmente la caída del régimen. Trump cuenta con armamento poderoso, pero enfrenta desafíos significativos debido a la geografía complicada, la densidad poblacional y la resistencia militar iraní con costas fortificadas por misiles antibuque.

La operación relámpago que Trump tiene entre manos podría ser una solución táctica ante un problema convertido ya en estratégico. Sin embargo, también podría marcar el inicio de un conflicto más prolongado y costoso del que había previsto cuando decidió intensificar su confrontación con Teherán.