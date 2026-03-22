Trump da un ultimátum a los ayatolás: dejará a Irán sin electricidad si no reabren el estrecho de Ormuz en 48 horas

Donald Trump emitió este sábado un ultimátum contundente a Irán: si no reabren el Estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, Estados Unidos se verá obligado a atacar sus centrales eléctricas, comenzando por la más grande.

Esta advertencia fue compartida en Truth Social desde Florida. Todo esto ocurre en medio de una crisis energética global, con el petróleo alcanzando ya los 110 dólares por barril.

La guerra contra Irán ha llegado a su cuarta semana desde que EEUU e Israel lanzaron un ataque sorpresa el 28 de febrero. Teherán, a su vez, ha cerrado prácticamente el estrecho, por donde transita un tercio del petróleo del planeta. En respuesta, ha comenzado a atacar con misiles bases y buques. Puede seguir la cobertura en vivo sobre la tensión entre Irán, EEUU e Israel.

Antecedentes de la escalada

El conflicto comenzó con ofensivas de EEUU e Israel contra objetivos iraníes. Trump se jacta de haber «borrado a Irán del mapa», destruyendo su armada, fuerza aérea y líderes clave. Sin embargo, Irán no se queda atrás y contraataca.

Teherán ha denunciado un ataque conjunto estadounidense-israelí al complejo de enriquecimiento de uranio en Natanz , aunque no se ha confirmado ninguna fuga radiactiva.

ha denunciado un ataque conjunto al complejo de enriquecimiento de uranio en , aunque no se ha confirmado ninguna fuga radiactiva. La Guardia Revolucionaria ha reivindicado ataques a buques en el estrecho y ha lanzado misiles hacia una base militar conjunta EEUU-Reino Unido ubicada en el Océano Índico , demostrando así sus capacidades: misiles de largo alcance a pesar de las pérdidas sufridas.

ha reivindicado ataques a buques en el estrecho y ha lanzado misiles hacia una base militar conjunta ubicada en el , demostrando así sus capacidades: misiles de largo alcance a pesar de las pérdidas sufridas. Además, Irán ha apuntado hacia Ras Laffan, la mayor planta de gas del mundo, situada en Qatar.

En sus declaraciones, Trump asegura que EEUU «arrasará» con las centrales eléctricas y centros petroleros si no cumplen con su demanda. También tildó a la OTAN de «cobardes» por no ofrecer apoyo. Su intención es que otros países se encarguen de vigilar el estrecho, aunque está dispuesto a ofrecer respaldo.

Reacciones internacionales

Un grupo de 22 naciones, encabezadas por los Emiratos Árabes Unidos, han exigido a Irán que reabra el paso inmediatamente. Entre los firmantes están países como Reino Unido, Francia, Alemania, Japón, Canadá y Australia.

En su comunicado han establecido condiciones clave:

Cese inmediato de minas, drones y misiles dirigidos contra buques comerciales.

Cumplimiento con la Resolución 2817 de la ONU.

Moratoria total sobre ataques a infraestructuras civiles.

Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía ha decidido liberar reservas estratégicas: 400 millones de barriles durante un periodo de 120 días. Por su parte, EEUU contribuirá con 172 millones. Se han levantado sanciones temporales al petróleo iraní ya cargado, aunque esto no implica un aumento en la producción.

Impacto en mercados Antes (feb) Ahora Precio barril petróleo 71 dólares 110 dólares Tránsito Ormuz 1/3 petróleo mundial Bloqueado casi completamente Medidas – Liberación de reservas + despliegue de marines

Cómo puede evolucionar

El plazo se agota mañana lunes. En respuesta, Irán ha amenazado con atacar plantas energéticas árabes, israelíes y estadounidenses en la región. Su mando militar, conocido como Khatam al Anbia, advierte sobre represalias dirigidas hacia infraestructuras y desalinización.

Mientras tanto, EEUU está desplegando tres buques anfibios junto con 2.500 marines adicionales. El almirante Brad Cooper ha afirmado que bombas de 5.000 libras han destruido búnkers donde se almacenaban misiles antibuque iraníes; lo que indica que la capacidad iraní para bloquear es ahora «deteriorada».

Si finalmente se da luz verde al ataque por parte de Trump, es probable que Teherán intensifique sus lanzamientos hacia el océano Índico o el Golfo Pérsico. Esto podría llevar a un incremento aún mayor en los precios del crudo, afectando gravemente a economías más vulnerables. Un total de 22 países están listos para escoltar buques; la coalición va creciendo mientras que sorprendentemente, China mantiene silencio.

Para Trump, la reapertura del estrecho es vista como una «maniobra sencilla». La presión internacional y el despliegue militar podrían inclinar la balanza hacia una resolución pacífica o hacia una expansión del conflicto armado.

El mundo aguarda expectante ante estas cruciales 48 horas.