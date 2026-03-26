Israel intensifica la destrucción de objetivos militares de Irán ante el temor de que Trump ordene un alto el fuego este sábado

Israel no se detiene. Está atacando con fuerza instalaciones clave en Irán, incluyendo fábricas en Tabriz y plantas en Teherán.

El primer ministro Benjamín Netanyahu asegura que la guerra está en su máximo esplendor. Fuentes cercanas al gobierno israelí expresan su preocupación por una posible orden de Trump para detener las hostilidades este sábado.

Este aumento de la violencia se produce en el día 26 de la Operación Furia Épica, que fue iniciada por EEUU e Israel el 28 de febrero.

La respuesta de Irán no se ha hecho esperar: han lanzado misiles tanto hacia un portaaviones estadounidense como hacia Israel. Las cifras del conflicto son alarmantes, con más de 1.500 muertos en Irán, 1.100 en Líbano, 16 en Israel y 13 soldados de EEUU.

Diplomacia en acción, pero con dificultades

El vicepresidente JD Vance se dirige a Pakistán este fin de semana para entablar negociaciones de paz con representantes iraníes. La Casa Blanca ha confirmado esta información mediante informes sobre obstáculos en las negociaciones entre EEUU e Irán. Pakistán se ofrece como mediador. En el equipo designado por Trump también están incluidos Marco Rubio, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Sin embargo, Irán ha rechazado las conversaciones directas, tildando de excesiva la propuesta estadounidense que incluye 15 puntos: finalización del enriquecimiento de uranio, reducción del programa balístico y cese del apoyo a milicias como Hezbolá, Hamás o los hutíes. Desde Teherán, exigen:

Cese inmediato de los ataques por parte de EEUU e Israel .

e . Reconocimiento de su soberanía sobre el Estrecho de Ormuz.

Un alto el fuego que abarque a Líbano .

. Reparaciones por los daños causados.

En respuesta, Trump afirma que Irán ‘teme’ reconocer que está dialogando. Un funcionario iraní se burla: ¿Está EEUU negociando consigo mismo?

Refuerzos militares ante la incertidumbre

Para hacer frente a esta situación, EEUU ha decidido enviar tropas al Golfo, con llegada prevista para este viernes:

Los famosos Navy Seals .

. 3.000 paracaidistas pertenecientes a la 82 Aerotransportada .

. Elementos del grupo élite conocido como Delta Force.

El Parlamento iraní permanece alerta y amenaza con atacar infraestructuras vitales si las fuerzas estadounidenses entran en su rango. Según informes de CENTCOM, ya han sido golpeados alrededor de 10.000 objetivos, con un 92% de los principales buques iraníes destruidos.

Por su parte, Israel ha movilizado hasta 400.000 reservistas y está combatiendo en territorio libanés contra las fuerzas de Hezbolá, que han atacado vehículos blindados israelíes. La ONU hace un llamado a detener estos enfrentamientos: No repitan Gaza en Líbano. En respuesta, el gobierno libanés expulsa al embajador iraní y limita los vuelos.

Los países del Golfo han condenado los ataques lanzados por Irán. En especial, Arabia Saudí informa sobre la detección de drones amenazantes. Mientras tanto, Irak contabiliza siete muertos entre sus filas chiíes.

Doctrina del peligro existencial

La justificación israelí para estos ataques se basa en la llamada doctrina del peligro existencial. Según ellos, consideran a Irán una amenaza mortal debido a su potencial nuclear, sus misiles y los grupos aliados que apoya. Por ello, optan por atacar primero para garantizar su supervivencia.

Aunque esta acción puede ajustarse a lo estipulado por la ley internacional bajo el concepto de autodefensa (artículo 51 de la Carta ONU), críticos argumentan que viola el principio de proporcionalidad. La ONU también solicita reparaciones por los daños colaterales sufridos por civiles. Mientras tanto, Irán lanza amenazas sobre el estrecho de Bab al-Mandab utilizando a los hutíes como intermediarios.

La guerra sigue su curso sin visos claros de solución. Mientras tanto, Netanyahu ignora cualquier plan pacificador propuesto. Desde la Casa Blanca también se advierte sobre una mayor dureza si no hay concesiones por parte de Teherán. El futuro podría cambiar radicalmente con la visita de Vance a Pakistán, aunque todo dependerá del pronunciamiento que haga este sábado Trump.