Marco Rubio afirma que la guerra contra Irán terminará antes de dos semanas

Marco Rubio, secretario de Estado de EE UU, lanzó una declaración contundente este 27 de marzo de 2926, en París: las operaciones contra Irán concluirán en un par de semanas.

Sus palabras surgieron al finalizar la reunión de ministros del G7, donde afirmó que ya tienen casi todo bajo control y antes de lo esperado.

El conflicto comenzó el 28 de febrero. EE UU e Israel se unieron tras la implementación de planes bélicos por parte israelí, lo que aceleró la situación, según explicó el propio Rubio.

«Era previsible que hubiera una acción israelí que nos afectaría», comentó. Desde entonces, varios líderes iraníes han caído. Donald Trump sostiene que Irán busca un acuerdo de paz, aunque desde Teherán desmienten tal afirmación. Por su parte, Rubio asegura haber recibido mensajes del «sistema iraní», pero se muestra escéptico sobre quién podría estar dispuesto a negociar.

Momento exacto en que el TERRORISTA de mierda Ali Larijani, Secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, "líder de facto", es enviado con sus 72 vírgenes, a las que ahora, podrá vejar, humillar, violar y lapidar a su antojo. ¡A tomar por culo!, y buen viaje… pic.twitter.com/BqeSIbxuzw — Jhoncrack.🇪🇸 (@Jhoncrack_4) March 26, 2026

La Casa Blanca envió un plan de 15 puntos el martes a través de Pakistán, que incluye medidas para frenar el programa nuclear y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Trump se muestra confiado: los ayatolás nunca obtendrán una bomba nuclear y su armada, fuerza aérea y sistemas de comunicación han sido destruidos.

En la declaración oficial del Departamento de Estado, se percibe un optimismo por las productivas reuniones en Francia.

Mientras tanto, la tensión sigue aumentando:

Los hutíes se involucran: lanzaron un misil contra Israel , sumándose así al conflicto con Irán .

se involucran: lanzaron un misil contra , sumándose así al conflicto con . Ataque a la base Prince Sultan en Arabia Saudí , dejando al menos 10 militares estadounidenses heridos.

en , dejando al menos 10 militares estadounidenses heridos. Rubio menciona el despliegue de tropas para ofrecer opciones a Trump, aunque no prevé tropas terrestres en este momento.

Antecedentes del conflicto

Todo estalló debido a los planes elaborados por Benjamín Netanyahu.

En el Congreso, Rubio justificó esta alianza como una manera de evitar más bajas.

Según él, Irán está más debilitado que nunca. «Estarán peor que en cualquier otro momento reciente», señaló.

Desde la Casa Blanca, Trump negocia activamente. Ayer afirmó que los iraníes están «desesperados por llegar a un acuerdo».

La flota iraní ha desaparecido y su situación es crítica.

Sin embargo, desde Teherán, no hay comentarios sobre el plan de paz propuesto.

Trump: “Escuché al canciller de Alemania decir: ‘Esta no es nuestra guerra’ hablando de Irán. Dije, bueno, Ucrania no es nuestra guerra, nosotros ayudamos. Pensé que era una declaración muy inapropiada de hacer, pero la hizo, y no puede borrarla”.

pic.twitter.com/SyrtOn66v5 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) March 27, 2026

¿Qué nos espera?

En dos semanas podríamos estar ante el final de los bombardeos si todo marcha bien. No obstante, la intervención de los hutíes y ataques como el ocurrido en la base saudí complican las cosas. EE UU refuerza su presencia con tropas para mantener flexibilidad ante cualquier eventualidad. Si Irán acepta el plan, podríamos ver una paz rápida; si no lo hace, las operaciones podrían extenderse.

Al salir del G7, Rubio mostró optimismo al afirmar que los objetivos se cumplirían pronto. Mientras tanto, Trump presiona por un acuerdo nuclear duradero. La región vive momentos tensos y el tiempo parece estar corriendo a favor de Washington.

El desenlace final está cerca. ¿Cederán los ayatolás o resistirán?

🚨Irán ejecutó ayer con la horca a Saleh Mohammadi (luchador de 19 años con medalla internacional), por participar en protestas violentas contra agentes antidisturbios. "Amnesty" denuncia que su condena se produjo sin garantías y con confesiones bajo tortura. pic.twitter.com/oN1fohsz4R — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) March 20, 2026

Datos clave del conflicto

Aspecto Detalle Inicio 28 febrero 2026 Muertes clave Líderes iraníes destacados Plan paz 15 puntos enviados vía Pakistán Heridos EE UU 10 en base saudí Entrada hutíes Misil dirigido a Israel

La pelota está ahora en el tejado iraní.

Veremos si sucumben ante la presión.