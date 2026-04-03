EEUU destruye el puente más grande de Irán en el día 34 de guerra contra los ayatolas

Donald Trump ha compartido un vídeo en sus redes sociales que muestra el desplome del puente B1, considerado el más grande de Irán.

Los ataques aéreos han dejado esta infraestructura completamente inservible. Según fuentes iraníes, al menos ocho personas han perdido la vida y 95 han resultado heridas en la zona afectada.

Este puente es vital para la conexión entre Teherán y Karaj, desempeñando un papel crucial en la movilidad dentro de la provincia de Alborz.

La destrucción se produjo durante las festividades del Día de la Naturaleza. En respuesta a la emergencia, la Media Luna Roja iraní ha enviado equipos de rescate a Azimiyeh, cerca de Karaj. El ministro de Exteriores, Abas Araqchí, ha declarado: «Los ataques contra infraestructuras civiles no obligarán a los iraníes a rendirse». Además, ha prometido que se llevará a cabo una reconstrucción más robusta.

Trump intensifica las amenazas

La retórica de Trump no muestra signos de desaceleración. En una publicación reciente, afirmó: «El puente más grande de Irán se derrumba y ya nunca volverá a utilizarse. ¡Y esto es solo el principio!». Asegura que su ejército «ni siquiera ha empezado a destruir lo que queda en Irán». También lanzó una advertencia: tras los puentes, serán las centrales eléctricas las siguientes en la lista. Instó a Irán a alcanzar un acuerdo rápidamente.

La guerra comenzó el 28 de febrero con una ofensiva conjunta de EEUU e Israel. Hoy marcamos el día 34 del conflicto. Ayer, Trump pronosticó que este enfrentamiento podría extenderse dos o tres semanas más. Su intención es llevar a Irán a lo que él denomina Edad de Piedra y abrir el Estrecho de Ormuz «de forma natural».

Irán no se queda de brazos cruzados. Ha llevado a cabo un ataque contra un centro de Amazon en Baréin como respuesta a los bombardeos sufridos.

Purga en el Pentágono

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha forzado la dimisión del general Randy George, quien era el jefe del Estado Mayor del Ejército. Este ha pasado inmediatamente a retiro. George fue nombrado por Biden en 2023 y tenía diferencias significativas respecto a la estrategia militar durante la guerra.

El nuevo jefe será Christopher LaNeve, excomandante de la 82ª División Aerotransportada y asesor directo de Hegseth. El portavoz Sean Parnell ha afirmado: «LaNeve ejecutará sin tacha la visión de esta Administración».

No es la primera vez que hay cambios significativos en el mando militar; anteriormente dimitió Joseph Kent, director antiterrorista, quien protestó por las acciones bélicas y señaló presiones provenientes de Israel y su influyente lobby.

Muertes confirmadas : 8 en el puente, 95 heridos.

: 8 en el puente, 95 heridos. Objetivos de Trump : Acuerdo nuclear o destrucción total.

: Acuerdo nuclear o destrucción total. Respuesta iraní: Reconstruir y amenazar con ataques «más aplastantes».

En Europa, las tensiones aumentan; por ejemplo, Austria ha cerrado su espacio aéreo para los aviones de combate norteamericanos. Las fricciones continuan creciendo.

La cobertura en directo de la guerra Irán-EEUU de CNN ofrece detalles actualizados sobre los últimos acontecimientos.

Mientras tanto, Trump presiona por un desenlace rápido al conflicto. Pero Irán, firme en su postura, parece dispuesto a resistir ante cualquier eventualidad. Si no se alcanza un acuerdo pronto, es probable que veamos más puentes derrumbados y ciudades sin luz en Teherán.