El ayatolá Mojtaba Khamenei está inconsciente en una UVI en Qom mientras crecen las preguntas sobre quién lidera Irán hoy

Mojtaba Jomeini, quien ha tomado el relevo como líder supremo de Irán, permanece inconsciente en un hospital de Qom.

Un memorando diplomático indica que su estado es crítico y no puede tomar decisiones. Esta situación se produce tras la muerte de su padre, Ali Jomeini, a raíz de bombardeos perpetrados por EE.UU. e Israel el 28 de febrero.

La ausencia pública de Mojtaba ha generado especulaciones: ¿quién es realmente el que manda?

Las autoridades iraníes han confirmado que el ayatolá resultó herido en dicho ataque, que también causó la muerte de su madre, su esposa y uno de sus hijos.

Desde entonces, no ha hecho apariciones públicas. La televisión estatal emite mensajes atribuidos a él, pero carecen de su voz. Recientemente se publicó un vídeo generado por inteligencia artificial donde aparece en una sala de guerra, analizando un mapa relacionado con la planta nuclear de Dimona, en Israel. Hasta el momento, no hay comentarios al respecto ni desde Washington ni desde Teherán.

Un memo diplomático mencionado por The Times detalla la gravedad del estado de salud del líder supremo. Este informe, basado en información proporcionada por servicios de inteligencia de EE.UU. e Israel, que fue compartida con aliados del Golfo, afirma que Mojtaba Jomeini no está participando en las decisiones políticas. Es la primera vez que se revela su ubicación exacta: Qom, la capital religiosa chií situada a 140 kilómetros de Teherán, donde se preparan los funerales de su padre.

El IRGC, el verdadero poder

Mientras Mojtaba permanece incapacitado, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) toma las riendas tanto del país como del conflicto bélico. Este cuerpo fue creado tras la Revolución Islámica de 1979 para proteger a los clérigos y responde únicamente al líder supremo. En la actualidad controla misiles balísticos, la Fuerza Quds (que apoya a grupos como Hamás y Hezbolá) y una porción considerable de la economía iraní: desde petróleo hasta construcción y banca.

Economía : Monopoliza contratos sin necesidad de licitación y gestiona redes para evadir sanciones.

: Monopoliza contratos sin necesidad de licitación y gestiona redes para evadir sanciones. Política : Exmiembros del IRGC ocupan posiciones clave tanto en el gobierno como en el parlamento.

: Exmiembros del ocupan posiciones clave tanto en el gobierno como en el parlamento. Guerra actual: Organiza ataques contra Israel desde Irak, Líbano, Siria y Yemen. Administra drones, lleva a cabo ciberataques y controla la Armada en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Documentos filtrados sugieren que aunque a Mojtaba se le declaró líder tras el fallecimiento de su padre, ahora se encuentra inconsciente en Qom, mientras que el verdadero liderazgo recae sobre el IRGC, cuyo comandante, Ahmad Vahidi, reprime protestas internas y lleva a cabo acciones coercitivas. Otros actores como Ghalibaf están involucrados en negociaciones y manejan la represión.

Antecedentes de la crisis

La guerra comenzó hace cinco semanas con los ataques por parte de EE.UU. e Israel, que resultaron en la muerte de Ali Jomeini. En este contexto, el expresidente estadounidense, Donald Trump, lanzó un ultimátum: alcanzar un pacto antes del martes a las 20:00 ET o enfrentarse a «la falta total de infraestructuras». Irán optó por no ceder ante esta presión. Posteriormente, el IRGC reprimió protestas en enero de 2026, lo que llevó a la Unión Europea a calificarlo como organización terrorista.

Con 56 años, Mojtaba, considerado favorito para suceder a su progenitor, es un clérigo influyente aunque carente del carisma necesario para conectar con las masas. Su estado actual complica aún más cualquier posibilidad sucesoria; muchos expertos coinciden en que el poder del IRGC podría consolidarse aún más mientras bloquea cualquier intento reformista.

¿Hacia dónde va Irán?

La incertidumbre se intensifica. Sin la figura visible de Mojtaba al mando, cinco hombres clave –todos vinculados al IRGC o sus aliados– son quienes manejan los hilos del régimen. Además, se reporta escasez tanto alimentaria como municionada en algunas unidades militares; esto podría desembocar en deserciones. Para derrotar al IRGC sería necesaria una guerra prolongada y costosa según analistas británicos.

Mientras tanto, Israel permanece alerta ante posibles enfrentamientos con Hamás y Hezbolá. Por su parte, Irán responde apoyándose en sus aliados regionales. Si Mojtaba no logra recuperarse, es posible que Qom sea escenario nuevamente para ceremonias fúnebres. El control del IRGC sobre el país parece estar muy lejos de debilitarse; toda una región espera conteniendo el aliento lo que pueda suceder a continuación.