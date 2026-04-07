En el mundo islámico: Ríos de sangre fluyen con la ferocidad de los «crímenes»

«Poco después, un guardia vino y me llevó al interior de la sala. Apenas llegué, me quitó la venda de los ojos por un momento y vi muchos cadáveres esparcidos por el suelo. Había unas 12 sillas y 12 sogas colgando sobre ellas. Los guardias estaban ocupados introduciendo rápidamente a los prisioneros, poniéndoles las sogas al cuello y luego tirando de sus piernas colgantes hacia abajo hasta matarlos…». Este fue el testimonio de un sobreviviente iraní del infierno de la prisión de Gohardasht, otorgado a Amnistía Internacional e incluido en un informe publicado por Human Rights Watch en junio de 2022 sobre las ejecuciones masivas de 1988 en Irán.

El sobreviviente relata: «Vi a algunos prisioneros cantando, y esto puso a los guardias en un estado de histeria extrema. [Un alto funcionario de la prisión] atacó a los guardias, los golpeó y gritó: ‘¡Maten a todos estos rápido! ¡Acaben con ellos!’. No sé qué pasó después. Ya no pude mantenerme en pie y perdí el conocimiento. Desperté mientras me rociaban agua en la cara y un guardia me sacó».

La organización señala que, en «1988, las autoridades iraníes, por orden del Líder Supremo Ayatolá Jomeini, ejecutaron de manera sumaria y extrajudicial a miles de prisioneros políticos en todo el país. No se conoce la cifra exacta de ejecuciones, pero según estimaciones de exfuncionarios iraníes y listas recopiladas por organizaciones de derechos humanos y de la oposición, las autoridades ejecutaron a entre 2.800 y 5.000 prisioneros en al menos 32 ciudades del país».

Asimismo, confirmó que «existen pruebas irrefutables y un consenso entre historiadores, investigadores de derechos humanos y analistas políticos iraníes de que estas ejecuciones masivas realmente ocurrieron. Human Rights Watch considera que estos actos atroces equivalen a crímenes de lesa humanidad».

El informe detalla: «Las ejecuciones de opositores políticos comenzaron inmediatamente después del estallido de la Revolución de 1979. Sin embargo, después de junio de 1981, cuando la Organización de los Muyahidines del Pueblo convocó protestas callejeras que se tornaron violentas, la represión contra el activismo político aumentó drásticamente. Entre los veranos de 1981 y 1988, las autoridades ejecutaron a cientos de presos políticos tras condenarlos en juicios manifiestamente injustos».

Amirhossein Behboudi, quien estuvo recluido en la prisión de Gohardasht durante el período de las ejecuciones, describió en sus memorias cómo las autoridades lo azotaron a él y a otros prisioneros para obligarlos a comprometerse a rezar.

Un régimen manchado de sangre

En un momento en que la opinión pública del mundo islámico y árabe está centrada en la cuestión palestina y en los asesinatos de musulmanes por parte de Israel, muchos pasan por alto lo que Irán ha hecho a los musulmanes, según los observadores.

En este contexto, Faezeh Hashemi Rafsanjani, hija del fallecido presidente Akbar Hashemi Rafsanjani, afirma que su país, Irán, ha matado a más musulmanes que Israel, añadiendo: «Nuestros errores superan a los de todos los regímenes que tachamos de malos, incluidos Israel, Estados Unidos y el régimen del Sha».

En una entrevista con el sitio web «Rasad de Irán» a principios de 2022, declaró: «El número de muertos en Siria es de 500.000 personas, y nosotros tenemos un papel en este asunto… Y en Yemen, donde la guerra civil continúa desde hace siete años, también desempeñamos un papel. Hemos lanzado operaciones de matanza contra musulmanes».

Añadió, refiriéndose a las víctimas mortales en el conflicto palestino-israelí: «Dudo que el número de víctimas alcance los 100.000 o 200.000 muertos, lo que significa que hemos superado a Israel en nuestra implicación en el asesinato de musulmanes».

Por otro lado, el predicador y orador Abdullah Al-Nahari señaló: «Este país llamado Irán ha matado solo en Siria, desde el inicio de la Primavera Árabe en 2011, a más de un millón y medio de mártires, y eso sin hablar de las violaciones, el hambre y el asedio». Subrayó que «en Irak asesinó a un millón y desplazó a cinco millones, mientras que en Yemen, los hutíes hacen a las mujeres musulmanas lo que nadie más ha hecho». Y agregó: «Incluso la guerra que se libra ahora, ¿es por Palestina?… Más bien es una reacción a la entidad que penetró en Irán y logró alcanzar todas sus mentes en los ámbitos científico y militar».

Datos alarmantes

Mientras Teherán alza consignas de ‘liberación de Jerusalén’ por los micrófonos, sus puñales desgarraban los cuerpos de los niños de Damasco, Saná y Bagdad; un hecho que muchos ignoran debido a los lemas de «Muerte a Israel».

A continuación, se presentan datos impactantes:

El régimen iraní (desde 1979):

Ejecuciones internas y campañas de represión: 65.000

Guerra Irán-Irak (1980–1988): 300.000

Conflictos en Siria y el Líbano: 700.000

Total estimado de musulmanes asesinados: 1.065.000

El Estado de Israel (desde 1948):

Palestinos y árabes muertos: 136.000

Guerras principales (históricamente): 40.000

Conflicto de Gaza (2023–2026): 186.000

Total estimado de musulmanes y terroristas asesinados: 362.000

Racismo y discriminación sectaria

Mientras tanto, y de acuerdo con informes de noticias y organizaciones de derechos humanos, los musulmanes sunitas en Irán, que según las estimaciones constituyen aproximadamente el 10% de la población, se enfrentan a una discriminación sistemática generalizada.

Según los informes, el acoso se manifiesta en restricciones a las prácticas religiosas, la prohibición de construir libremente sus propias mezquitas y la intimidación al practicar su fe en público. Además, muchas mezquitas sunitas han sido cerradas o demolidas por las autoridades iraníes.

Human Rights Watch ha señalado que «se han documentado numerosos casos de discriminación contra los sunitas en Irán, incluidas restricciones a la libertad de religión, expresión y reunión».

El Centro Internacional por la Justicia (ICJ) documentó en un informe incidentes que calificó de «violaciones sistemáticas» de los derechos humanos contra los sunitas en Irán, incluidos asesinatos extrajudiciales, detenciones arbitrarias y tortura.

En 2016, se anunció la sentencia de muerte para 27 sunitas, según informó la Campaña Internacional por los Prisioneros Sunitas en Irán. De acuerdo con el Centro Internacional de Políticas Públicas, los reclusos fueron acusados de cometer delitos contra la seguridad nacional, entre otros cargos.

En este contexto, la iraní Fariba Balouch, exiliada en Londres y proveniente de una familia sunita, afirma: «A los sunitas en Irán no se les permite ocupar cargos políticos importantes. Ninguno puede llegar a ser presidente del país ni jefe del poder judicial, ni ser miembro del Consejo de Guardianes de la Constitución, ni formar partidos políticos, o siquiera poseer periódicos o revistas».

Balouch lamenta: «Ni siquiera somos ciudadanos de segunda clase: no tenemos casi ningún derecho». Y añade: «Nunca olvidaremos la masacre del 30 de septiembre de 2022». Ese día, más de 80 personas fueron asesinadas en Zahedán en cuestión de horas, cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra la multitud que se había congregado en las calles tras las oraciones del viernes alrededor de la única Gran Mezquita sunita de Zahedán.

En un contexto relacionado, dos sunitas iraníes declararon a la cadena de televisión francesa France 24 que «los sunitas allí deben recurrir a salas de oración clandestinas si no quieren rezar en mezquitas chiitas». Las autoridades ya habían demolido al menos una de estas salas en Teherán. Un musulmán sunita explicó que «algunos extremistas chiitas creen que los sunitas no tienen derecho a poseer sus propios lugares de culto en un país chiita».