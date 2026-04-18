Todo parece indicar que el acuerdo es inminente.

Donald Trump aprieta y se muestra satisfecho con la reapertura del Estrecho de Ormuz, un punto crucial donde transita el 20% del petróleo a nivel global.

Los ayatolás han decidido abrirlo durante esta tregua, aunque lanzan una advertencia: lo cerrarán nuevamente si Estados Unidos no levanta las sanciones impuestas.

junto a esta apertura, Irán se compromete a entregar uranio enriquecido y a frenar las acciones de los fanáticos de Hezbolá, que son una de franquicias terroristas.

La reacción en los mercados no se ha hecho esperar.

El petróleo Brent ha sufrido una caída del 11%, situándose en 87 dólares por barril.

Las bolsas de Nueva York han experimentado un notable ascenso. Trump asegura que su bloqueo naval ha sido más efectivo que cualquier ataque aéreo. Además, presiona a Netanyahu para que Israel no lleve a cabo ataques contra Líbano, manteniendo así el alto el fuego de diez días con Hezbolá.

Antecedentes de la crisis

La escalada de tensión comenzó con los bombardeos israelíes sobre instalaciones nucleares iraníes. Trump lanzó operaciones como Martillo de Medianoche y Furia Épica, que destruyeron el 80% de los misiles balísticos iraníes, su flota naval y varios puertos. Estas acciones también afectaron la financiación destinada a grupos como Hezbolá, hutíes y Hamás.

Por su parte, Irán ha acumulado 450 kg de uranio al 60%, cantidad suficiente para fabricar hasta 11 bombas nucleares. Durante las negociaciones, representantes iraníes se jactaron ante el enviado Steve Witkoff, afirmando que no cederían diplomáticamente lo que no lograron mediante la guerra. En 2018, Trump decidió abandonar el acuerdo alcanzado por Obama, conocido como JCPOA, al que descalificó como el peor acuerdo jamás negociado.

En este nuevo episodio, la historia parece repetirse. Ahora, Irán promete no desarrollar armas nucleares, tal como hizo en 2015. Sin embargo, no hay indicios de un cambio en el régimen ni en la financiación del terrorismo. Todo queda supeditado a la palabra de los ayatolás.

El pacto en marcha

Con ayuda de EE.UU., Irán retira minas marinas para permitir la navegación comercial en el estrecho, aunque bajo rutas coordinadas y con ciertas restricciones. Mientras tanto, Trump mantiene su bloqueo naval hasta concretar un acuerdo definitivo.

El aspecto central del acuerdo implica que Irán entregará casi 2.000 kg de uranio enriquecido, incluyendo los 450 kg considerados críticos. A cambio, se espera que Trump desbloquee los 20.000 millones de dólares que permanecen congelados. Aunque Irán inicialmente solicitó 27.000 millones y EE.UU. ofreció solo 6.000, finalmente ambas partes acuerdan la cifra de 20.000.

Optimista, Trump comenta: «Las cosas marchan bien. Irán busca un acuerdo sin armas nucleares. Tendremos conversaciones este fin de semana».

comenta: «Las cosas marchan bien. Irán busca un acuerdo sin armas nucleares. Tendremos conversaciones este fin de semana». Sin embargo, lanza una advertencia: «Si no hay trato, no extenderé la tregua y regresaremos al combate».

En relación con Líbano, exige a Israel que detenga los ataques contra Hezbolá; si Netanyahu falla en esto, es probable que Irán cierre nuevamente Ormuz y el precio del petróleo podría dispararse hasta los 100 dólares por barril.

En la cobertura en vivo sobre la guerra entre Irán-EE.UU. e Israel realizada por CNN, expertos analizan si esta situación debilita o fortalece a Teherán.

¿Victoria o trampa?

Para muchos, parece que Trump ha logrado una victoria parcial al conseguir la apertura del Estrecho y evitar una explosión inminente tras sacar uranio del país; sin embargo, no ha cambiado el régimen ni ha afectado a grupos terroristas como Hezbolá, que continúa legitimada.

Por otro lado, John Bolton, exasesor presidencial, advierte en CNN sobre las promesas incumplidas por parte de Irán desde 2015: «El chantaje relacionado con Ormuz está funcionando; ellos están desarrollando uranio al 60%, negociando desde una posición fuerte y asegurando dinero».

Entre posibles giros futuros:

Se espera una segunda ronda de negociaciones este fin de semana. Si estas conversaciones fracasan, la tregua finalizará el martes y el bloqueo naval se intensificará. Se confirma un encuentro con representantes de Pakistán. Finalmente, Irán permanece en estado de alerta máxima ante posibles amenazas.

La BBC ofrece detalles en su seguimiento en vivo sobre esta frágil tregua; mientras tanto, parece que Trump está cerca de alcanzar un acuerdo definitivo, aunque los ayatolás están sopesando sus opciones: ¿optar por desarrollar una bomba o buscar dólares ahora?.

El bloqueo impuesto por Trump ha demostrado ser disuasorio; Irán parece estar cediendo terreno poco a poco. Solo queda esperar si finalmente el petróleo fluirá o si el estrecho volverá a cerrarse.