Trump afirma que Irán ha cancelado la ejecución de estas ocho mujeres tras pedírselo él a los ayatolás

Este 22 de abril de 2026, Donald Trump publicó en Truth Social una noticia que, de ser cierta, sería extraordinaria: los ayatolás habían accedido a su petición y suspendido las ejecuciones de ocho mujeres que habían protestado contra el régimen.

Cuatro serían liberadas de inmediato. Las otras cuatro cumplirían un mes de prisión.

«Son muy buenas noticias, estoy realmente agradecido con Irán y sus líderes por haber considerado mi petición», escribió el presidente estadounidense.

Teherán respondió con contundencia a través de su Poder Judicial: Trump se equivoca. Las informaciones son falsas. Algunas mujeres ya habían sido liberadas previamente y ninguna de ellas tenía condena firme a muerte, solo posibles penas de prisión.

Quién dice la verdad en este intercambio es difícil de determinar desde fuera. Lo que no admite discusión son las cifras que Amnistía Internacional lleva décadas documentando sobre lo que ocurre con las mujeres en Irán.

El país que más mujeres ejecuta en el mundo

Otros países ejecutan a más personas que Irán en términos absolutos. Pero ningún otro país del mundo ejecuta a más mujeres. Es una distinción siniestra y exclusiva del régimen de los ayatolás.

Ladan Boroumand, investigadora especializada en Irán, lo documentó ante la BBC con datos que no tienen interpretación alternativa: «Entre 2000 y 2022, hemos registrado las ejecuciones de al menos 233 mujeres». De ellas, 106 fueron ejecutadas por asesinato y 96 por presuntos delitos de drogas. Un número menor fue condenado por mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Y añadió el dato que hace aún más oscura la realidad: solo alrededor del 15% de estas ejecuciones se anunciaron oficialmente. El resto se conoce por filtraciones de presos políticos o funcionarios que actúan sin la aprobación de las autoridades.

El sistema legal iraní tiene además una característica que lo hace especialmente rígido en materia de pena capital. El Estado no puede conmutar una sentencia de muerte por asesinato. Esa decisión recae exclusivamente en la familia de la víctima. Si la familia no perdona, el Estado ejecuta. No hay margen institucional para la clemencia.

En 2025 se registraron 1.639 ejecuciones en Irán, un incremento del 68% respecto a 2024 y la cifra más alta desde 1989. Cuatro personas ejecutadas al día. El régimen que Sánchez no critica con la misma vehemencia con la que critica a Israel.

El Irán que se resquebraja por dentro

La presión externa que ejerce Trump se encuentra con un Irán que muestra fisuras internas cada vez más visibles.

La economía está destrozada. En marzo, la inflación alcanzó el 50%. Desde el inicio del conflicto con Israel y EE.UU. han desaparecido dos millones de empleos. El bloqueo naval estadounidense ha frenado las exportaciones petroleras y complicado el tránsito en el Estrecho de Ormuz. El metro casi vacío, los aparcamientos desiertos y las familias que luchan por cubrir lo básico son la imagen cotidiana de Teherán.

La censura añade otro nivel de asfixia. Cincuenta y cuatro días sin acceso a Internet han costado 1.800 millones de dólares a la industria tecnológica iraní. El vicepresidente Mohamad Reza Aref ha criticado públicamente al ministro de Comunicaciones por los bloqueos, pero el poder real sobre esas decisiones lo tiene la Guardia Revolucionaria y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que dictan las políticas de censura sin interferencia del Gobierno formal. Los altos funcionarios tienen «tarjetas blancas» para acceder a Internet sin restricciones mientras la población sufre las consecuencias.

Las protestas que estallaron a finales de 2025 fueron sofocadas con cientos de muertos. Las milicias Basij vigilan a quienes el régimen considera traidores. Y Mojtaba Jamenei, hijo del líder supremo fallecido en los ataques israelíes, ha desaparecido del ámbito público.

Las negociaciones que no avanzan

Las conversaciones mediadas por Pakistán en Islamabad se tambalean. Irán no participó en la segunda ronda. EE.UU. acusa a Teherán de violar el alto el fuego de 15 días. Trump amenaza con reanudar las hostilidades: «Mi Ejército está ansioso por entrar en acción». Fatemeh Mohajerani, portavoz iraní, respondió que actuarían «con mayor contundencia».

La Guardia Revolucionaria fue más directa: el Estrecho de Ormuz no se abriría «solo porque un idiota publique un tuit».

El movimiento de Trump sobre las ocho mujeres puede leerse como algo más que humanitarismo. Es una palanca de presión en una negociación más amplia sobre el programa nuclear iraní. Si el régimen cede en ese punto, demuestra fragilidad ante sus sectores duros. Si endurece su postura, arriesga una reanudación de las hostilidades que su economía devastada no puede absorber.

Irán no tiene prisa, como nunca la tuvo en las negociaciones nucleares que culminaron en el acuerdo de 2015. Pero tampoco tiene los mismos recursos que entonces. Dos millones de empleos perdidos, inflación del 50%, exportaciones petrolíferas bloqueadas y una población que ha visto cómo el régimen ejecutaba a sus vecinas por protestar en la calle.

Los iraníes están cansados. Y en los regímenes que se sostienen sobre el miedo, el cansancio es la señal más peligrosa de todas.