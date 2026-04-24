El Basij: la aterradora máquina de represión de los ayatolás de Irán

En enero de 2026, Irán vivió dos noches que las organizaciones de derechos humanos describen con un vocabulario que no deja lugar a la ambigüedad.

El 8 y el 9 de enero, el Basij y la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) dispararon contra multitudes. Los informes más conservadores hablan de al menos 12.000 muertos en esas dos noches.

Otras fuentes elevan la cifra total de las protestas de enero a 36.500 fallecidos. Las organizaciones de derechos humanos han podido confirmar documentalmente 3.919 muertos, con 8.949 casos más bajo investigación, más de 2.000 heridos graves y 24.669 detenidos.

Las imágenes las grabaron ciudadanos con teléfonos móviles y se filtraron durante los breves momentos en que el régimen levantó el corte de internet.

Muestran lo mismo en distintos lugares: fuego real contra multitudes. Camiones cargando cuerpos en Karaj. Familias escondiendo a sus muertos por miedo a que el régimen los confisque. Morgues cerradas. Funerales permitidos con un solo familiar presente.

Las órdenes venían directamente de Ali Jamenei.

Qué es el Basij y de dónde viene

El Basij nació en 1979 bajo Ruhollah Jomeini como una milicia popular de vigilancia moral y control social. Su primer gran despliegue fue en la guerra contra Irak, donde reclutó a jóvenes, incluidos niños, y los envió a campos minados como avanzadilla humana. Aquellos niños caminaban sobre las minas para limpiar el camino a las unidades regulares.

Hoy tiene millones de miembros distribuidos en una red de checkpoints que cubre todo el territorio iraní. Su función es doble: vigilar la moral pública, es decir, controlar cómo se viste la gente, qué música escucha, qué dice, y aplastar cualquier forma de disidencia organizada antes de que se convierta en amenaza real para el régimen.

Los puntos de control funcionan también como centros de identificación de disidentes y, según confirma la inteligencia israelí y occidental, como lugares de detención, tortura y en algunos casos ejecución sumaria. Es por eso que Israel los ataca en sus operaciones: no son instalaciones militares convencionales sino nodos de la infraestructura represiva que sostiene al régimen.

El Basij recluta además fuerzas extranjeras entrenadas por la Fuerza Quds: chechenos, iraquíes, paquistaníes y sudaneses que se despliegan en los momentos de mayor tensión. En festividades como Charshanbe Suri, cuando históricamente se producen concentraciones masivas, triplican las patrullas.

El país que más ejecuta mujeres en el mundo

Irán es el segundo país en número total de ejecuciones anuales, por detrás únicamente de China. Pero en una categoría es el primero sin competencia: ningún otro país del mundo ejecuta a más mujeres.

En 2025 ejecutó a más de 1.000 personas, el número más alto en 15 años. En los tres primeros meses de 2026 ya van 657 ejecuciones, un ritmo de más de siete al día. La mayoría se llevan a cabo por ahorcamiento. Solo el 7% se anuncian oficialmente. El resto se conoce por filtraciones.

Los cargos que justifican la pena de muerte en el sistema legal iraní tienen una amplitud que permite aplicarla prácticamente a cualquier conducta que el régimen considere amenazante. Moharebeh, enemistad contra Dios. Mofsed fil-arz, corrupción en la tierra. Ambos conceptos son tan vagos que un juez revolucionario puede aplicarlos a quien protesta en la calle, a quien publica en redes sociales o a quien habla con un periodista extranjero.

Entre 2000 y 2022 fueron ejecutadas al menos 233 mujeres en Irán, según los registros de la investigadora Ladan Boroumand. 106 por asesinato, 96 por delitos de drogas, y un número menor por relaciones sexuales fuera del matrimonio. Solo alrededor del 15% de esos casos se anunciaron oficialmente. Muchos se conocieron por presos políticos o funcionarios que filtraron la información sin aprobación de las autoridades.

La rigidez del sistema agrava la situación. En los casos de asesinato, el Estado no puede conmutar la pena de muerte. La decisión de perdonar recae exclusivamente en la familia de la víctima. Si la familia no perdona, la ejecución se lleva a cabo independientemente de las circunstancias del caso, la edad del condenado o cualquier consideración de proporcionalidad.

Los jóvenes en el corredor de la muerte

Después de las protestas de enero de 2026, los Tribunales Revolucionarios han acelerado los procesos con una celeridad que Amnistía Internacional describe como incompatible con cualquier garantía procesal mínima. Confesiones obtenidas bajo tortura emitidas en la televisión estatal. Juicios sin abogados independientes. Condenas en semanas para hechos ocurridos durante manifestaciones.

Saleh Mohammadi, 18 años, enfrenta la horca por haber participado en las protestas. Mohammad Amin Biglari, 19 años, está acusado de haber incendiado un puesto del Basij. Al menos 30 menores están en riesgo de ejecución. Al menos diez personas han sido ejecutadas desde junio de 2025 bajo cargos de espionaje, supuestamente por colaborar con Israel.

El Parlamento iraní aprobó recientemente una ley que amplía la pena capital a los acusados de «cooperar con enemigos», incluyendo explícitamente a Israel. Es la codificación legal de lo que ya se practicaba de facto: ejecutar a quien el régimen considera que amenaza su supervivencia.

El jefe del poder judicial lo ordenó sin metáforas el 5 de enero: actuar «sin indulgencia».

Por qué Israel ataca los checkpoints del Basij

La decisión de Israel de incluir los checkpoints del Basij entre sus objetivos militares responde a una lógica que los analistas de inteligencia describen como «cortar la máquina del miedo».

El Basij no es solo una fuerza represiva interna. Es también la infraestructura logística que conecta al régimen con sus operaciones externas: el entrenamiento de milicias en Líbano, Irak, Yemen y Siria, la distribución de drones y misiles a Hezbolá y los hutíes, y la coordinación de los ataques contra Israel desde territorio iraní y desde los territorios que controlan sus aliados.

Atacar los checkpoints sirve dos propósitos simultáneos: degradar la capacidad operativa del IRGC y señalar a la población iraní que el régimen no es invulnerable.

El régimen que se tambalea

Las protestas continúan a pesar de la represión. La crisis económica es profunda: inflación al 50%, dos millones de empleos perdidos, el rial en caída libre. La combinación de presión interna y bloqueo externo es exactamente la que históricamente ha precedido el colapso de regímenes que se sostienen sobre el miedo.

Mir Hossein Mousavi, encarcelado desde 2011 sin juicio, sigue pidiendo desde su prisión un referéndum para el cambio pacífico. Los rumores sobre fracturas dentro del propio sistema, incluyendo la posibilidad de que el presidente Pezeshkian esté considerando distanciarse de Jamenei, reflejan que la presión llega también desde dentro de las estructuras de poder.

El Basij ha sofocado protestas en 2009, en 2019 y en 2022. Cada vez con más violencia. Cada vez ocultando mejor las cifras. Pero cada vez con menos capacidad de mantener esa ocultación en un mundo con teléfonos móviles y redes satelitales.

Si el Basij fracasa en contener las próximas protestas, el régimen no tendrá otra línea de defensa.

Y las protestas no han terminado.