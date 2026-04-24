Trump aprieta el bloqueo en Ormuz, mientras el Pentágono diseña planes para neutralizar las defensas de Irán en el estrecho

La frase es contundente: «Don’t rush me».

Donald Trump lo ha repetido en varias ocasiones cuando le preguntan si hay urgencia para cerrar un acuerdo con Irán. No hay prisa. El tiempo, según su cálculo, juega del lado de Washington. Y los datos económicos de Teherán sugieren que ese cálculo no está equivocado.

El Estrecho de Ormuz sigue bloqueado. Irán no puede exportar petróleo. Cada día que pasa sin que el crudo iraní circule son 500 millones de dólares que Teherán no ingresa. La inflación en Irán está al 50%. Dos millones de empleos han desaparecido desde que empezó el conflicto. Y el régimen de los ayatolás enfrenta simultáneamente la presión externa estadounidense y una insurrección interna que sus propios líderes describen como existencial.

Trump ha prorrogado la tregua presionado por Pakistán, que se ofrece como mediador en conversaciones en Islamabad. Pero ha dejado claro lo que no cambia: el bloqueo de Ormuz continúa y el Pentágono está elaborando planes para neutralizar las defensas iraníes en el estrecho si las negociaciones no avanzan.

La estrategia: asfixia económica con amenaza militar

La lógica de Trump es la del póker, no la de la diplomacia convencional. Sostiene que EE.UU. ha cumplido entre el 75% y el 78% de sus objetivos militares, desmantelando la capacidad de fabricación y producción de misiles y drones iraníes. La fase militar de cuatro semanas que prometió se ha completado. Ahora viene la fase de presión.

«Si no logran que su petróleo circule, toda su infraestructura petrolera va a explotar», advirtió el presidente con la contundencia que caracteriza sus amenazas cuando considera que tiene las cartas ganadoras.

El bloqueo de Ormuz no es solo una medida de presión táctica. Es la palanca económica más poderosa que Washington puede ejercer sobre Teherán sin disparar un solo misil. Por ese estrecho pasa el 20% del comercio mundial de crudo. Mientras Irán no lo controle, su principal fuente de ingresos está cortada. Y sin esos ingresos, el régimen no puede pagar a la Guardia Revolucionaria, no puede subvencionar los productos básicos que mantienen la paz social relativa y no puede financiar sus milicias en el exterior.

La fortaleza iraní que complica el cálculo

Pero Irán no es un adversario desarmado en esas aguas. Décadas de inversión en defensas costeras han dado a la Guardia Revolucionaria una capacidad de resistencia en Ormuz que el Pentágono no puede ignorar.

Los Guardianes de la Revolución han construido una estructura descentralizada de misiles y sistemas de defensa costera diseñada específicamente para amenazar la navegación en el estrecho. La descentralización es la clave: no hay un centro único que destruir. Son múltiples emplazamientos distribuidos a lo largo de la costa que pueden actuar de forma independiente.

A eso se suma la pinza marítima que crean los hutíes en Yemen, aliados de Teherán, que han demostrado su capacidad para interrumpir el comercio en el Estrecho de Bab al-Mandeb. Irán controla efectivamente dos de los cuellos de botella más importantes del comercio energético global.

Un ataque masivo contra las defensas de Ormuz resolvería el problema estratégico pero produciría un impacto en los precios energéticos mundiales que dañaría a las propias economías aliadas de Washington, especialmente a China, el principal comprador del crudo iraní, con quien Trump tiene sus propias tensiones comerciales.

El régimen fracturado por dentro

Mientras Trump juega sus cartas con calma, Irán lidia con una crisis interna que complica cualquier postura negociadora coherente.

El régimen está fracturado. La Guardia Revolucionaria y los sectores más duros controlan la respuesta militar y se oponen a cualquier concesión que pueda interpretarse como derrota. Pero hay sectores dentro del propio sistema que entienden que la economía no aguanta indefinidamente la presión combinada del bloqueo, las sanciones y el gasto militar.

Las protestas que estallan periódicamente, alimentadas por la caída del rial y la inflación desbocada, han dejado miles de muertos y decenas de miles de detenidos. El régimen las percibe como una amenaza existencial. Y esa vulnerabilidad es exactamente lo que Trump está intentando aprovechar: mientras los ayatolás dedican energía a mantener el control interno, Washington incrementa la presión externa.

Un asesor del Parlamento iraní lo formuló ante Reuters con una honestidad inusual: mantener el bloqueo de Ormuz «no es distinto a un bombardeo y debe ser respondido con acción militar». La frase resume el dilema perfectamente. Ceder sería admitir derrota ante una población ya descontenta. Resistir profundiza la crisis económica que alimenta las protestas.

El equilibrio que nadie quiere romper

Trump rechazó con contundencia cualquier pregunta sobre armas nucleares, calificándola de «estúpida». Su estrategia es convencional: presión económica, amenaza militar selectiva y negociación desde una posición de fuerza.

Pero hay un límite que calcula con cuidado. Un ataque masivo contra la infraestructura del CGRI podría, paradójicamente, fortalecer al régimen internamente: nada cohesiona a una población como la amenaza exterior. Los ataques más efectivos, según los análisis del Pentágono, serían quirúrgicos, dirigidos contra la infraestructura represiva de la Guardia Revolucionaria sin provocar la reacción nacionalista que unificaría a Irán detrás de sus líderes.

Pakistán media en Islamabad porque tiene sus propios intereses en que el conflicto no se extienda: una guerra prolongada en la región podría desestabilizar su propia situación interna, que no está especialmente consolidada.

Las negociaciones podrían desembocar en un acuerdo sobre el programa nuclear y la reapertura del estrecho. O podrían fracasar y convertir el tira y afloja diplomático en un conflicto abierto.

Trump no tiene prisa. Irán no puede permitirse no tenerla.

Esa asimetría es toda la estrategia.