Trump anuncia que desde hoy mismo EEUU escoltará militarmente a los barcos varados en el estrecho de Ormuz

Donald Trump anuncia a través de Truth Social que la Marina de Estados Unidos comenzará este lunes, 4 de mayo de 2026,a escoltar los barcos varados en el Estrecho de Ormuz bajo un plan denominado «Proyecto Libertad».

«Haremos todo lo posible para asegurar que sus barcos y tripulaciones estén sanos y salvos», escribió el presidente americano, añadiendo que cualquier interferencia será tratada con contundencia.

El dispositivo incluye destructores de la Marina, más de 100 aeronaves y aproximadamente 15.000 soldados.

Es la mayor concentración de fuerza militar americana en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto con Irán en febrero, y la señal más clara hasta ahora de que Washington no tiene intención de negociar el paso de los barcos varados sino de imponerlo.

Irán ha advertido que atacará a las fuerzas americanas si entran en la zona que considera bajo su control.

Ebrahim Azizi, presidente de la comisión de seguridad del Parlamento iraní, advirtió que cualquier intervención americana en el estrecho constituiría una violación del alto el fuego y que las fuerzas iraníes atacarán a las tropas de EE.UU. si entran en la zona.

El escenario más peligroso del conflicto entre Washington y Teherán desde el inicio de las hostilidades en febrero acaba de materializarse: dos potencias militares con objetivos incompatibles en el mismo estrecho, con barcos comerciales de terceros países atrapados en medio.

Por qué Ormuz es el punto más crítico del planeta

El Estrecho de Ormuz tiene 21 millas náuticas en su punto más estrecho y es el único paso marítimo que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Por sus aguas transita aproximadamente el 25% del petróleo global, unos 16,5 millones de barriles diarios: crudo de Arabia Saudí e Irak, gas licuado de Catar, productos petroquímicos del Golfo. El 84% de ese flujo tiene como destino Asia: China, India, Japón y Corea del Sur dependen estructuralmente de él.

Un cierre total de Ormuz no es solo un problema energético. Es un problema de fertilizantes, aluminio, plásticos y prácticamente cualquier cadena industrial que depende de petróleo o derivados. Los expertos advierten que si los flujos se interrumpen completamente, los precios «se dispararán» hasta niveles que los mercados no han visto en décadas.

Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos disponen de tuberías alternativas que evitan el estrecho, la saudí hacia el Mar Rojo y la emiratí desde Fujairah hacia el Golfo de Omán, pero esas rutas solo pueden absorber una fracción del volumen que transita por Ormuz y no resuelven el problema para el resto de productores y compradores del Golfo.

Los antecedentes del fin de semana

La escalada que ha llevado al Proyecto Libertad se aceleró en los últimos días. El sábado, Irán realizó acciones militares propias en respuesta a los ataques previos de EE.UU. e Israel. El domingo, un barco comercial fue asaltado por lanchas pequeñas según informes de la Marina británica. Irán negó el asalto y lo describió como un control documental de rutina.

Los buques comerciales de países neutrales llevan días atrapados en el estrecho con tripulaciones que enfrentan escasez de alimentos y suministros. Es esa situación humanitaria la que Trump usa como argumento para la escolta, combinando el gesto de rescate con una demostración de proyección de fuerza en el Golfo.

Los mercados y el Proyecto Libertad

El anuncio de Trump tuvo un efecto inmediato moderadamente tranquilizador en los mercados. El Brent cayó hasta los 107,53 dólares (una caída del 0,59%) y el WTI hasta los 101,10 dólares (bajada del 0,82%). Ambos siguen por encima de los 100 dólares, señal de que los mercados no dan por resuelto el problema pero interpretan el Proyecto Libertad como una reducción del riesgo de bloqueo total.

La OPEP+ ha ajustado ligeramente al alza sus planes de producción para mayo, parcialmente como respuesta a la tensión en Ormuz, pero el efecto de ese incremento queda limitado mientras el estrecho siga restringido.

Lo que puede ocurrir

El CENTCOM, el mando militar americano para Oriente Medio, está preparando las escoltas. La Guardia Revolucionaria Islámica Iraní ha amenazado con hundir buques militares americanos si entran en la zona que considera bajo su control.

Hay tres escenarios posibles. En el primero, Irán permite el paso de los barcos escoltados sin confrontación directa, calculando que un incidente naval sería más dañino para sus intereses que la pérdida táctica de permitir las escoltas. En el segundo, se produce un incidente menor, un disparo de advertencia, un intento de bloqueo, que abre una nueva ronda de negociaciones forzadas. En el tercero, la confrontación directa relanza la fase caliente de un conflicto que llevaba semanas en un alto el fuego frágil.

Trump busca demostrar liderazgo en la región y presentar el Proyecto Libertad como una victoria humanitaria. Irán necesita no perder el control del estrecho que es su principal palanca negociadora para obtener el levantamiento del bloqueo naval americano.

Los barcos varados esperan escolta este lunes. Los mercados, los gobiernos y los Estados Mayores de medio mundo esperan saber cuál de los tres escenarios se materializa.