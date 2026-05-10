Irán ya ha perdido la guerra: el cierre del Estrecho de Ormuz se vuelve contra el régimen de los ayatolas

Irán se encuentra en un callejón sin salida.

Los ayatolás de Teherán y el sector ultrasectario que quiere la guerra hasta el holocausto han caído en su propia trampa.

a estrategia de militarizar el Estrecho de Ormuz como palanca de presión geopolítica, presentada por el régimen como su arma más poderosa frente a Estados Unidos e Israel, se ha convertido en un boomerang que golpea con más fuerza a quien lo lanzó que a quienes iba dirigido.

Las cifras lo dicen sin ambigüedad. Las exportaciones iraníes de petróleo han caído desde aproximadamente dos millones de barriles diarios a menos de 600.000, una reducción superior al 70%. Eso equivale a 6.000 millones de dólares en exportaciones bloqueadas. Los petroleros cargados con crudo iraní permanecen anclados frente a la isla de Kharg, la principal terminal exportadora del país, sin poder zarpar. Los analistas advierten que Teherán podría quedarse sin capacidad de almacenamiento flotante en cuestión de semanas, lo que obligaría a cerrar pozos y reducir la capacidad productiva a medio plazo con consecuencias estructurales que tardarán años en revertirse.

La ironía que el régimen no anticipó es geométricamente perfecta: aproximadamente el 80% de las exportaciones totales de Irán, el 60% de sus ingresos fiscales y alrededor del 25% de su PIB dependen del libre tránsito por el Estrecho. Cuanto más intenta Teherán militarizar Ormuz, más evidente resulta que es Irán, y no Occidente, quien no puede permitirse cerrarlo. El rial se desploma a niveles históricos. La industria petrolera y de refinación se aproxima al colapso. La economía está en ruinas.

La trampa que el régimen construyó para sí mismo

El error estratégico iraní fue presentar el Estrecho de Ormuz como el punto crítico del comercio energético mundial. Sin pretenderlo, activó todos los mecanismos disponibles para buscar alternativas. Cada amenaza de Teherán aceleró la diversificación de rutas y la búsqueda de soluciones logísticas que evitan ese cuello de botella. La relevancia estratégica del Estrecho disminuye día a día mientras el mercado se adapta, los productores del Golfo activan sus oleoductos terrestres alternativos y la oferta de otras regiones cubre parte del déficit.

Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos tienen infraestructura de oleoductos que permite exportar petróleo sin pasar por Ormuz: la tubería saudí llega al Mar Rojo y la emiratí desde Fujairah hasta el Golfo de Omán. Esas rutas no resuelven todo el problema porque su capacidad es limitada, pero demuestran que el Estrecho no es tan insustituible como Teherán había calculado.

Mientras tanto, los corredores terrestres que conectaban Irán con el Mediterráneo han sido fracturados. Sus milicias en Líbano, Yemen, Irak y Siria son cada vez más costosas de financiar y operativamente más débiles. El régimen ha tenido que recurrir a ataques directos con misiles y drones desde su propio territorio, dejando al descubierto las limitaciones de su arsenal convencional frente a la capacidad defensiva americana e israelí. Su programa nuclear ha sufrido daños significativos aunque no ha sido destruido completamente, según imágenes satelitales y análisis de expertos que señalan que la efectividad real de los ataques sigue siendo incierta.

China: el aliado que se ha convertido en víctima

El cálculo iraní incluía a China como respaldo implícito. Pekín recibe el 78% del tránsito energético que pasa por Ormuz y Teherán asumía que ese nivel de dependencia garantizaría el apoyo chino o al menos su neutralidad activa frente a las presiones americanas.

El resultado ha sido diferente. Los ataques iraníes contra Qatar interrumpieron aproximadamente el 17% de la capacidad exportadora de gas del emirato, que es uno de los principales proveedores de China. Las importaciones energéticas chinas cayeron en abril como consecuencia directa del conflicto. Pekín, que necesita energía con una urgencia que su crecimiento económico no puede ralentizar, se ha visto perjudicada por la estrategia del mismo régimen al que supuestamente respalda diplomáticamente.

La arrogancia estratégica iraní ha consistido en creer que bombardear a sus socios en la OPEP no tendría consecuencias para sus alianzas. Ha tenido consecuencias directas.

La señal del barco catarí

Hay un detalle reciente que los analistas interpretan como indicio de un posible cambio de posición iraní. El buque Al-Kharaitiyat, cargado con gas natural licuado y procedente del puerto de Ras Laffan en Qatar, navegó recientemente hacia el Estrecho con destino a Pakistán. Según fuentes bien informadas, Irán aprobó expresamente el paso del envío como medida de confianza en el marco de las negociaciones mediadas por Pakistán.

Si el barco completa su travesía será el primer buque catarí en atravesar Ormuz desde el inicio del enfrentamiento. Es un gesto pequeño con una lectura grande: Teherán está buscando salidas.

La negociación inevitable y los que la bloquean

Irán ha perdido la batalla por Ormuz y ahora enfrenta un camino único: negociar. Las condiciones que Teherán plantea incluyen la retirada total de fuerzas americanas de la región, el levantamiento de sanciones económicas, la liberación de activos congelados y garantías sobre la ausencia de conflicto armado futuro. Son condiciones que el régimen no tiene capacidad militar ni económica de hacer valer.

Dentro de Irán, los sectores más radicales de la Guardia Revolucionaria representan el principal obstáculo interno para cualquier acuerdo. Rechazan cualquier negociación con Washington e intentan sistemáticamente sabotear las conversaciones. Su influencia sobre el sistema político iraní es suficiente para bloquear acuerdos que la facción más pragmática del régimen podría aceptar.

El resultado es una parálisis en que Irán no puede ganar militarmente, no puede sostener económicamente la situación actual y no puede llegar a un acuerdo porque sus propios sectores más radicales lo impiden.

El tráfico marítimo en Ormuz ha caído a cuatro buques comerciales diarios cuando antes transitaban entre 130 y 140. Cada día que pasa, la infraestructura logística alternativa que el mundo está construyendo para evitar el Estrecho se consolida más. Cada día, Ormuz pierde relevancia estratégica relativa. Y cada día, Irán paga el coste de una estrategia que tenía más sentido como amenaza que como realidad.

Teherán creyó que Ormuz era su arma más poderosa. Ha resultado ser su trampa más eficaz.