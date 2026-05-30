Israel desplaza la frontera de facto en Gaza y amplía su control militar al 70% del territorio de la Franja

La línea roja es la 'nueva frontera' con Israel en Gaza.

La guerra en Gaza no se mide únicamente en bombardeos y ofensivas terrestres.

También se desarrolla en los mapas, con líneas de colores que, en el terreno, se traducen en checkpoints, zonas restringidas y familias forzadas a huir una vez más.

El paso de Israel de la ‘Línea Amarilla’ a la ‘Línea Naranja’ no es un simple detalle técnico. Significa que el ejército israelí asume control directo sobre alrededor del 70% de la Franja, consolidando una reconfiguración territorial que transforma por completo la vida de más de dos millones de personas.

De la ‘Línea Amarilla’ a la ‘Línea Naranja’: qué ha cambiado

Durante meses, las fuerzas israelíes operaron bajo una delimitación interna no oficial conocida como ‘Línea Amarilla’, que marcaba las áreas de despliegue y control estable dentro de Gaza. Esta línea, analizada por diversos medios israelíes y europeos, delineaba un tipo de “frente congelado” tras las fases más intensas de la ofensiva.

Ahora, el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha autorizado un desplazamiento de esa frontera militar hacia el oeste y el sur, estableciendo una nueva ‘Línea Naranja’ que:

Abarca gran parte del centro y norte de la Franja.

Se extiende más allá de la delimitación inicial , ocupando áreas adicionales tanto agrícolas como urbanas.

, ocupando áreas adicionales tanto agrícolas como urbanas. Incluye los márgenes del corredor de Netzarim, el eje militar que atraviesa Gaza de este a oeste.

Esta decisión, detallada en un reportaje de 20minutos sobre el avance de Netanyahu hacia la ‘Línea Naranja’, evidencia cómo Israel fortalece sus posiciones en profundidad dentro del enclave, creando bases, carreteras militares y zonas exclusivas para sus fuerzas.

El corredor Netzarim y el “efecto tijera” sobre Gaza

El corredor de Netzarim se ha convertido en una pieza clave del dispositivo israelí. Se trata de una franja militarizada que cruza Gaza horizontalmente, cerca de Ciudad de Gaza y Deir al-Balah. Este corredor permite al ejército:

Separar el norte del sur de la Franja.

Desplazar tropas y vehículos blindados sin depender del tráfico civil.

Mantener un control efectivo sobre amplias áreas circundantes.

Con la nueva ‘Línea Naranja’, Israel no solo preserva este corredor, sino que también expande su perímetro de seguridad:

Los límites del corredor se amplían.

Aumentan los puestos de control y las zonas restringidas.

Se declaran nuevas “zonas de combate” en áreas que anteriormente estaban relativamente pobladas.

En términos prácticos, el nuevo mapa actúa como una tijera sobre el territorio: el norte queda más aislado, el centro se militariza, mientras que el sur, teóricamente considerado un refugio, recibe un flujo creciente de desplazados con cada vez menos opciones donde asentarse.

Un 70% del territorio bajo control militar directo

Este nuevo trazado trae consigo consecuencias directas:

Control territorial Israel refuerza posiciones en el norte (Ciudad de Gaza, Jabalia) y en el centro, además mantiene una fuerte presencia alrededor de Khan Younis y del corredor Netzarim.

Las áreas donde el ejército puede operar “a voluntad” se han expandido hasta abarcar cerca del 70% del territorio según los análisis realizados sobre la nueva Línea Naranja. Reducción del espacio vital Las zonas designadas como “seguros” para civiles han ido disminuyendo a medida que las fuerzas israelíes avanzan sus fronteras.

Varios barrios situados entre la antigua ‘Línea Amarilla’ y la nueva ‘Línea Naranja’ han quedado atrapados entre posiciones militares y áreas prohibidas. Desplazamiento interno masivo La ampliación del área militarizada alrededor del corredor Netzarim ha forzado a miles de familias a trasladarse nuevamente hacia el oeste, hacia la costa.

Muchos ya habían huido previamente desde el norte o este, lo que agrava aún más el hacinamiento en los pocos sectores donde todavía es posible vivir con algo de estabilidad.

De forma resumida, así queda reflejado este cambio:

Elemento clave Antes (Línea Amarilla) Ahora (Línea Naranja) Control territorial Menos de la mitad de la Franja Aproximadamente 70% bajo control militar Corredor Netzarim Franja central, más acotada Corredor ampliado con márgenes extendidos Espacio disponible para civiles Algo mayor en el centro y oeste Drástica reducción, especialmente en el centro Desplazamiento interno Fuerte pero con áreas refugio Nuevas oleadas hacia el oeste y la costa

Impacto humanitario y cálculo político

El desplazamiento de esta línea no es solo una maniobra táctica; tiene una clara dimensión política:

Refuerza la percepción pública sobre una ocupación prolongada en Gaza, a pesar de los mensajes oficiales que niegan querer establecer una ocupación permanente.

en Gaza, a pesar de los mensajes oficiales que niegan querer establecer una ocupación permanente. Crea una nueva realidad sobre el terreno que influye en cualquier futura negociación relacionada con seguridad, fronteras internas o reconstrucción.

Envía un mensaje claro a la opinión pública israelí: el gobierno sigue manteniendo su iniciativa militar sin ceder terreno.

Para los gazatíes, las consecuencias son inmediatas: menos espacio donde vivir, mayores desplazamientos e incremento en su dependencia respecto a ayuda humanitaria. Además hay incertidumbre acerca del lugar donde hoy levantan un refugio.

Las organizaciones humanitarias llevan semanas advirtiendo que este continuo estrechamiento del territorio habitable, junto con cortes en suministros e infraestructuras destruidas, está creando un escenario propenso a una crisis prolongada. Sin un alto al fuego duradero ni garantías sobre si estas líneas militares se convertirán en fronteras semifijas, existe un riesgo real: que la ‘Línea Naranja’ se convierta en un nuevo mapa para un conflicto enquistado.

Mientras las líneas cambian su color en los mapas oficiales, para los civiles en Gaza esta situación se traduce simplemente en algo muy concreto: cada nuevo trazo implica menos margen para vivir, moverse y sobrevivir.