El Estrecho de Ormuz: por qué el perímetro de seguridad de Israel llega ya hasta el Golfo Pérsico

El Estrecho de Ormuz ha estado en el punto de mira de la guerra con Irán en los últimos meses.

Sin embargo, los recientes ataques a petroleros y las nuevas exigencias para el tránsito han alterado la antigua geografía de la seguridad en la región.

El perímetro de seguridad de Israel ya no se limita a Haifa, ni siquiera a Eilat: ahora abarca las rutas de los ADNOC tankers y las bocanas del golfo.

El cambio radical llegó con los incidentes del 13 y 14 de agosto, cuando varios buques relacionados con la petrolera estatal emiratí fueron atacados al cruzar Ormuz.

Este patrón se alinea con la campaña de coerción marítima que analistas han vinculado a la piratería iraní en Hormuz.

Está claro que esta situación está redefiniendo las normas de seguridad regional, tal como señala el artículo “From targeted tanker strikes to forced transit permits, Iranian piracy in Hormuz is rewriting the rules of regional security” publicado en Ynet, que aborda la evolución del perímetro de seguridad israelí en el golfo From targeted tanker strikes to forced transit permits, Iranian piracy in Hormuz is rewriting the rules of regional security—and redefining Israel’s strategic depth.

Ormuz como tablero central: de crisis marítima a cuestión de seguridad nacional

La crisis en Ormuz se inicia a finales de febrero, cuando la confrontación abierta con Irán se traslada del aire al mar.

Teherán, a través de la Guardia Revolucionaria, anunció que no permitiría que “ni un litro de petróleo” destinado a Estados Unidos, Israel y sus aliados cruzara el estrecho. Empezó entonces a combinar tres herramientas sencillas pero eficaces:

Ataques selectivos contra buques comerciales, en especial tankers de aliados del Golfo.

Minado y amenazas sobre la ruta central del estrecho.

Imposición de permisos de tránsito y peajes de facto para cualquier embarcación que no acepte cruzar por aguas bajo control iraní.

Los datos de tráfico reflejan claramente el impacto. Según estimaciones de firmas como Kpler, se ha producido una caída de hasta el 70 % en las travesías diarias en comparación con los niveles anteriores al conflicto. El estrecho, que representa alrededor de una quinta parte del petróleo mundial, se ha convertido en un cuello de botella bajo un bloqueo “efectivo”: pocos barcos se atreven a utilizar la ruta central, y muchos optan por desvíos a lo largo de costeras cercanas a Omán, protegidos por fuerzas estadounidenses.

En este sentido, los recientes ataques contra barcos de ADNOC tienen un significado político doble. Sin causar víctimas, el mensaje es evidente:

Irán ataca deliberadamente activos de un socio clave de Israel en los Acuerdos de Abraham. Demuestra que, incluso con cobertura aérea estadounidense, el tránsito por la zona controlada por la Guardia Revolucionaria sigue siendo vulnerable.

No se trata de incidentes episódicos, sino de un patrón establecido: más de diez ataques contra buques relacionados con la economía del Golfo desde julio, una presión constante para que los países vecinos reconozcan que la única forma “segura” de cruzar es aceptar las condiciones impuestas por Teherán.

La profundidad estratégica israelí se desplaza al golfo

Hasta hace poco, la seguridad israelí se concebía en círculos concéntricos:

Primer círculo: fronteras inmediatas y el entorno de Hezbolá , Gaza y Siria.

, Gaza y Siria. Segundo círculo: Irán como potencia regional, con sus programas balísticos y nucleares.

Tercer círculo: alianzas con países del Golfo, especialmente en inteligencia y defensa antimisiles.

El nuevo panorama obliga a integrar estos niveles. En Israel, los ataques en Hormuz y la presión sobre los tankers de ADNOC se interpretan como una extensión directa de la guerra por delegación que las milicias respaldadas por Teherán llevan a cabo en la frontera norte y en el mar Rojo. De esta manera, el estrecho se incorpora a la noción de “profundidad estratégica” israelí por tres razones muy concretas:

El petróleo del Golfo sostiene tanto la economía global como la propia capacidad energética de Israel y Europa.

Las rutas marítimas de Emiratos, Bahréin y Arabia Saudí son parte de la arquitectura de seguridad sustentada por los Acuerdos de Abraham.

sustentada por los Acuerdos de Abraham. El bloqueo y la piratería iraní en Hormuz ponen en entredicho la credibilidad de esa red de seguridad conjunta si Israel y Estados Unidos no logran protegerla.

Pensando en lo práctico, esto se traduce en una mayor coordinación operativa. En días recientes, las informaciones indican:

Misiones conjuntas de vigilancia aérea y naval en los corredores alternativos hacia Omán.

Un intenso intercambio de datos sobre patrones de ataque, identificación de drones y misiles costeros.

Debates discretos sobre la posibilidad de que fuerzas navales israelíes escolten buques de socios del Golfo, al menos en rutas clave.

La idea de que “la seguridad de Abu Dabi es la seguridad de Tel Aviv” deja de ser meramente un eslogan diplomático y se transforma en una guía operativa: si un petrolero emiratí se hunde en Hormuz a causa de un ataque iraní, el repercutir económico y político se siente casi de inmediato en Israel.

Washington baja el listón con Irán y la factura llega al estrecho

Mientras Hormuz se consolida como un frente crucial, en Washington la narrativa sobre la guerra con Irán se dirige en otra dirección. En las últimas 48 horas, la cobertura política estadounidense ha puesto de relieve un significativo reajuste de objetivos:

El equipo de Donald Trump ha pasado de hablar de “capitulación total” y “cambio de régimen” en Teherán a enfocarse en dos metas principales: mantener bajos los precios de la energía y evitar que Irán desarrolle un arma nuclear.

ha pasado de hablar de “capitulación total” y “cambio de régimen” en Teherán a enfocarse en dos metas principales: mantener bajos los precios de la energía y evitar que Irán desarrolle un arma nuclear. El vicepresidente JD Vance lo resume de manera directa en una entrevista: “Objetivo número uno: que el petróleo y el gas sigan siendo asequibles para los estadounidenses. Objetivo número dos: que Irán no obtenga un arma nuclear”.

Este cambio de enfoque tiene consecuencias directas en Ormuz. Si el enfoque se reduce a garantizar energía económica y no proliferación, la presión para asumir más riesgos militares adicionales en el estrecho disminuye. El costo de mantener un bloqueo naval constante, de escoltar convoyes y enfrentarse a la Guardia Revolucionaria en un paso de apenas 21 millas de ancho se revalora constantemente, basado en criterios como:

El nivel de precios del petróleo y gas.

El impacto de los ataques en la oferta real (hasta el momento, daños limitados, pero un creciente temor a la inseguridad).

La capacidad de los corredores alternativos y las reservas estratégicas para mitigar la crisis.

Para Israel y sus aliados del Golfo, esta recalibración estadounidense pone de manifiesto que la “garantía” de seguridad en Hormuz siempre tiene un componente político y que la protección de sus rutas no puede depender únicamente de decisiones de la Casa Blanca. Por eso, la urgencia de avanzar en una integración práctica es palpable:

Sistemas de vigilancia compartidos.

Procedimientos comunes de escolta y respuesta a ataques.

Coordinación diplomática para calificar públicamente las acciones iraníes como piratería y coerción económica.

Un estrecho estrecho: números, riesgos y decisiones

Para comprender por qué Hormuz se ha convertido en el verdadero “despertador” estratégico de la región, basta con analizar algunos datos clave:

Elemento Situación actual aproximada Tráfico diario de buques Caída de hasta el 70 % desde febrero Buques atacados desde julio Más de 9 incidentes verificados Vessels de ADNOC afectados Al menos 15 desde inicio del conflicto Objetivo declarado iraní Bloquear tránsito hacia EEUU, Israel y aliados

La combinación es explosiva: menos barcos, más ataques selectivos, una potencia regional que se arroga la capacidad de cerrar y cobrar por el paso, y una guerra abierta donde cada incidente aumenta la presión sobre gobiernos que dependen del flujo de hidrocarburos para mantener sus economías.

En este marco, que Israel integre el golfo a su perímetro de seguridad no responde a una cuestión abstracta de geopolítica, sino a una ecuación muy concreta: estabilidad de precios, respaldo a aliados árabes que han apostado por la normalización y limitación del espacio de maniobra iraní tanto en tierra como en mar.

El resultado es un mapa de riesgos más complicado, pero a la vez un fuerte incentivo para que las nuevas alianzas en Oriente Medio se traduzcan en acciones concretas.

El día en que un petrolero emiratí pueda atravesar Ormuz sin mirar el radar cada cinco minutos y sin negociar permisos cuestionables, se sabrá que el estrecho ha dejado de ser un símbolo de piratería y ha recuperado su carácter de simple paso marítimo.

Hasta entonces, cada ola que golpea sus bocanas recordará a Israel y al Golfo que su seguridad, aunque las fronteras en los mapas cambien, también se juega en ese hilo de agua.