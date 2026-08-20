En medio del conflicto entre Irán y Estados Unidos: Emiratos Árabes Unidos mantiene el flujo de petróleo por uno de los corredores energéticos más peligrosos del mundo

Tras el estallido de la crisis de Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán, el mundo ha buscado alternativas para exportar petróleo y gas lejos del estrecho de Ormuz, con el fin de evitar el posible impacto de crisis políticas o militares que puedan obstaculizar el flujo de energía hacia los mercados mundiales. Este estrecho es considerado una de las vías marítimas más vitales a nivel global, por el cual transita alrededor del 20% del petróleo crudo del mundo, incluida una gran parte de la producción de los países del Golfo. La amenaza de cierre del estrecho por parte de Irán supuso una presión económica y política para los países de la región, lo que convirtió la búsqueda de alternativas marítimas para la exportación, lejos de Ormuz, en una prioridad tanto para el Golfo como para el mundo en general.

En medio de las turbulencias, Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha logrado hacer transitar por el estrecho de Ormuz volúmenes de petróleo que superan las exportaciones de cualquier otro productor durante los últimos dos meses. Esto ha proporcionado suministros adicionales que han contribuido a aliviar la presión sobre los mercados mundiales, en medio de una crisis energética histórica y de la interrupción del tráfico marítimo en la región, según informa la agencia Bloomberg.

Según la empresa Kpler, el superpetrolero Romania Prosperity apareció en el golfo de Omán el pasado martes cargado con crudo de la empresa emiratí ADNOC, tras haber apagado su transpondedor a finales de julio. Este buque es una de las decenas de embarcaciones que han logrado abandonar el Golfo recientemente, como parte de un mecanismo comercial y logístico sin precedentes adoptado por ADNOC para mantener el flujo de sus exportaciones a pesar de los riesgos que rodean al estrecho de Ormuz.

La agencia señaló que la continuidad de las operaciones de exportación se sustentó en una serie de medidas operativas y de seguridad. Estas incluyeron el uso de petroleros adicionales y la transferencia de cargamentos entre barcos en el golfo de Omán tras cruzar el estrecho, además del aprovechamiento del oleoducto que transporta el crudo directamente fuera de Ormuz, reduciendo así la dependencia del tránsito marítimo en las zonas más sensibles. Asimismo, algunos petroleros recurrieron a la desactivación temporal de los sistemas de identificación automática (AIS) durante la travesía, una práctica que el informe describe como una medida de precaución habitual en zonas de tensión marítima.

Limitación de pérdidas

Según el informe de la agencia, ADNOC ha vendido recientemente más de 130 millones de barriles de crudo a través de siete licitaciones sin precedentes, tal y como confirmaron operadores familiarizados con las operaciones que solicitaron el anonimato al no estar autorizados para hablar públicamente. Esta cantidad equivale a más de un mes entero de la demanda de petróleo de Japón, el tercer mayor consumidor de energía de Asia.

La agencia señala que los mecanismos adoptados por ADNOC han contribuido a «limitar las pérdidas de suministro derivadas del conflicto, y han ayudado a calmar los mercados petroleros, que esperaban una mayor escasez y subidas de precios más pronunciadas».

Según datos del mercado, el crudo de referencia mundial Brent cotizaba cerca de los 79 dólares por barril el pasado jueves.

De acuerdo con los datos de Vortexa, las refinerías asiáticas adquirieron la mayor parte de estos barriles, especialmente en Japón y China, ya que un gran número de refinerías de la región dependen de los crudos agrios, medios y pesados, producidos en Oriente Medio.

El analista sénior de mercados petroleros en Sparta Commodities, John Goh, declaró a Bloomberg que «los barriles de ADNOC han contribuido a estabilizar los suministros dirigidos a Asia». Además, añadió que «las refinerías de la región no pueden sustituir fácilmente los crudos agrios medios que suele producir Oriente Medio, lo que hace que cada cargamento que logra salir del Golfo sea de suma importancia para los compradores asiáticos».

Un socio global de confianza

En este contexto, el portal European Business Review afirmó que Emiratos Árabes Unidos «se ha convertido en el socio más fiable a nivel mundial en el ámbito energético, ya que trabaja en el desarrollo de una cartera de energía diversificada que combina el refuerzo de su papel en los sectores tradicionales de petróleo y gas con sus intensas inversiones en energías renovables y tecnologías digitales, con el objetivo de generar valor a largo plazo en todas las áreas del sector energético».

El medio añadió que, en poco tiempo, EAU ha sido escenario de una serie de anuncios relacionados con la energía. Estos incluyen:

El avance de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) en grandes iniciativas de petróleo y gas.

La expansión de la cartera global de energías renovables por parte de la empresa Masdar .

. La aprobación europea para empresas conjuntas por valor de miles de millones de dólares.

El fortalecimiento de la presencia de inversores respaldados por EAU en infraestructuras eléctricas y tecnologías energéticas digitales.

El informe subrayó que el petróleo y el gas natural siguen siendo el eje central del sistema energético mundial, especialmente ante el continuo crecimiento de la demanda en los mercados asiáticos. Asimismo, destacó que EAU ha consolidado su posición como uno de los proveedores de energía más fiables del mundo mediante la inversión en producción, exportaciones, desarrollo de gas natural y asociaciones internacionales.

Señaló, además, que una gran parte de estos esfuerzos se centra en ADNOC, que durante el mes de junio amplió sus ventas de crudo a empresas de refinado en India, China, Japón y Corea del Sur. El documento afirma que este paso refleja la continua confianza en los suministros petroleros emiratíes en un momento en que la seguridad energética se ha convertido en una prioridad para los países importadores.

El medio también apuntó que las ambiciones de ADNOC no se limitan al mercado nacional, sino que se extienden al ámbito global. La plataforma de la compañía, XRG, está explorando oportunidades de inversión en los mercados internacionales de gas, especialmente en Norteamérica, lo que refleja la creciente orientación internacional de los Emiratos en el sector de la energía tradicional.

El informe concluyó que el futuro de la energía no solo depende de la producción de petróleo y gas, o de la energía solar y eólica, sino que cada vez dependerá más de las infraestructuras y las tecnologías que interconectan todas estas fuentes.