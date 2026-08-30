La venganza se sirve fría y la ejecuta ‘Nili’: Israel está cazando uno por uno a los terroristas del 7-O

Terroristas de Hamas en pleno 7-O, todos ellos ya eliminados por Israel.

Israel está ejecutando sin aspavientos o declaraciones altisonantes, una operación de ‘cirugía terminal’, en el marco de la guerra en Gaza: la persecución y eliminación de los facinerosos que protagonizaron la masacre del 7 de octubre de 2024.

La unidad secreta Nili, creada por las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet, ha pasado de ser solo un murmullo a convertirse en un componente clave de la estrategia israelí para localizar, capturar o eliminar a los violadores, asesinos, torturadores y secuestradores de aquella jornada nefasta.

Y con ellos, quizá, a algunos de los que celebraron la carnicería.

El aspecto político es tan relevante como el operativo. Los medios que han hecho seguimiento del caso describen una amalgama de justicia, venganza y disuasión.

The Wall Street Journal, citado por diversas publicaciones, sostiene que la creación de Nili responde a una decisión de fondo: demostrar que participar en el 7-O conllevará un costo personal y duradero.

Que no se matan, violan o secuestran judíos sin pagar un precio altísimo: la vida.

The Hamas members who were reportedly eliminated. Why do they all look similar? There is a theme…. pic.twitter.com/uAPBk5dDUG — Shiri_Sabra (@sabra_the) August 17, 2026

Aquí es donde surge el debate más espinoso. Para el Gobierno israelí y una buena parte de su opinión pública, la prioridad radica en asegurarse de que la masacre no quede sin respuesta.

No hay un total oficial, público, exacto y consolidado de terroristas de Hamás eliminados por Israel desde que oficialmente cesó la guerra en Gaza, pero, rebuscando en archivos, redes y recortes de prensa, calculamos que son 2.800 -incluyendo también los caidos en combate aquel día y durante los meses de guerra en Gaza- de los casi medio millar han sido borrados de la faz de la Tierra en los últimos meses.

Apenas aparecen reseñas en la prensa israelí, pero sí en redes sociales, singularmente en X.

Según The Jerusalem Post (julio de 2026), desde el alto el fuego de octubre de 2025 hasta mediados de julio de 2026, las FDI habrían eliminado alrededor de 420 terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina en Gaza.

Esto, en el marco de un alto el fuego muy frágil y con Israel controlando más del 60% del territorio de la Franja de Gaza y la población palestina apelotonada contra el mar y bajo constante vigilancia.

The mother and her two flower-like kids finally got justice. Hamas terrorist Tareq Anwar Khamis Ra’i, who led the group of Hamas terrorists who abducted Israeli mother Shiri Bibas and her two kids on October 7, and later all three were killed, has been eliminated. God is great. pic.twitter.com/RMXnuZ2AwO — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) August 18, 2026

Desgloses parciales de datos de las FDI indicaban que mayo de 2026 fue el mes con más eliminados —unos 57— y junio el más bajo —unos 36—, con un promedio mensual en torno a los 40.

Y este agosto, la ‘cosecha’ ha sido numerosa e importante, porque los israelíes han ‘cazado’ a importantes personajes de los que participaron en el aquelarre de asesinatos, torturas, violaciones y secuestros del 7 de octubre de 2023.

Durante todo este verano se han reportado de forma continua eliminaciones de comandantes, francotiradores, miembros de Nukhba y otros operativos en ataques selectivos, a menudo justificados por las FDI como respuesta a amenazas inmediatas, intentos de reconstruir capacidades o violaciones del alto el fuego.

Israel tracked them all down. "Mom! I killed 10 Jews with my own hands! Call Dad" Hamas terrorist Mahmoud Mahdi Afana murdered 10 Jews, including three newborn babies. Now, the IDF has eliminated him, as the coward was hiding inside a mosque. Such monsters should never be… pic.twitter.com/DHxMIPCwcG — Israel Heart 🇮🇱 (@heart_ISR) August 19, 2026

La mayor parte de la actividad se centra en eliminar a los involucrados en la masacre del 7 de octubre y la protagoniza una misteriosa unidad, llamada ‘Nili’, integrada por agentes del Shin Bet y del Ejército.

Se ignora cuántos efectivos tiene ‘Nili’, pero sí conocemos, a grandes rasgos, cómo funciona y qué la motiva.

Fue creada esta unidad cuando todavía estaban calientes los cadáveres de algunas de las chicas violadas y asesinadas por los terroristas palestinos en el Festival Nova.

Inicialmente se centró en localizar rehenes, pero desde hace un año se dedica exhaustivamente a la ‘caza’ de los matarifes del 7-O: uno por uno, sin pausa y sin piedad.

🚨 One terrorist who abducted Col. Assaf Hammami, Sgt. Tomer Ahimas, and Sgt. Kiril Brodsky on October 7 is dead.

The IDF just eliminated him.

Hamas murdered all three brave soldiers.

They dragged the men into Gaza.

This monster personally took part in the horrific massacre.

Now… pic.twitter.com/6LChCrNEMQ — Jabotinsky Jew (@CrazyVideosOnly) August 29, 2026

Sobre “cómo los caza”

Lo esencial, la clave de las operaciones de ‘Nili’, es la identificación de objetivos.

Según lo que han revelado integrantes de la unidad en entrevistas a Channel 12 y reportes de medios como The Times of Israel, recopilan información principalmente a partir de fuentes públicas y de inteligencia tradicional.

Un eufemismo que oculta lo más sustancial.

Las principales formas reportadas de obtención de datos son:

Material audiovisual de los propios atacantes : se analizan miles de horas de vídeos y fotografías grabados por los terroristas durante el ataque del 7 de octubre de 2023 —incluyendo cámaras estilo GoPro— y material difundido en redes sociales u otras plataformas. Este volumen se describe como “una pila interminable de material”.

: se analizan miles de horas de vídeos y fotografías grabados por los terroristas durante el ataque del 7 de octubre de 2023 —incluyendo cámaras estilo GoPro— y material difundido en redes sociales u otras plataformas. Este volumen se describe como “una pila interminable de material”. Tecnología de reconocimiento facial : se desarrollan o utilizan herramientas especializadas de reconocimiento facial para identificar personas en ese material audiovisual, comparándolo con bases de datos existentes u otras imágenes.

: se desarrollan o utilizan herramientas especializadas de reconocimiento facial para identificar personas en ese material audiovisual, comparándolo con bases de datos existentes u otras imágenes. Inteligencia artificial : sistemas de IA ayudan a procesar, cruzar y completar el cuadro de evidencias a partir de los datos recopilados.

: sistemas de IA ayudan a procesar, cruzar y completar el cuadro de evidencias a partir de los datos recopilados. Interrogatorios de detenidos : información obtenida de palestinos detenidos en Israel, incluyendo miembros de Nukhba y otros. Israel mantiene actualmente 7.965 presos y detenidos clasificados como “de seguridad” , según datos de agosto de 2026 recopilados a partir del Servicio Penitenciario israelí. Además, hay 1.358 detenidos clasificados como “combatientes ilegales” , categoría que incluye principalmente a detenidos procedentes de Gaza.

: información obtenida de palestinos detenidos en Israel, incluyendo miembros de Nukhba y otros. Israel mantiene actualmente , según datos de agosto de 2026 recopilados a partir del Servicio Penitenciario israelí. Además, hay , categoría que incluye principalmente a detenidos procedentes de Gaza. Inteligencia humana (HUMINT) y fuentes tradicionales : agentes de campo del Shin Bet y de la inteligencia militar de las FDI, informantes, interrogatorios y testimonios de rehenes liberados y otras fuentes humanas.

: agentes de campo del Shin Bet y de la inteligencia militar de las FDI, informantes, interrogatorios y testimonios de rehenes liberados y otras fuentes humanas. Otras fuentes complementarias : inteligencia de señales —comunicaciones interceptadas—, documentos y material técnico incautado, inteligencia de fuentes abiertas —redes sociales, etc.— y datos de ubicación o rutinas de los objetivos una vez identificados.

: inteligencia de señales —comunicaciones interceptadas—, documentos y material técnico incautado, inteligencia de fuentes abiertas —redes sociales, etc.— y datos de ubicación o rutinas de los objetivos una vez identificados. Construcción del patrón de vida : una vez identificado el sospechoso, investigan dónde vive, qué vehículo utiliza, dónde trabaja, por dónde se desplaza y cuáles son sus rutinas habituales . Un oficial explica que llegan a saber cuándo va a una tienda, cuándo reza o qué recorrido hace habitualmente.

: una vez identificado el sospechoso, investigan . Un oficial explica que llegan a saber cuándo va a una tienda, cuándo reza o qué recorrido hace habitualmente. Seguimiento hasta disponer de una oportunidad operativa .

. Eliminación.

Para esto último se utilizan drones, pero también cargas explosivas e incluso aviones o francotiradores.

Emotional moment This innocent smile has found justice Sharif al-Hasanat was a commander in Hamas. During Oct 7 attack, he lead the group of terrorist who kidnapped,later killed the Bibas family Kfir Bibas was just 9 month old. Sharif al-Hasanat has been eliminated by IDF. pic.twitter.com/4SipyskBHM — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) August 23, 2026

Pero el elemento distintivo de NILI no es tanto el arma utilizada como la caza individualizada a largo plazo: reconstruir el 7-O vídeo a vídeo, poner nombre a cada rostro, cruzarlo con información de inteligencia, estudiar durante semanas o meses su rutina y proporcionar a las fuerzas operativas una oportunidad para detenerlo o atacarlo.

La comparación con la persecución durante años de los responsables de la matanza de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 es inevitable.

Justice Served.

The Monsters Eliminated. Hamas terrorists Ali Shamlakh and Maser Louh, who abducted an Israeli mother and her two minor daughters (see the video) and subsequently raped and murdered them on October 7. He have been eliminated by the IDF in an intelligence based… pic.twitter.com/XJMhjTbM43 — Israel Heart 🇮🇱 (@heart_ISR) July 28, 2026

¿Cuántos agentes tiene la unidad Nili?

Según reportes de medios israelíes como The Times of Israel, Channel 12 y otros, se trata de una fuerza de tarea (task force) conjunta del Shin Bet y las FDI, formada por personal de inteligencia experimentado, tanto en servicio activo como reservistas.

Incluye analistas, oficiales de inteligencia y personal operativo.

Algunos reportes mencionan que, tras el alto el fuego de 2025, se redujo a un número limitado de operativos y, en contextos específicos, se ha aludido a un núcleo pequeño —incluso de un solo dígito en determinadas situaciones operativas—, pero no existe una cifra oficial confirmada sobre el tamaño total de la unidad.

That monster has been eliminated. Hamas commander Walid Haniya—who gunned down 10 innocent children in front of their families, and forcibly raped and murdered a Christian woman in her own home before dumping her body in a nearby drain—has been eliminated in a covert… pic.twitter.com/K0Ykm6s5yB — Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) July 17, 2026

Origen del nombre

Nili (en hebreo: נִילי) es un acrónimo de la frase bíblica “Netzach Yisrael Lo Yeshaker” (נצח ישראל לא ישקר), tomada del Primer Libro de Samuel (1 Samuel 15:29).

Se traduce como “El Eterno de Israel no miente” o “La eternidad de Israel no mentirá”.

El nombre también rinde homenaje a la red de espionaje judía clandestina NILI que operó en Palestina bajo dominio otomano durante la Primera Guerra Mundial (1915-1917).

The DEVIL is gone.

Israel never forgets.

Mossad never forgives. The IDF has eliminated Hamas terrorist Zahir Ibrahim Khalil Abu Salem. who abducted, raped and murdered two Israeli girls on October 7th, In an intelligence based operation. He had changed his identity and lived in… pic.twitter.com/n2r9lodP1w — Israel Heart 🇮🇱 (@heart_ISR) July 28, 2026

Esa organización, liderada por Aaron Aaronsohn, ayudó a los británicos contra el Imperio Otomano y utilizaba la misma frase bíblica como lema o contraseña.

En resumen: el nombre combina un significado bíblico de permanencia y fidelidad con el recuerdo histórico de una red de inteligencia judía de la Primera Guerra Mundial. La unidad actual no publica detalles sobre su plantilla exacta por razones de seguridad.

An Israeli female soldier fighting in Gaza shows cards of all the top Hamas leaders and commanders who have been killed by Israel, then asks, "Where is Sinwar?" Two months later, Yahya Sinwar was eliminated by the IDF. One by one, Israel will find them all. pic.twitter.com/pmxMTLDiAJ — Vivid.🇮🇱 (@VividProwess) July 10, 2026

¿Cuántos terroristas del 7-O quedan?

La cifra más reciente publicada por The Times of Israel, a partir del testimonio de oficiales de NILI, es importante: la lista abarcaría aproximadamente 5.000 personas vinculadas a la incursión del 7-O o a la custodia de rehenes.

Según Channel 12, unas 2.800 personas de esa lista han muerto, incluyendo a unos 1.200 atacantes abatidos en Israel durante el propio 7-O.

Otros 300 participantes en los crímenes y secuestros están detenidos y en prisión.

Por lo tanto, quedan unos 1.500 palestinos, miembros de Hamás y de sus unidades terroristas, a los que les huele el culo a pólvora y que nunca en su vida, a partir de ahora, podrán dormir tranquilos.