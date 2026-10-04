Hamam Al-Hamami, el copiloto terrorista, se enfrenta a la pena de muerte por intentar estrellar su avión contra una torre de Tel Aviv

El caso de Hamam Al-Hamami ha evolucionado desde una emergencia aérea hasta una seria investigación por terrorismo, con posibles implicaciones mortales.

De acuerdo con Israel National News, se ha revelado que el copiloto de Flydubai tenía la intención de tomar el control del avión y estrellarlo contra las impresionantes torres Azrieli de Tel Aviv.

Este incidente tuvo lugar el pasado miércoles durante el vuelo FZ1073, que conectaba Dubái con la ciudad israelí y contaba con más de 170 pasajeros a bordo. Al-Hamami atacó al comandante con un hacha de emergencia y trató de acceder a la cabina. Gracias a la rápida intervención de otros miembros de la tripulación, se evitó que lograra hacerse con el control del avión.

Finalmente, la aeronave aterrizó en Tabuk, al noroeste de Arabia Saudí, donde las autoridades locales detuvieron al copiloto. Posteriormente, fue trasladado a Emiratos Árabes Unidos, país que registra la aeronave y que se encarga de la investigación.

Un ataque dentro de la cabina

Hamad Saif Al Shamsi, el fiscal general emiratí, ha calificado este episodio como un “ataque terrorista”.

Ahora, la investigación debe esclarecer el motivo del acto, el nivel de premeditación y si Al-Hamami actuó solo o contó con ayuda externa.

Los investigadores manejan una secuencia hipotética:

Inhabilitar al piloto indio, Smit Machchhar .

. Asumir el control del avión.

Redirigir el vuelo hacia Israel.

Estrellarlo contra un edificio emblemático de Tel Aviv.

La elección de las torres Azrieli evoca el patrón de los ataques del 11 de septiembre.

Hasta el momento, esta información proviene de fuentes cercanas a la investigación y no de una condena judicial. Es importante recordar que el acusado sigue bajo la presunción de inocencia mientras avanzan los interrogatorios y se analizan las pruebas físicas y digitales.

El comandante de vuelo resultó herido, pero otro piloto que se encontraba a bordo intervino para evitar que la situación empeorara. La respuesta de la tripulación fue crucial, dado que un ataque en la cabina deja pocos minutos para recuperar el control de un avión, especialmente en momentos críticos de vuelo.

Las alertas previas abren nuevas preguntas

Al-Hamami, un omaní de 29 años, es originario de Emiratos Árabes Unidos. Trabajó durante varios años en Oman Air, pero dejó la compañía en 2025. Informes de medios estadounidenses sugieren que la aerolínea se mostró inquieta por sus opiniones extremistas y decidió retirarlo de sus funciones como piloto.

Posteriormente, trabajó en otras aerolíneas y finalmente fue contratado por Flydubai, donde llevaba aproximadamente ocho meses. Este recorrido plantea una cuestión vital: cómo se gestionó la información sobre sus antecedentes laborales entre empresas y autoridades del sector aéreo.

Las investigaciones deberán aclarar, entre otros aspectos:

Qué documentos revisó Flydubai antes de su contratación. Si existían registros que le impidieran ejercer como piloto. Qué materiales se encontraron en sus dispositivos o pertenencias. Si se mantuvo en contacto con alguna organización terrorista. Cómo logró formar parte de la tripulación en un vuelo con destino a Israel.

Agentes israelíes y expertos en aviación colaboran en el proceso junto a las autoridades emiratíes. Esta cooperación tiene un matiz delicado, ya que Omán e Israel no mantienen relaciones diplomáticas, aunque las aerolíneas regionales operan conexiones que unen ambos países con tripulaciones internacionales.

Un problema que supera a Flydubai

El ataque reabre el debate sobre la seguridad frente a las amenazas internas. Desde los atentados del 11 de septiembre, los controles en los aeropuertos se han intensificado para evitar que los pasajeros ingresen armas a la aeronave. Sin embargo, la tripulación tiene acceso a áreas, herramientas y procedimientos que un pasajero común no puede utilizar.

El hacha usada en el ataque forma parte del equipamiento de emergencia de la aeronave. Su presencia no sugiere un fallo en los protocolos de seguridad, pero pone de manifiesto lo complicado que es proteger la cabina frente a un miembro autorizado de la tripulación.

La industria de la aviación comercial verá la necesidad de revisar diversos protocolos:

Evaluaciones psicológicas y de seguridad a lo largo de la carrera profesional.

Compromiso de transparencia entre aerolíneas y reguladores.

Protocolo de acceso a la cabina en caso de agresiones a un piloto.

Capacitación para responder a ataques del personal interno.

Vigilancia sobre la radicalización fuera del ámbito laboral.

Este caso también podría dificultar las operaciones aéreas entre Emiratos, Arabia Saudí e Israel. Las autoridades enfrentarán el reto de equilibrar la seguridad con la continuidad de unas conexiones aéreas que han cobrado gran relevancia para el comercio y los desplazamientos en la región.

Por el momento, la fiscalía emiratí no ha emitido una acusación definitiva ni ha establecido la fecha de un posible juicio. Según informaciones de Abu Dabi recogidas por la prensa israelí, el imputado se enfrenta a la pena de muerte, y no se considera la opción de un indulto. La posibilidad de esta medida dependerá de la legislación aplicable, las pruebas y el desenlace del proceso judicial.

Mientras tanto, la escena se queda grabada en la memoria: un vuelo comercial que tenía como destino Tel Aviv, un ataque en la cabina y la valentía de los que estaban dentro, que lograron evitar una tragedia. En el mundo de la aviación, unos pocos segundos pueden marcar la diferencia entre una emergencia y una catástrofe.

Un detalle poco conocido

Las torres Azrieli, situadas en el corazón de Tel Aviv, conforman uno de los conjuntos arquitectónicos más emblemáticos de Israel. Este complejo alberga tres edificios y un centro comercial, y su torre circular fue durante años un símbolo inconfundible del paisaje urbano de la ciudad.