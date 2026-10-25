Quién es Gadi Eisenkot, el general que perdió un hijo en Gaza, y desafía a Netanyahu en las elecciones de Israel

La guerra ha transformado el sufrimiento personal y la experiencia en el campo militar en herramientas para la contienda electoral.

Gadi Eisenkot, exjefe del Estado Mayor de Israel, se posiciona como el principal contrincante de Benjamin Netanyahu en las primeras elecciones que se llevan a cabo tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, tal y como indica un artículo en BBC News Mundo.

Su propuesta se enfoca en la seguridad, la crítica al Gobierno y la promesa de una mayor cohesión nacional.

No es un político de carrera.

Durante casi cuatro décadas, portó el uniforme militar, ascendiendo en la brigada Golani y liderando las Fuerzas de Defensa de Israel desde 2015 hasta 2019.

Ahora, busca convencer a un país marcado por la angustia de los rehenes, la guerra en Gaza y la incapacidad de las instituciones para prever el ataque que desencadenó el actual conflicto.

De Tiberíades al mando del ejército

Eisenkot nació en 1960 en Tiberíades, en el seno de una familia de origen marroquí. Fue el segundo de nueve hermanos y creció lejos de los centros de poder político y económico establecidos en Israel. Su trayectoria es reflejo de la experiencia de muchos israelíes mizrajíes, provenientes de comunidades judías de Oriente Medio y el norte de África.

Se unió a la brigada Golani en 1978, donde construyó una carrera centrada en operaciones terrestres y en la seguridad de las fronteras. En 1997 tomó el mando de la unidad y, posteriormente, ocupó posiciones clave en el norte del país y en el Estado Mayor.

En 2015, Netanyahu lo nombró jefe del ejército. Sin embargo, la relación profesional entre ambos no impidió que, tras el 7 de octubre, las diferencias respecto a la guerra comenzaran a aumentar. Eisenkot sostenía que el Gobierno debía definir de manera clara cómo finalizar el conflicto y qué tipo de estructura política debía gobernar Gaza después de la guerra.

Un padre en duelo dentro del gabinete de guerra

Eisenkot hizo su debut en la política en 2022, junto a Benny Gantz, otro exjefe militar. Ambos formaron parte del Gobierno de emergencia que se constituyó tras el ataque de Hamás, participando en el gabinete de guerra, aunque Eisenkot actuó como observador sin poder de decisión.

En diciembre de 2023, su hijo Gal, sargento mayor de 25 años, perdió la vida en el norte de Gaza mientras intentaba recuperar los restos de dos rehenes israelíes. La guerra también afectó a otros miembros de su familia: dos sobrinos murieron durante el conflicto.

Esta pérdida ha reforzado su imagen entre aquellos que consideran que los líderes deben compartir los riesgos que enfrentan en nombre del país. Sin embargo, también ha incrementado el coste personal de sus críticas hacia Netanyahu. Eisenkot no se expresa desde una posición aislada: su familia ha pagado un precio real en esta campaña militar.

En junio de 2024, abandonó el gabinete de guerra junto a Gantz, argumentando que Netanyahu carecía de una estrategia clara respecto a Gaza y que los avances en el terreno militar no se traducían en una solución política. Su dimisión evidenció una fractura dentro del bloque de seguridad que había respaldado al primer ministro después del ataque.

La apuesta por Yashar

Posteriormente, Eisenkot se separó de Gantz. Abandonó Unidad Nacional y fundó su propio partido centrista, Yashar, una palabra hebrea que puede interpretarse como “recto” o “íntegro”. Este nombre encapsula su propuesta: recuperar la confianza de la ciudadanía, disminuir la polarización y reemplazar la confrontación continua por una gestión más estructurada.

Su perfil resulta peculiar:

Posee la experiencia militar necesaria para abordar temas de seguridad sin desentonar en el conflicto.

Tiene un origen social y familiar distinto al de la élite política tradicional.

Cuestiona directamente a Netanyahu, pero desde una posición centrada y no desde la izquierda.

Su biografía, marcada por la pérdida, refuerza su credibilidad ante las familias de soldados y rehenes.

Las encuestas lo sitúan como el contrincante más serio de Netanyahu. Si lograra vencer, se convertiría en el primer primer ministro mizrají de Israel, un dato que tiene una gran carga simbólica en un país donde las divisiones sociales y culturales siguen ejerciendo una poderosa influencia en la política.

Qué puede cambiar tras las elecciones

La campaña gira en torno a tres temas interrelacionados: la seguridad, el futuro de Gaza y la responsabilidad política por los acontecimientos del 7 de octubre. Netanyahu aún goza del apoyo de sectores nacionalistas y religiosos, además de contar con una extensa experiencia en el gobierno. Asimismo, puede presentar cualquier cambio en el liderazgo como un riesgo en un contexto de tensión regional.

Por su parte, Eisenkot intenta ocupar un espacio opuesto. Aboga por una política de seguridad firme, pero critica la continuación indefinida de la guerra. Ha exigido un camino para los rehenes y una estrategia que contemple lo que debería ocurrir tras el conflicto. También ha respaldado el reclutamiento de jóvenes ultraortodoxos, una medida que podría atraer a votantes seculares, aunque al mismo tiempo podría complicar sus alianzas en el parlamento.

El resultado de estas elecciones dependerá menos de la ventaja individual de un candidato y más de la aritmética de la Knéset. Israel requiere una mayoría parlamentaria para establecer un gobierno, y Eisenkot tendría que llegar a pactos con fuerzas ideológicamente muy dispares. Su desafío consiste en convertir el voto de protesta en una coalición sólida.

Al final, estas elecciones medirán algo más que el desgaste de Netanyahu. También decidirán si la sociedad israelí prefiere seguir confiando en un modelo de liderazgo que ha estado marcado por la experiencia del primer ministro o si opta por la opción de un general retirado que ha transformado su desacuerdo con la estrategia de guerra en una propuesta política. Eisenkot aborda este reto con una pregunta que no se puede eludir: ¿cómo garantizar la seguridad sin repetir los errores que han llevado al país a esta situación?