El ministro de Defensa saudí en Teherán: ¿se pliega Riad a las condiciones de Irán?

Ante una escalada militar sin precedentes en la región, Teherán acogió una reunión con el ministro de Defensa saudí, el príncipe Jalid bin Salmán, y el viceministro de Asuntos Exteriores para la Diplomacia Pública, el embajador Raed Krimly. También participaron el jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, y el director de la inteligencia turca, Ibrahim Kalin.

Por parte iraní asistieron el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, y su adjunto, Ali Bagheri Kani. Además, está previsto un encuentro de la delegación con el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Según lo anunciado, la reunión se celebró a iniciativa de Islamabad, con la participación de Qatar en los esfuerzos de mediación. Es el primer contacto directo entre Irán y todos los miembros del bloque del Acuerdo de La Meca.

El encuentro se produce después de que los ataques de los hutíes contra Arabia Saudita causaran graves daños. Los hutíes atacaron varias veces el aeropuerto de Riad y causaron víctimas mortales. El cierre del aeropuerto supuso un duro golpe para el reino: se canceló una importante conferencia de inversión, junto con otros eventos, y los residentes tuvieron que buscar alternativas para viajar.

El sitio de seguimiento de vuelos Flightradar mostró que solo despegaban unos pocos aviones y que se había cancelado un gran número de vuelos. Por su parte, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) anunció el sábado que el Rally Dakar Arabia Saudita 2027, previsto del 1 al 15 de enero, no se celebrará en el país debido a los recientes acontecimientos en la región.

Asimismo, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció el domingo el aplazamiento del partido entre el Al Nassr saudí y el Al Wasl emiratí. El encuentro estaba previsto para el lunes en Riad, dentro de la tercera jornada de la fase de grupos unificada de la Liga de Campeones de Asia Élite.

Arabia Saudita se pliega ante Irán

Riad busca una tregua temporal con tres objetivos: el fin de los ataques hutíes contra su territorio, la seguridad de la navegación por los estrechos marítimos y un canal de diálogo directo abierto para evitar un colapso mayor. Todo ello depende de que la palabra de Teherán tenga ese peso sobre el grupo yemení. Algunos observadores consideran esta postura una claudicación de Riad ante Teherán.

El periodista Fikri Saleh Hamlan considera que Arabia Saudita «se dirige hoy a Teherán en busca de calma y entendimientos, ignorando que Irán enfrenta acusaciones constantes de apoyar a las milicias hutíes que amenazan la seguridad de la región, y que el historial de conflicto entre ambas partes no puede superarse con la mera celebración de reuniones políticas».

En un mensaje en la red social X, añadió: «¿Se ha dado cuenta finalmente Riad de que el enfrentamiento con los aliados y el debilitamiento de las alianzas no sirve a su seguridad? El problema es que Arabia Saudita, que se mostró intransigente con Emiratos y las fuerzas del sur, se dirige hoy al adversario iraní en busca de garantías, como si años de conflicto y las consecuencias de las injerencias iraníes pudieran borrarse con una sola visita a Teherán».

Las partes sostienen que la visita del bloque del Acuerdo de La Meca busca mediar entre Irán, por un lado, y Estados Unidos e Israel, por otro. Sin embargo, los hechos sobre el terreno lo desmienten. Arabia Saudita no es una parte neutral ni figura entre los países mediadores entre Irán y Estados Unidos. Al contrario, su territorio sigue recibiendo misiles de los aliados de Irán en la región, y en las dos rondas anteriores de la guerra Teherán atacó al reino con misiles balísticos.

No obstante, la reunión tiene otras implicaciones que podrían hacerse visibles en los próximos días. Esta vez Arabia Saudita envió a su ministro de Defensa, y no al de Exteriores, para negociar la tregua. Lo hizo después de tratar con altivez a sus aliados en Yemen, en el sur y en Emiratos, y ahora se echa en brazos de quien ha atacado con aviones y drones su territorio estratégico.

Arabia Saudita, sola ante el enfrentamiento

El ministro de Defensa turco, Yaşar Güler, aseguró que su país no tiene previsto involucrar a sus fuerzas armadas en enfrentamientos directos con los hutíes en Yemen. Según Güler, el acuerdo de defensa mutua firmado con Arabia Saudita y Pakistán no implica necesariamente entrar en combate sobre el terreno. Con estas declaraciones, el ministro aclaró los límites del papel de Turquía dentro de las nuevas alianzas defensivas que Ankara quiere reforzar en la región.

En declaraciones a medios, el ministro turco señaló que cualquier apoyo militar de Turquía a Arabia Saudita tendría como objetivo principal reforzar la disuasión y proteger la seguridad regional. Güler comparó este tipo de cooperación con el modelo que se aplica actualmente en Qatar, donde hay fuerzas turcas con fines concretos de entrenamiento y defensa. También subrayó que su país estudiará con sumo cuidado cualquier solicitud saudí de apoyo militar antes de tomar una decisión.

Según Reuters, Pakistán ha desempeñado un doble papel: es socio de defensa de Riad y, a la vez, canal de comunicación indirecto entre Washington y Teherán. Pero los combates entre los hutíes, aliados de Irán, y las fuerzas saudíes ponen cada vez más a prueba la capacidad de Islamabad para mantener ambas funciones.

Funcionarios paquistaníes temen que las amenazas de los hutíes arrastren a Islamabad a la guerra más de lo que lo hicieron los ataques con misiles iraníes contra instalaciones energéticas saudíes a principios de año.

Por otra parte, el portal Axios informó en septiembre de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó una petición del príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, para que Estados Unidos atacara a los hutíes en Yemen.

Sin embargo, un funcionario estadounidense afirmó que la administración proporcionará a Arabia Saudita información de inteligencia sobre los hutíes y datos para la selección de objetivos.

La traición a los aliados

Arabia Saudita se encuentra ahora en una posición difícil. Ha pasado de tratar con altivez a sus aliados a besar las manos de Irán, que la ataca a diario con misiles y drones a través de su brazo en Yemen, los hutíes.

A principios de este año, Arabia Saudita traicionó a Emiratos Árabes Unidos y a las fuerzas locales. Entre ellas destacan el Consejo de Transición del Sur y sus fuerzas afiliadas, como el Cinturón de Seguridad, las Brigadas de los Gigantes y las fuerzas de élite. Estas fuerzas combatieron a los hutíes y contribuyeron de forma decisiva a asegurar la costa occidental y la zona de Bab el Mandeb.

Tras estallar las disputas, los hutíes observaron la situación con un gran pragmatismo político, a la espera del momento oportuno para reposicionarse. Saben que la división entre sus adversarios es una oportunidad de oro y que tienen dos caminos posibles:

Un Yemen unido, con una asociación política con Arabia Saudita que les garantice presencia en Saná a cambio de garantías de seguridad para Riad.

Un norte independiente de facto, con entendimientos más amplios con Emiratos e Irán.

En ambos casos, el grupo procurará mantener una superioridad relativa frente a sus numerosos rivales locales.

Cuando Emiratos se retiró y Arabia Saudita excluyó a las fuerzas del sur, los hutíes lanzaron su primera escalada militar. Tomaron la costa occidental y la zona de Bab el Mandeb, y lograron numerosos avances sobre el terreno.

Hadramaut está situada en el sureste de la República de Yemen y limita al norte con Arabia Saudita. Cuando Al Qaeda tomó el control de su capital, Mukalla, intervinieron las fuerzas emiratíes y las Élites de Hadramaut, que en 2016 lograron expulsar al grupo de la provincia.

Emiratos desempeñó un papel central en la lucha antiterrorista. Su retirada dejó un vacío de seguridad que se notó rápidamente sobre el terreno, con saqueos y desórdenes en posiciones militares y depósitos de armas de zonas sensibles. Además, informes de seguridad indican que Al Qaeda no ha sido derrotada por completo. Según esos informes, el grupo ha entrado en una fase de «reconstrucción silenciosa», aprovechando la menor presión de seguridad y la atención de las distintas partes a conflictos paralelos.