¿Sabías que la foto de Vincent Van Gogh que aparece en miles de libros es realmente su hermano Theo?

A partir de ahora solo se dispone de una única fotografía del mundialmente conocido pintor Vincent Van Gogh, autor de famosos cuadros como "Los girasoles", "La noche estrellada" o "La habitación".

La investigación comenzó en 2014, cuando la experta belga Yves Vasseur se dio cuenta de que la única fotografía que se conserva de la niñez de Vincent había sido tomada en 1870, por lo que éste tendría ya más de 13 años. Por tanto, lo más probable es que la imagen fuera de su hermano pequeño Theo ya que si coincide aproximadamente en edad.

Es complicado llegar a una respuesta segura ya que los hermanos eran muy parecidos físicamente, ambos rubios de pelo rizado. Sin embargo, la experta Vasseur afirma que se pueden distinguir por los rasgos más finos y delgados de Theo y sobretodo, por el color de ojos de éste de un azul claro muy llamativo que sin duda, lo diferencia de Vincent

Tras estas sospechas, el Museo Van Gogh de Ámsterdam decidió realizar un análisis forense de la fotografía y al fin se confirmó que las posibilidades de que fuera su hermano Theo eran inmensamente más altas.

Con esto podemos concluir que la foto que aparece en miles de libros de arte y de historia de Vincent Van Gogh a los 13 años, es realmente su hermano Theo a los 15. Por lo tanto, actualmente solo contamos con una fotografía oficial de Vincent a los 19 años.

We don’t know exactly how Van Gogh looked as an adult, as there are no known photos of him after the age of 19. What we do know is that he wasn’t a fan of portrait photography. Perhaps this explains why there are so few photos of Van Gogh. https://t.co/wrjiy1T9KY pic.twitter.com/lDMBYvcgww