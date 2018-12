Así se fue autoretratando el gran Picasso desde los 15 a los 90 años

Pablo Picasso es uno de los artstas más grandes y reconocidos de la historia del arte. (Todo lo que no te han contado sobre Picasso).

Si echáis un ojo al primer y al último retrato de Pablo Picasso, comprobaréis que son muy diferentes.

Sin embargo, si contempláis la evolución de su obra también resulta evidente que hay elementos comunes y que claramente fueron hechos por el mismo hombre.

Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar con estas palabras del propio Picasso?

"Los distintos estilos que he usado en mi arte no deben verse como una evolución o como pasos hacia un ideal desconocido de pintura... Distintos temas requieren inevitablemente distintos métodos de expresión. Esto no implica evolución o progreso, solo que hay que seguir la idea que uno quiere expresar en la manera que uno quiere expresarla."