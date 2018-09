'The Big Bang Theory': Penny, muestra cómo ha cambiado tras 12 años en la serie

Días tristes para los fans de The Big Bang Theory, y también para sus actores. La serie de la CBS rueda estos días sus últimos episodios y ya ha empezado a emitir la que es su temporada póstuma, la número 12 ('The Big Bang Theory': Lee la carta que te escribe Sheldon Cooper lamentando la muerte de la serie).

Desde que se supo que la producción ya no se prolongaría en el tiempo, los protagonistas no han dejado de llorar la despedida ('The Big Bang Theory': El lloroso mensaje de Kaley Cuoco tras anunciarse el final de la serie).

Kaley Cuoco, Penny, ha sido una de las que más lágrimas (virtuales) ha derramado, según recoge Maragarita Lázaro en huffingtonpost.

Este mismo 25 de septiembre de 2018 lamentaba que le siguiese dando miedo pedir una foto a Kathy Bates (la madre de Amy en la serie) y un día antes tiraba de nostalgia al comparar una foto suya en el episodio de piloto con una de la última temporada.

"Hemos recorrido un largo camino desde el piloto hasta el estreno de la temporada 12 de esta noche. ¡No te pierdas nuestro principio del fin!", escribe la actriz sobre la emisión de este lunes 24 [a Neox llegarán la próxima semana]. "Estoy exactamente igual, ¿verdad?".

Entre una y otra imagen hay exactamente 11 años de diferencia. La serie empezó a emitirse el 24 de septiembre de 2007 cuando la actriz tenía 21 años. Esto es, ahora tiene 32.

Cuando se anunció el final de la serie (el principio del fin, como ellos lo llaman), Cuoco compartió un emotivo mensaje de despedida de sus fans: "Este viaje ha sido un sueño hecho realidad y nos ha cambiado la vida por completo. Da igual cuándo fuera a acabar, mi corazón iba a romperse en dos igualmente. Ahogándonos en lágrimas, os prometemos brindaros la mejor de las temporadas. Gracias a nuestros fans, al equipo, a las familias, a Chuck Lorre [creador de la serie], a Warner Brothers, a CBS y a todos los que nos han apoyado durante tantos años. Nos iremos con un 'bang' [explosión]".