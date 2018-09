'Presunto Culpable': Miguel Ángel Muñoz le cuenta a Pablo Motos la verdad tras su escena de sexo vertical

Apenas tuvo tiempo Miguel Ángel Muñoz, porque Pablo Motos y Nuria Roca parecían empeñados en chafale la entrevista, pero al final logró contarlo.

Le costó lo suyo meter unos párrafos sobre 'Presunto Culpable' y eso que la emiten en Antena 3, la cadena que alberga 'El Hormiguero'.

Cuando empezó a hablar, Pablo Motos le interrumpió perverso para que aclarase cómo habían rodado las escenas de sexo, porque en algunas lo habían hecho en posición vertical -es decir, con un colchón apoyado en una pared y los actores de pie-.

La primera respuesta de Miguel Ángel Muñoz fue de guión:

Aclaró que el director Alberto Ruiz Rojo les dijo a Alejandra Onieva y a él que quería "un plano muy bonito" que iba a rodar a cámara lenta.

"Nos comentó en concreto: Quiero que os deis la vuelta y para ello vamos a hacerlo vertical".

"A mí me hizo mucha ilusión porque yo nunca había hecho una escena de sexo vertical, pero es lo menos erótico que os podéis imaginar".

"En un momento dado Alberto quería que nos diésemos la vuelta porque le gustaba que ella cayese y claro, al darte la vuelta en vertical no estaba yo apoyado encima de ella y nos separábamos del colchón. Cuando veíamos la toma parecía que estábamos flotando en el aire. Era muy divertido, no parábamos de intentarlo y no nos salía".