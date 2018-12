Las 15 cosas que ocurren en los dibujos animados que son imposibles de explicar

Nos encantan los dibujos animados, pero nos resulta imposible explicar todo lo que en ellos sucede. Estos fueron los primeros dibujos animados porno de la Historia

Hemos hecho una recopilación de cosas que ocurren en los dibujos animados que todos conocemos que están fuera de toda lógica, según sq, pero lo mejor de todo es que los hemos visto durante años y nadie se había dado cuenta...Famosos que tienen un 'doble' en los dibujos animados

Arthur

¿Por qué lleva los auriculares por debajo de las orejas?

Bob Esponja

El señor cangrejo se los pone ¡en los ojos!

Los tres cerditos

Un cuadro de su padre... ¿Realmente son salchichas?

Los Picapiedra

Los Picapiedra celebraron la Navidad antes de ni siquiera se celebrar en el mundo...

Los Simpsons

Lo que pensábamos que era su pelo, era en realidad la forma de sus cráneos.

¡Hola, Arnold!

Parece que no importa la fecha si no que hayas nacido o no

Las Súper nenas

Parece que realmente tiene superpoderes porque sino no me explico que pueda coger los palillos chinos sin dedos.

Goofy y Pluto

¿Un perro paseando a otro perro?

Los Pitufos

Son tan bueno que ni salen pudiendo hacerlo...

Pato Donald

No pretendas ser tímido porque estás desnudo. ¡Nunca usas pantalones!

Familia del Pato Donald

¿En serio se van a comer eso?

Minnie Mouse

Tom y Jerry

Lo del traje de baño sobra...

Coraje, el perro cobarde

No sé por qué se enfada ya que puede salir cuando quiera

Bugs Bunny

No tiene mucha lógica que se afeite la verdad...