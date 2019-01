'Vikingos': El garrafal error religioso de la serie de moda

'Hasta el mejor escribano echa, de vez en cuando, un borrón', que dice el viejo refrán (Así es el arma secreta que permitió a los vikingos conquistar Europa).

Siguiendo la tendencia de ficciones como «Juego de tronos», la serie «Vikingos» es conocida por sus pocos -por no decir nulos- tapujos a la hora de matar a sus personajes, ya sean meros secundarios sin importancia alguna o protagonistas fundamentales para la trama (Los vikingos jugaban a algo parecido al ‘ajedrez’ llamado Hnefatafl).

También por sus referencias históricas, divulgando las legendarias aventuras de un conocido rey nórdico que existió en la realidad (El Mapa de Vinland: ¿Llegaron los vikingos a América antes que Colón o todo es un fake?).

No en vano, el vikingo Ragnar Lodbrok, valiente y osado, es recordado en la tradición escandinava por ser sanguinario, rebelde y haber causado estragos a base de hacha y drakkar en Inglaterra y Francia.

Lo que no sabíamos, y ahora conocemos gracias a la perspicacia de un usuario de Reddit, es que es probable que pese a su fundamento, «Vikingos» tenga un agujero de guión que ha pasado desapercibido para muchos.

De forma bastante oportuna, el usuario WadeWi1son se ha preguntado en la plataforma por qué atacan y gritan a Ubbe (Jordan Patrick Smith) cuando se dispone a bautizarse en la serie si antes que él ya lo hizo el propio Ragnar Lodbrok sin consecuencia alguna y con Lagertha y su hijo Bjorn como testigos.

La interesante consideración parece haber desconcertado a la comunidad de Reddit, que no encuentra una explicación digna a la eventualidad de «Vikingos».

Mientras unos aseguran que el protagonista de la serie se bautizó en realidad para volver a ver a , su mejor amigo, después de su muerte, otros reflexionan con los intereses que puede haber detrás de sus motivaciones.

Como asegura el usuario _GIFFORD, «Ubbe renunció a todos los dioses de manera formal», lo que podría explicar el desconcierto de su hermano.

