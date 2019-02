Para vergüenza de España y oprobio de TVE, el antisemitismo hace furor a la Gala de los Premios Goya 2019

Los Premios Goya se han convertido un año más en una celebración puramente política donde el cine, el arte y la magia de crear han quedado, sino en un segundo plano, en un quinto o sexto (TVE se queda descompuesta y con la sangre helada ante el vomitivo ataque a Israel y al festival de Eurovisión).

Y gran parte de la culpa, este año, la tienen los defensores del terrorismo palestino, Carles Bover Martínez y Julio Pérez del Campo, los directores de ‘Gaza', que cosecharon el premio al mejor cortometraje.

Durante la entrega del premio lanzaron un alegato "por la lucha del pueblo palestino contra el terrorismo sionista" además de pedir el boicot a Israel. Un boicot a un país que, según ha dicho, vulnera sistemáticamente los derechos humanos. Como el lector se puede imaginar, el premiado antisemita no se refería a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán, Qatar. No, se estaba refiriendo al de siempre, a Israel.

El BDS entra de lleno en el cine español bajo el paraguas de dos antisemitas declarados, mientras que el público presente, en vez de alzar su voz en contra, le ríe las gracias y le ovaciona. Patético.

Discurso del odio en los #goyas2019.



De haberse celebrado los Goya en Gaza a @educasanova12 le habrían colgado de una grúa según el código legal aún vigente en la Franja de Gaza.



Pero denunciar este y otros crímenes de Hamás no te hace ganar premios, ni subvenciones. pic.twitter.com/OIiEDGlC4X — דוד יאבו 🇮🇱 (@DavidYabo) 2 de febrero de 2019

Estos son los mismos que cuando se les llama antisemitas exclaman "¿Antisemita yo? Si tengo muchos amigos judíos y no he tenido nunca ningún problema con ellos".

Pues les daremos el gusto una vez más de que exclamen su victimismo: ¡ANTISEMITAS!

Antisemitas son porque decidieron emitir un corto que hablaba del sufrimiento palestino sin tan solo mencionar una mísera crítica al terrorismo, a la corrupción, a la incitación y a la división en la sociedad palestina.

Durante el documental una mujer palestina se pregunta: ¿Estos judíos no tienen humanidad? Recoger la simple pregunta es de por si execrable, pero dejarla sin responder es antisemitismo.

Hace una semana, el pasado 27 de enero, nos poníamos solemnes de pie honrando a las víctimas del Holocausto y pidiendo el fin del antisemitismo, y tan solo 6 días después se nos olvida, dando un premio a un documental que se pregunta si "Estos judíos no tienen humanidad".

Antisemitas son porque el cortometraje no solo es realmente mejorable, sino porque la otra parte no recibe el privilegio de ofrecer su versión. 0 segundos. No existe. No les interesa.

Antisemitas son porque no siendo un crítico de cine, cualquier persona en su sano juicio le gustaría ver un corto donde, al menos, apareciera el contexto del mismo. ¿Qué motivó a Israel a atacar? ¿Quizá el lanzamiento de 500 cohetes contra Israel? ¿Quizá las continuas violaciones de alto el fuego de Hamas?

O ¿Quizá que Hamas continuamente utilice ese mismo hospital que vimos durante la grabación como lugar para lanzar cohetes? O ¿Quizá la continua política "muy humanitaria" de Hamas de utilizar a los niños como escudos humanos?

¿Se preguntan los autores del corto todas estas preguntas? Ni el más mínimo interés. Por eso son antisemitas.

¿Se preguntan los autores que habría pasado si el certamen de ayer se hubiera celebrado en Gaza? Defensa de la mujer, de los derechos de los homosexuales, de la igualdad real sin distinción de sexo, raza o religión.

Todos hitos que hemos cosechado entre todos, y que para Hamas y compañía no son más que una razón para colgar en la plaza pública a todos aquellos que defienden estos principios.

¿O es que tan mal hicieron el trabajo los directores del corto que ni siquiera investigaron que en Gaza se cuelga homosexuales? ¿Tan mal hicieron el trabajo los directores que no se dieron cuenta que en Gaza un hombre puede obligar a una niña de 13 años a casarse? ¿Incluso a hacerlo con varias de ellas a la vez? ¿Feministas? Shh....que en este caso no nos interesa.

¿No lo sabían? Claro que sí. Pero de cara al objetivo de difamar a la única democracia en la región esto no interesa. Repetimos: ANTISEMITAS.