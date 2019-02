Pilar Bardem: "Cobro una pensión de mierda que no me llega para nada"

La vida tiene estas cosas (Antonio Burgos: "¿Le escribió Pilar Bardem a Meryl Streep el discurso contra Trump?").

Javier Bardem cobra un millón de euros por capítulo en la serie Cortés, para Amazon, y una fortuna por cada película que hace. Y su nuera Penélope tampoco está mal pagada: entre los dos se llevan a casa cada años varios millones de euros (El hachazo de Ussía a Carmena: "Para llamar Pilar Bardem al parque Felipe VI no hacía falta esta farsa").

Pero Pilar Bardem no tiene ningún Oscar ni tampoco el caché de su hijo y su nuera. La madre de Javier Bardem fue homenajeada en Madrid con el premio a toda una vida del Círculo de Escritores Cinematográficos.

Arropada por su hijo Carlos, desveló indignada:

"Cobro una pensión de mierda que no me llega para nada. Echo de menos trabajar".

Conectada a su máquina de oxígeno y su silla de ruedas, Pilar Bardem contó cómo evolucionan sus problemas respiratorios:

"Estoy mejor, afortunadamente, pero no estoy preparada para volver a trabajar. Mejor me quedo en casa tranquila, no me queda más remedio. Hay que asumir lo que hay, soy consciente de que cuando llegas a ciertas edades, es improbable que trabajes".