Carmen Maura: "A la mitad de las actrices que dicen que las han violado no me las creo"

A llegado Carmen Maura a ese delicioso estado en el que gracias a la edad y al éxito, te pones el mundo por montera (Pilar Rahola insulta a Carmen Maura por las palabras de la actriz hablando claro: "¡Espécimen progre!").

La veterana actriz ha vuelto a demostrar que le importan muy poco las críticas.

Tras sus polémicas declaraciones al diario El Mundo, en las que cargaba contra el feminismo y aseguraba que le ponía "negra dar dinero a los catalanes, porque son los que menos lo necesitan", esta semana ha concedido una nueva entrevista al suplemento de ABC XLSemanal.

En ella, Maura critica a las actrices que han denunciado violaciones a raíz del movimiento #MeToo y las acusa de mentir.

"Que de repente se apunte todo el mundo a decir que las han violado... pues que lo hubieran dicho antes. La verdad es que a la mitad de ellas no me las creo, sinceramente".

También reprueba el propio movimiento y opina que es una "exageración" en plan "vamos a acabar con los tíos":

"Va a llegar un momento en que todos van a preferir ser homosexuales y nos van a dejar en paz. Me parece que todo está llevado a la exageración. Se está abusando tanto del tema que los tíos se están acojonando de una manera increíble. Ahora, un obrero no nos dice un piropo desde un andamio ni de coña".

La actriz también lamenta en la entrevista el sistema de cuotas obligatorias, que pretende que conseguir equipos paritarios y facilitar que las mujeres cada vez ocupen más puestos de responsabilidad:

Maura afirma que no le gusta nada "lo de la discriminación positiva":

"Eso de que obliguen a que haya diez chicas en tales puestos me parece humillante. A lo mejor incluso no tiene que haber diez, tiene que haber veinte, porque es lo que hace falta si no hay ningún tío mejor que ellas. No necesitamos cuotas, necesitamos que se nos escuche, se nos respete y se nos tenga en cuenta. La discriminación positiva me parece bastante humillante, siendo franca".