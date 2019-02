Las estrellas que enseñaron más cacho en la alfombra roja de los Oscar

A falta de conseguir el codiciado premio, enseñar cacho es una buena opción. Glamour, elegancia, escotazos y mucha originalidad. La alfombra negra de la fiesta post-Oscar que organizó Vanity Fair superó con creces a la roja del evento cinematográfico. De hecho, congregó a una buena cantidad de famosos a los que no habíamos visto el pelo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, como una Naomi Campbell (48) estrenando look ochentero con Alexander McQueen, el magnate de los negocios, Rupert Murdoch (87) con su flamante esposa, Jerry Hall (62) o la actriz Selma Blair (46), a la que diagnosticaron esclerosis múltiple el pasado mes de agosto y desde entonces no había asistido a un evento público. Brilló con un Ralph & Russo espectacular, según informalia.

Pero si hubo dos protagonistas en la fiesta de Vanity Fair fueron Kendall Jenner (23) y Zoe Kravitz (30). La modelo y la actriz acapararon todas las miradas con sus looks, muy atrevidos. La hija del famoso cantante Lenny Kravitz apostó por un impresionante top de cota de malla de oro de 18 kilates de Elsa Peretti para Tiffany & Co.

La del clan Kardashian, que coincidió con su padre Caitlin Jenner (69), optó por un vestido negro de Rami Kadi con dos grandes aberturas frontales que mostraba sus piernas hasta las caderas, liberadas de ropa interior.

Claro que otras famosas no tuvieron nada que envidiar a las aberturas de Kendall. Por ejemplo, las de las modelos Adriana Lima (37) y Alessandra Ambrosio (37).

Ellie Goulding (32), Amy Adams (44) y Vanessa Hudgens (30) también presumieron de sex-appeal mientras que Emily Ratajkowski (27) y Amanda Seyfried (33) encontraron el punto perfecto entre sensualidad y romanticismo con encaje y tul en tonos nude.

El photocall de la fiesta Vanity Fair se llenó de colores, desde el siempre elegante negro (por el que optaron Natalie Portman (37), Serena Williams (37), René Zellwegger (49), Rita Ora (29), Christina Ricci (39) o Lady Gaga (32), que posó con su Oscar a la Mejor Canción por Ha nacido una estrella) hasta el amarillo de Kate Bosworth (36), los rojos de Emilia Clarke (32) y Brie Larson (29), el rosa de Winnie Harlow (24), el naranja de Paris Jackson (20) o el magnífico estampado floral de Marchesa del que presumió Lily Collins (29).