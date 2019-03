Todo lo que nadie te contó sobre el sexo en el rodaje de ‘Física o Química’

Muchos lo pensaban pero nunca se había dicho tan alto y claro. Este jueves, David Broncano, presentador de ‘La Resistencia' quiso reunir a cuatro de los actores de la mítica serie juvenil ‘Física o Química'. Andrea Duro, Ana Milán, Adrián Rodríguez y Lucía Ramos volvieron a coincidir después de muchos años sin reencontrarse en el Teatro Arlequín de la Gran Vía de Madrid, según mundodeportivo.

La serie fue famosa por sus tramas amorosas y dramáticas, además de por convertirse en una enorme cantera de jóvenes actores preparados para triunfar en cualquier pantalla. Úrsula Corberó, Javier Calvo, Angy Fernández, Maxi Iglesias o Blanca Romero son algunos de los ejemplos.

Pero si por una cosa fue destacable ‘FoQ' después de su cierre es por las polémicas declaraciones de Corberó sobre unas supuestas orgías entre todo el reparto: "Los fines de semana alquilábamos una casa en Segovia y Javi Calvo se disfrazaba de botones y nos escribía historias de miedo. Luego follábamos todos con todos y nadie se enfadaba. Había mucha empatía", aseguró la actriz de ‘La casa de papel'.

Y como no podía ser de otra manera, Broncano les preguntó a los cuatro actores sobre el tema. "No pararon. Esos muchachos no pararon", confirmó Ana Milán. "Pero si tú no estabas, si no viniste a ninguna", le reprochó Andrea a la alicantina, a lo que ella bromeó: "Porque no me llamasteis hijos de ****".