Javier Bardem se cabrea así con la reportera impertinente que le pregunta por los problemas económicos de su madre

Javier Bardem es un hombre de izquierdas, pero eso sí, sólo de los de palabra, que es lo que está de moda, porque ponerse a compartir sus riqueza no parece que sea su prinicpal prioridad. (Cine: Javier Bardem se sumó a 'El reto de Eva' en el Rock Fest)

Hace unas semanas Pilar Bardem se quejaba públicamente de que su "pensión de mierda" que no le "llega para nada" y de que no le llaman para trabajar (Pilar Bardem: "Cobro una pensión de mierda que no me llega para nada").

"Mejor me quedo en casa. No me queda más remedio. Hay que asumir lo que hay. Soy consciente de que, cuando llegas a ciertas edades, es improbable que trabajes".

Así se lamentaba la vieja actriz en la revista Pronto, según huffingtonpost.

Sus palabras llamaron tanto la atención que una reportera de Socialité (Telecinco) le ha preguntado a su hijo Javier Bardem por la situación de crisis económica de su madre, y la respuesta del actor ha sido tajante.

"¿Cómo llevas que haya titulares en la prensa que...?". Hasta ahí ha llegado la pregunta de la reportera, porque el protagonista de No es país para viejos no le ha permitido continuar. El actor le ha cortado dando una palmada y enfadado: "Ya". "Aquí estamos para lo que estamos, ¿okey?", ha sentenciado y, a continuación, ha dado la espalda a la cámara. Mira aquí el vídeo del momento.