Nacho Vidal lo cuenta todo sobre su estado real de salud

Se acabaron las especulaciones. En el último mes, Nacho Vidal ha copado un centenar de titulares por una información que ofreció El Nacional.Cat, en el que aseguraba que el actor porno, uno de los más importantes del sector, padecía VIH. Aunque la noticia fue desmentida por su madre pocas horas después, el revuelo estaba montado y no fueron pocos los compañeros de profesión que se preocuparon, según ABC.

«No sé de dónde sacas la info, pero es de muy mal gusto. No diré nada, gracias. Esto no es algo que se publica a través de fidedignas, pero no es para nada cierto que mi hijo tenga VIH», desmentía su madre a través de la publicación Jaleos. Sus palabras no fueron suficientes y varios rodajes se paralizaron como consecuencia de la alarama, ya que la noticia fue publicada posteriormente en The free speech coalition (Asociación estadounidense para el cine adulto).