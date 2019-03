Carmen Maura deja con el culo aire a las feministas y dedica su premio a los hombres

María del Carmen García y Maura es una de las actrices españolas más consagradas de España, que ha desarrollado su carrera tanto en su país natal como en Francia, con gran éxito en ambos según wp, lo que le ha hecho merecedora de cuatro premios Goya, récord solo igualado en el cine español por la actriz Verónica Forqué, y un premio César del cine francés, así como del premio a la mejor actriz del prestigioso Festival de Cannes.

Durante años fue la actriz más galardonada por la Academia del Cine Europeo (1988, 1990), honor que en la actualidad comparte con las actrices Isabelle Huppert, Juliette Binoche y Charlotte Rampling. (Carmen Maura: "A la mitad de las actrices que dicen que las han violado no me las creo")

La actriz madrileña Carmen Maura ha recibido la Medalla Internacional de las Artes 2018 de la Comunidad de Madrid, un reconocimiento al mérito de figuras e instituciones de relevancia internacional en el campo de la cultura y la máxima distinción, y se la ha brindado a "los hombres", que le dan "tanta ternura últimamente". (Pilar Rahola insulta a Carmen Maura por las palabras de la actriz hablando claro: "¡Espécimen progre!").

La cita, a la que han acudido políticos, personalidades y amigos de la actriz, la ha abierto el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, quien ha señalado que Maura es "indispensable e imprescindible, una mujer grande, que hace del mundo un lugar mejor".

Tras la proyección de un vídeo con algunos de los mejores momentos de su carrera, y un largo aplauso del público, el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, le ha entregado la Medalla a la actriz.

Carmen Maura, en su intervención, ha reconocido que su carrera no ha estado basada en demasiados estudios y que su conocimiento viene "de cuando jugaba a las casitas". "No ha sido un camino tortuoso. Si lo comparas con la vida normal, fácil", ha dicho, para a continuación asegurar que ser actriz es la única cosa que le "salía bien de verdad".

Asimismo, ha querido, en el Día del Padre, hacer "un homenaje a los hombres", que le dan "mucha ternura ultimamente". Así, ha hecho un recorrido por algunos de los hombres que aportaron a su carrera como Fernando Fernán Gómez, Pedro Almodóvar o Alex de la Iglesia.

En este sentido, ha defendido que ella ha sido una mujer que ha luchado "verdaderamente por hacer lo que quería" y por que la situación de las mujeres "fuera mejor". "Creo que muchas de las jóvenes de ahora no se pueden ni imaginar como era la situación de la mujer antes de que llegara la democracia", ha continuado.

Para la actriz, el haber vivido el cambio de España, de haber pasado de la dictadura a la democracia, ha sido una de "las aventuras más maravillosas". El país, según ha continuado relatando, "estaba cerrando al mundo entero y que se abriera de esa manera en 15 días fue una cosa muy divertida".

También la madrileña ha querido reivindicar la "democracia" y ha recordado unas palabras de su compañero Antonio Banderas en las que pedía que hubiese dialogo, acercamiento y de que lograsen olvidar cosas que "ya están pasadas".

Además, a Carmen Maura le hace ilusión esta medalla de carácter internacional porque así se siente por "la cantidad de veces" que ha tenido que "hablar bien de España, cuando España era completamente desconocida".

"La gente no sabía dónde estaba, había que explicarle que no formaba parte de África, que España no era solo las corridas de toros y la paella", ha explicado. En este punto, se ha mostrado "muy orgullosa" de ser española y de defender a su país en un momento en el que "necesita ser defendido". A su parecer, no se puede permitir que "se vaya a la mierda" su imagen "en dos meses". "Tengamos cuidado de ponerla verde por ahí fuera", ha alertado